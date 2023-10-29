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理財百科／25%年輕人 信用差難買房

編譯徐薏茹
35歲以下的美國人中，近四分之一因為信用分數太低而無法買房。(美聯社)
35歲以下的美國人中，近四分之一因為信用分數太低而無法買房。(美聯社)

根據Survey Monkey為CNBC執行的「你的錢」(Your Money) 調查，35歲以下的美國人中，近四分之一因為信用分數太低而無法買房。

信評機構益博睿(Experian)表示，要獲得常規貸款(conventional loan)的資格，通常需要至少620分的信用分數，有些貸方可能要求分數須達660分以上。

衡量債務 信用分數5等級

信用分數範圍從300分至850分，用於衡量個人管理債務的情況，Experian將以下信用分數範圍評級為差、尚可、好、良好、優良五種評等。

差 (poor)：300分～579分

尚可 (fair)：580分～699分

好 (good)：670分～739分

良好 (very good)：740分～799分

優良 (exceptional)：800分～850分

分數愈高 房貸利息愈低

非營利組織Credit.org對外事務長梅琳達·奧珀曼(Melinda Opperman)指出，信用分數是風險指標，分數愈低，貸方需要為借貸方承擔的風險就愈高，分數愈高，貸方需要為借貸方承擔的風險就愈低，因此分數愈高，收取的利息愈低。

信用分數如何影響房屋貸款？以房屋貸款為例，若擁有較高的信用分數，長期下來可以省下數千元、數萬元，因為信用分數會直接影響房貸利率，房貸利率決定償付貸款期間要付多少利息。

CNBC新聞頻道10月19日報導，從2000年以來，30年期房貸固定利率首度飆上8%，來到8.5%；利率走高讓申請房貸案件驟減。福斯新聞網(Fox News)也報導，30年期固定利率房貸17日、18日都維持在8.5%，15年期固定利率房貸18日則為6.875%，

根據FICO，截至9月20日，全國30年期固定抵押貸款利率平均為6.98%，信用分數落在760分至850分之間才符合採用該利率的資格，而根據CNBC Make It計算，若依循此利率，則30萬貸款每個月須繳約1992元。

另一方面，信用分數介於620分至639分之間的平均抵押貸款率為8.57%，由於利率較高，同為30萬的貸款每個月須繳2322元左右。

根據CNBC Make It計算，在30年期間，與抵押貸款利率為6.98%的人相比，抵押貸款利率為8.57%的借貸人需要多付11萬8714元的利息。

利率 貸款

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