老實說／黏著度第4高 生在加州 就愛住加州

加州民眾對自己家鄉的黏著度高。(摘自Visit California網頁）

加州人愛抱怨加州卻又不愛搬到外州？聯邦準備銀行達拉斯分行(Dallas Fed)的最新報告給出證據。就算是新冠疫情期間的2021年，加州出生還是留在加州的比率達73.0%，是美國黏著度(stickiness)最高的州之一。

德州居冠 逾8成不搬離

第一名的是德州，生於斯住於斯的比率達82.2%，其後是北卡羅來納州(75.5%)、喬治亞州(74.2%)、加州與猶他州(72.9%)。最不愛老家的是懷俄明州(Wyoming)，原生居民只有45.2%，低於50%的另外兩州是北達科他州(48.6%)與阿拉斯加州 (48.7%)。

黏著度居前的各州中，最讓人不解的就是加州。對於當地出生還願意留在本州的人，策略研究公司Strategies 360的解釋是，要不是氣候宜人，就是生活費低，當然還有就業機會多，與稅率低且稅法不繁瑣。但是加州除了氣候不錯、工作多，生活費超級高、稅則萬萬條都是全美知名的。

文化多元 留在加州原因

但是按照Strategies 360的分析，加州人不願意離開加州的最大原因是文化多元：71%的受訪者認為不論區域、年齡、種族都能在加州活得開心；68%認為住在加州才能確立個人定位；68%認為加州能讓他們安心自在。

另一個決定加州黏著度高低的因素是，加州幅員遼闊，住膩了南加可以搬到北加，住膩了海邊可以搬到山上，就算特定區域房價超貴，跑遠一點也能找到住的地方。同樣的移動距離，在東北13州可能就變成跨州了，但在加州卻只是郡與郡之間的移動。

因此，分析國稅局(IRS)資料後，舊金山 紀事報指出，加州是最愛內遷的地方之一，灣區的人幾乎都在附近各縣換來換去，南加各郡相互移居的趨勢也很明顯，就連內陸帝國郡的首選也是附近幾郡，要搬到外州也是不那麼遠的內華達、亞利桑納。

搬家趨勢 國稅局最清楚

非常弔詭的一點是，最清楚美國人搬家趨勢的機構竟是國稅局，只要比對前後年的稅單地址，就可以分析出每一個縣的移居趨勢。以舊金山市來說，移居目的地前十名有九個在加州境內，六個就在灣區，搬到洛杉磯 郡的總數排名第四、聖地牙哥第七。

洛杉磯縣呢？前十名有七個在加州，唯三外州是拉斯維加斯、鳳凰城、西雅圖。聖地牙哥郡，外州目的地多了兩個，夏威夷與聖安東尼奧，前三名分別是河濱郡、洛杉磯郡、橙郡。最特別的是，加州主要都會區的外州熱門地點都會有華盛頓州的西雅圖，而西雅圖移入來源地前十名，洛杉磯郡第五、聖地牙哥郡第九、聖荷西第十。

居住自由 靠財富打根基

當然，能不能隨意搬家也有貧富差異。舊金山紀事報指出，2020-2021年度遷出舊金山的人，平均家戶年收比遷入的多了10萬元，比不搬的多了4萬元，顯示財富才是居住自由的根基。