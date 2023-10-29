星座／10月29日至11月4日 雙子座鬥志高昂 天蠍座充實開心
2023年10月29日至11月4日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★★
本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！
幸運色彩：古銅色
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★☆☆☆
運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★☆☆
你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。
幸運色彩：松石綠
速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計劃的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。
幸運色彩：象牙白
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★★
空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計劃，你會過得充實而開心。
幸運色彩：深海藍
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★☆☆☆☆
謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
等待是你這週最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
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