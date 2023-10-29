星座／10月29日至11月4日 雙子座鬥志高昂 天蠍座充實開心

2023年10月29日至11月4日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡 都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：古銅色

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使 鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計劃的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：象牙白

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計劃，你會過得充實而開心。

幸運色彩：深海藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

等待是你這週最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

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