神祕萬聖節／驚悚 女巫復仇燒我家

9歲Brantley Chou的作品。

特利和歐米是隔鄰。歐米搬來隔壁前，特利已在這個安靜枯燥的社區住了約兩年，那時左右100呎不但沒有跟他年紀相當的小孩，也見不到鄰居；下課回家後只有不到一歲的弟弟亞頓和保母安娜。

歐米和特利同齡，兩家之間的後院圍牆有兩塊鬆動的木板，因為兩個孩子有空就去搖動那已鬆動的木板，兩年後木板掉落成一道窄門。兩家父母仍要特利和歐米使用前門進出，但也沒去維修那個小開口。

過了漫長酷熱的暑假，特利和歐米升上四年級，仍然同班。有一天傍晚特利做好功課後，安娜照例讓他和亞頓在屋前的大廣場上玩耍。這座圓形的馬路廣場是五戶人家的進出口，並沒有很多車輛行駛。特利、亞頓、歐米、歐米的妹妹和另一條街上新搬來的兩個小孩時常不約而同在廣場上玩。

蒼白女人 穿著怪異

這天卻只有特利和亞頓，特利玩了一陣子，心想歐米怎麼還沒出現呢？他跑到廣場開口處去張望，沒有來車，卻見到一個奇怪的女人穿著墨綠色著地的長袍慢慢走來。特利注意到她漆黑的長髮，又瘦又尖的蒼白面孔，和那雙大腳上穿著的橘色尖頭鞋。特利呆呆看她走近，突然背脊發冷。他轉身跑到亞頓旁邊，假裝和亞頓玩。但眼角餘光中，他可以看到那名女子走到廣場路口，逐漸消失在視野中。

隔天在學校，特利告訴歐米那個奇異 的女人，這個奇遇燃起兩人的好奇心，但他們再也沒看過她。

9月過了，10月來了，小男孩逐漸忘掉這回事。一個星期六，特利和歐米兩家約好去買萬聖節 的衣服和裝飾。特利的媽媽買了一個白髮綠臉滿臉贅疣的巫婆，一大串黑色橘色的燈和一隻毛茸茸的大蜘蛛。每個孩子都選了今年萬聖節的扮相服裝。

萬聖節在特利的社區是大節日，每戶人家想盡法子出奇招，是一場無形的競賽，但大人小孩都沉浸在喜樂興奮中。特利照例刻南瓜鬼燈，在窗戶上貼滿萬聖節快樂的自製海報。他們把買來的巫婆陳設在靠近歐米家車道的草坪上。

火燒女巫 驚悚逼真

有一天歐米突發奇想，建議在這巫婆四周排滿樹枝並用厚紙板做紅色的火焰，造一個燒女巫的景。特利大喊：「天才，天才，好主意。」兩個孩子開始收集樹枝鋪排，並做了高竄的火焰。他們真是太得意這個特殊的設計，心想來來往往的鄰居一定也會駐足誇獎的。

9歲Brantley Chou的作品。

特利和歐米新奇的萬聖節造景果然引來無數稱讚，每天總有人拿著手機站在景前拍照，分傳親友。

有一天晚上睡前，特利撥開窗簾，想再欣賞他和歐米的傑作。那個燒女巫的景，在兩人細心維護加強下，的確看來驚悚逼真。但今夜在冷冽的月光下，景前站著一個黑髮長衣的女人。冷風吹動她的長衫和黑髮，月光映照高瘦的身軀。詭異極了。特利心跳加驟，陌生的女人，但熟悉的黑影，熟悉的寒氣。

她是誰呢？她從哪裡來的？為什麼她站在那裡？

隔天在學校特利又把這詭異的事告訴歐米。但他無法形容這女人帶給他的不安，也怕歐米笑他。

難忘黑影 四面楚歌

今年的萬聖節剛好是周日。周六午餐過後，特利一家騎著腳踏車到小學的操場玩。

特利沒有忘記那神祕詭異的女人，好奇心驅使他去解決這個懸疑，可是心裡的恐懼感告訴他不可輕舉妄動。那夜之後，特利每晚都躲在窗簾後直到眼皮沉重才去睡覺。 明天就是萬聖節了，他心裡感受到的危機感似乎一觸可發。

他終於問了這個可笑的問題：「媽媽，這世界上真的有巫婆嗎？ 」特利的爸爸媽媽都是醫生，對各類問題，常站在科學的觀點來解釋。此時媽媽微笑的看著特利，輕鬆的說：「媽媽不相信這世上有巫婆，所有那些妖魔鬼怪都是人創造出來嚇自己，尋求刺激的。我想你可能是看太多妖魔鬼怪的裝飾吧。」

媽媽的話給特利帶來安全感。他也不相信這世界上有巫婆。明天晚上他們大人小孩共12個人，三個家庭，一如往常先在特利家晚餐聚會，天黑後就發動「討糖果使命」。

周日早上特利跑到歐米家玩 。歐米的媽媽開玩笑的說：「你們造的那燒女巫的景太棒了。我們不要拆它，一直留著，讓妖魔鬼怪知道我們人類有多強。」

特利趁機問她：「你覺得這世界上有巫婆嗎？」歐米的媽媽說：「沒人知道啊。世上奇怪不可解釋的事太多了。」歐米困惑的張著大眼，他拉著特利到他房間，神祕兮兮地說：「你覺得那個女人是巫婆嗎？」特利才卸下的包袱又回來了，沉重了100磅。

對抗巫婆 捍衛家園

他認真的告訴歐米，他覺得那女人有超人的魔力，因為每次看到她，他不只全身發冷，也因害怕而心跳加速。歐米靜靜地聽完：「那我們能做什麼嗎？」兩人討論之後，決定要一直守夜，直到午夜12點，萬聖節正式結束後才去睡覺。他們相信如果她真是巫婆，一定會在午夜前反擊，因為她的法力在萬聖節夜晚是最強大的。

枯燥安靜的社區改頭換面成一個刺激興奮的新世界，家家戶戶在草坪、屋頂、樹梢、樹幹、窗戶，甚至車道上擺設各種裝飾，令人毛骨悚然的音響也時時竄入耳膜，惹得小小孩緊張的抓緊大人的手。

分手前，特利悄悄的提醒歐米捍衛家園的使命：不到午夜，不能睡覺。兩個孩子興奮的舉手宣誓。

特利和歐米的房間，隔著特利家的車道相對。從特利臥房窗戶，他可以清楚全覽燒女巫的景，但歐米只能看到特利家前半的車道。兩人約定以手電筒為溝通工具，一閃表示還醒著，二閃表示一切正常，三閃則是警告的信號。

特利站在窗戶前和歐米閃了一下，歐米馬上也回閃了一下。特利搬了椅子坐在半掩的窗戶前，緊張地看著女巫景，每隔十分鐘他和歐米就交換一次訊號；一分一秒，時間緩慢地走動，夜愈來愈深。

5歲Alton Chou的作品。

翻滾白霧 危險來臨

特利開始覺得睡意濃重，也感覺到這一切都是自己幻想出來的故事。他告訴自己不會有事的，可是另一個細小的聲音說：不到午夜，不能睡覺。11點45分，他拿了手電筒和歐米閃了兩下，沒回應。歐米一定睡著了，宣誓過的，明天得揍他兩下。可是五分鐘後，歐米給他閃了兩下，特利馬上回閃了兩下。最後十分鐘一切正常。特利鬆了一口氣，可是也有一些失望。

11點55分，特利和歐米對閃了兩下，像是互道晚安。危機終於過了，漫長的一天，他為自己和歐米守約撐到最後一刻，感到異常驕傲。但當特利準備拉上窗簾時，不尋常的事發生了，是白霧嗎？還是白得發亮的洪水 從廣場的方向正快速移入，不是水，是翻滾的白霧。恐懼瞬間攫奪特利。他拚命按手電筒送信號，但他無法看到歐米的回應，因為窗外只有沸騰的白霧，歐米家的房子已完全在他視野中消失。

特利衝出房間，大聲喊叫爸爸媽媽。漢克，特利家的大白熊狗，同時狂吠不已。爸爸媽媽的房門被用力拉開了，他們衝出來抓住特利的手，就連平常酣睡難醒的亞頓也害怕地跑出房門。四個人飛奔下樓，他們不知道到底發生了什麼，可是又都知道危險已至。

惡作劇 惹怒真女巫

就在他們抵達樓梯底層，預備往前門跑的瞬間，裂耳的爆破聲，一聲接一聲，爸爸媽媽用身體雙手保護兩兄弟；爆破聲不絕於耳，陸續不斷，爸爸大聲地告訴大家那是窗門玻璃的爆破聲，即使爆破聲停止也不要移動，因地面都是碎玻璃。

終於爆破聲停了，正如爸爸說的地上果然都是尖銳玻璃碎片，媽媽是全家唯一穿室內拖鞋的人，所以樓梯旁有她的藍色拖鞋。她走到車庫為大家拿鞋子。全家躲在車庫中，正猶豫是否該逃到外面去。突然轟地一聲，震動起來，靠近廣場的那個車庫門整個被震破一個大洞。

他們看到車道盡頭熊熊的火焰燃亮夜空，特利當下知道燃燒的是什麼。歐米家的房子也在火光中清晰重現，白霧巳消失無蹤。他看媽媽的手表—凌晨12點過6秒。特利舒了一大口氣，抱著媽媽大哭出聲。

逐漸地，他們一步步小心地走近火焰處。燒的是特利和歐米堆放的樹枝和那個女巫。此時火焰巳燒到女巫的頭臉，在火苗跳動中，女巫的臉更形猙獰。特利打了個冷顫，倒退到牆角。躲在那兒，他感覺緊繃的神經一根根開始放鬆。

歐米家顯然也遭受攻擊，一如他家，破碎的門窗玻璃。特利大聲喊叫歐米，歐米家人也大聲回應。聽到他們的聲音，特利和媽媽鬆了一大口氣。原來歐米家整修到一半的旋轉樓梯從中塌垮，他們一家沿著二樓走道的牆站著，驚恐失措。

特利和歐米家遭受的恐攻上了新聞，很多媒體渲染得非常離譜，只有特利和歐米清楚知道事實，但這個事實卻令人無法置信。那個燒女巫的景，顯然激怒了這個法力強大的女巫。她的復仇意在奪命，但多虧特利和歐米即時警報，八人逃過一劫。特利和歐米因為殘留的恐懼不安，除了父母並沒有告訴其他人。他們一邊渴望忘掉這事，但又總是提起這事。

5歲Alton Chou的作品。

後記：人性有時無知且殘酷，歷史上多少善良的女人被掛上女巫之名，或烈火燒死，或繩索吊死。這個故事中兩個天真無邪的小孩不經意觸怒了一個真女巫，引來報復。寫來讀來好玩，但想起那些含冤慘死，有血有肉的女人，不禁令人心碎。