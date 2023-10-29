人物／醫學博士當上波音747機長 丁毓麟人生2次夢想成真

成為「波音747」機長後，丁毓麟的第一次飛行任務是從紐約到洛杉磯。 （丁毓麟提供）

是駕駛飛機翱翔於天空之上，還是幫助病人救死扶傷？兩項事業任得其一，就已是很多人畢生追求的理想，而洛杉磯華人丁毓麟卻同時把這兩件事一起做成了。他不僅行醫救人近30年，還在最近成為了「波音747」的機長。

丁毓麟說他很幸運。在兒童時期看到的一句話，一直深深地印在了他的心裡——「如果能做你真正喜愛做的事情，那你一生的工作都將不再是工作。」

兒時夢想被認不切實際

出生在台北的丁毓麟並不算是別人眼中的優等生，「成績不理想」、「與老師起爭執」、「令父母失望」，這些都是丁毓麟口中自己少年時的樣子。就是這樣的少年丁毓麟，卻一直對飛機情有獨鍾，立志成為一名飛行員。

丁毓麟說，小時候電影裡飛行員的英勇形象，一直都深深地烙在他的腦海裡。他說，「那時候很多電影裡都有波音747的畫面，我曾無數次幻想自己駕駛著它的樣子。」

這樣的想法，在父母眼中卻被貼上了「不切實際」的標籤。父母認為考上一所優等大學，才是丁毓麟的正道。為了給丁毓麟創造更好的教育 環境，父母在丁毓麟14歲時帶著他轉換「戰場」，奔赴美國，在維吉尼亞州 的一個小鎮安家，試圖創造一個更為理想的環境讓兒子專心學習。

修車受傷醞釀從醫夢想

丁毓麟說：「醫學和飛行都是我的愛好，我每天都不覺得自己在工作，只是一直在做我喜歡的事情。」（丁毓麟提供）

比台灣更為開放的美式教育模式，讓丁毓麟在學習上變得主動了一些，可是除了一心鑽研自己熱愛的領域，對於綜合性學科的學習他依然提不起太大興趣。而關於丁毓麟的「747機長夢」，也在父母的一次次拒絕中慢慢被塵封。迷茫的丁毓麟，最終只考入了當地一所普通的社區大學。

在上學期間，丁毓麟對汽車維修產生了興趣，時常在修車行工作的他，受傷也成為了「家常便飯」。就是在一次次給自己包紮治療的過程中，丁毓麟對醫學 產生了興趣，並且愈發強烈。這一次，他抓住了自己的熱愛，通過刻苦讀書，最終考入費城骨科醫學院。在他26歲時，丁毓麟成為了一名醫學博士，並在此之後進入了一家頂尖醫療機構。

醫師兼差累積飛行時數

隨著生活和經濟的獨立，埋藏在丁毓麟心中的「747機長夢」又慢慢重新發芽。醫學的工作之餘，他開始利用一切時間學習駕駛飛機。在丁毓麟28歲時，他拿到了私人飛行執照。不過，這僅僅只是一個開始——丁毓麟的夢想從來都不是成為一個飛行愛好者，而是要成為真正的「747機長」。

成為一名專業的機長絕不是一朝一夕的功夫，沒有積累足夠的安全飛行紀錄是絕對不行的，而累積飛行經驗又需要昂貴的開銷。身為住院醫師，當時薪水微薄，唯一可選的方式是找一份跟飛行相關的工作。就這樣，丁毓麟成為了一名協助晨間新聞記者報告洛杉磯路況的飛行員，每天5至8時工作，下了飛機再趕去醫院上班。對於大多數人來說，這聽起來匪夷所思，更不用說長期堅持這種工作方式，但丁毓麟卻將這樣的工作生活重複了近六年。

在2012年後，丁毓麟又找到了一份咖啡機的空中送貨兼職，當時住在爾灣的丁毓麟要先駕車到聖地牙哥，再飛到范奈斯(Van Nuys)，一小時卻只能掙15元。丁毓麟說，「為了累積飛行經驗，聚沙成塔，必須吃苦。想去航空公司上班，沒有2000小時以上的商用飛行經驗是不可能的。」

皇天不負苦心人，2016年丁毓麟終於如願進入航空公司，成為了一名專業的飛行員。一邊飛行一邊行醫的生活，讓他的內心感到了滿足。疫情爆發初期，丁毓麟還自願前往中國武漢駕駛撤僑航班，協助大批美國公民撤離。他說：「醫學和飛行都是我的愛好，我每天都不覺得自己在工作，只是一直在做我喜歡的事情，就像小時候看到的那句話一樣。身為醫生， 我可以救助病人，而飛行在天空，我可以看到整個世界。」

終成747機長首飛紐約洛城

日復一日，「747機長」的夢想也離丁毓麟愈來愈近。就在今年初，丁毓麟等到了這個機會，在一系列嚴格的培訓和考試後，終於在2023年6月，他的夢想成真了。

成為「波音747」機長後，丁毓麟的第一次飛行任務是從紐約到洛杉磯。 「我很感恩，人生能有幾次夢想成真的體驗呢？」丁毓麟說，「1995年成為醫學博士時，我第一次實現了夢想，而28年後的今天，我又一次讓我的夢想成為了現實。」

「父母如支持 夢想之路更好走」

丁毓麟14歲隨家人移民美國，對中西方教育的差異有著非常直觀的感受。他說，在台灣的時候，白天上課，晚上補習，課業非常繁重。 「毫不誇張地說，台灣國中生的數學水平已經相當於美國大二學生的程度了，但學了這麼多自己不感興趣的知識，到後來還不是全都忘了。把這些時間拿來鑽研自己感興趣的領域，不好嗎？」

丁毓麟剛到美國後就讀於一所維吉尼亞州小鎮上的高中，那裡設有農業技術方面的課程，教學生施肥種地，甚至還會教授烹飪，整體教育環境非常多元，支持鼓勵學生從事各行各業的工作。相比之下，中式教育下學生未來發展路徑顯得頗為單一，每個人被設定的未來目標都是念名校，慢慢地這就讓每個學生學習知識的目的都變成了應付考試。

此外，丁毓麟說，華人父母的教育理念也需要矯正。父母從小一直很反對他的「機長夢」，所以他不得不依靠自己，為此付出更多的努力和時間。 「如果父母能支持孩子的夢想，那麼實現夢想的道路無疑會走得更加順利。」