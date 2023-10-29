城鎮傳真／流連匹茲堡 梭巡眾橋之都

大河兩邊橋影林立，一邊是一座接一座的黃橋。（作者提供）

今年夏天，我去匹茲堡參加每兩年舉辦一次的高齡乒乓球公開賽，頂著100度左右的豔陽熱浪 ，老爺開車，我則每天兩眼在號稱有446座大橋的鋼鐵之城市中心附近梭巡來往，從旅館到比賽場地的會議中心，鑽進又鑽出匹茲堡大橋(Fort Pitt bridge)，不到九哩路，卻有迢迢千里之感，可怕的塞車。

我們在球賽開打前一天抵達，先玩再打球。

這寶貴的一天，早上主要參觀匹茲堡大學校園裡聞名的、42層樓高的哥德復興式「學習大教堂」。學習大教堂一樓正中央是一個哥德式大廳，裡面有許多書桌椅子，供學生隨時坐下來討論；另有幾十間不同民族風格的教室分布在一樓到三樓的四周。我們沒有預約到參觀導覽團，看不到教室裡的情形，隨便走走，再上36樓遠眺匹堡風光，清晰可見高聳的鋼鐵大樓(UPMC)，矗立在摩天樓中。

哥德復興式「學習大教堂」

再回到二樓時，在走道上遇到一位拿著一大串鑰匙的職員，正帶領五位親友參觀。我客氣地和她們打招呼聊天，結果受邀加入他們的參觀行列，參觀了蘇格蘭、非洲、烏克蘭 、希臘…等十多間教室。其中簡單大方卻又輝煌大氣的「普通討論教室」，最令我嚮往。想想心曠神怡地坐在裡面，教授學生自由腦力激盪，多麼愜意舒適。

最令我感動的是，她們特別為我們夫婦開放中國教室(一樓136室)，讓我們瀏覽參觀。不過，和琳瑯滿目、還有特製櫥窗陳列非洲木雕，及地板上鋪有特色地毯的非洲教室相比，中國教室就簡陋多了；中國教室的天花板有亮晶晶五爪金龍盤踞，卻擺設一張看起來稍嫌陳舊，但或許是古董的大圓桌椅，桌上空無一物；前方牆壁掛/畫有老舊的至聖先師圖像，…仔細看看，椅子還是不同套湊合而成的。我們在中國教室內討論了一些習俗及牆上的字…。

匹茲堡大學「學習大教堂」高聳的大廳。（作者提供） 中國教室比較簡陋，的天花板有金龍盤踞，擺設一張陳舊的大圓桌，牆壁掛有老舊的至聖先師圖像。（作者提供） 匹茲堡大學「學習大教堂」裡富麗堂皇討論室。（作者提供）

接著我們去了隔鄰的卡內基美隆大學即興參觀，校園裡的建築風格各異，也參觀了莊嚴宏大的藝術館，屋頂上有兩座巨大雕像，還有「邁向天空」(Walking to the sky)的雕像，雖然因選址及其整體美觀程度都受到爭議，但是仰望渺小的人類邁入廣大的天空，象徵邁入無邊無際的學習領域，寓意至善。

卡內基美隆大學校園裡，有個「邁向天空」(Walking to the sky)的雕像，象徵邁入無邊無際的學習領域。（作者提供）

佛里克博物館 浴缸逗趣

下午參觀了佛里克博物館(The Frick Museum)，博物館包括一個小小的藝術品展覽室，其中有一小間專門陳列以中國清代為主的陶瓷收藏品，它們精緻細膩，型式與色彩清艷不一，數量雖不多，但全是藝術品，值得仔細觀賞。

我們也買票參觀了主人翁的三層小樓歐式住宅，一進門裡面有個小小的古式管風琴，還可以透過有點像舊式打字機的留聲機播放音樂，頗有意思。一一參觀二樓與三樓裡的廳堂臥室及孩子們的房間，許多古老家具是原件古董，牆上掛著壁畫及他們家族的照片等，最有趣的是這群人都對浴室裡的小小浴缸表示狐疑，胡亂猜測是做什麼用的，導遊的答案是「用噴水按摩背部。」現代人聰明些，一個大浴缸，既可泡澡，也可好幾個噴水頭，按摩全身。

杜肯斜坡鐵軌 高樓納眼底

黃昏時候，我們搭了匹茲堡有146年歷史的「杜肯斜坡」 (Duquesne incline)鐵軌。全美僅存四條斜坡鐵軌，匹茲堡有兩道，在杜肯斜坡上，搭乘小紅車廂升降30度斜角上山下山。上面的觀景台，可以看到全城三道河流(阿勒格尼河、莫農加希拉河與俄亥俄河)的交會點，小小三角洲公園的噴泉，橋影延伸到遠天，遊艇偶現芳蹤，城中高樓大廈盡現眼底。

另一個是「莫農加希拉斜坡」(Monongahela Incline)，兩個景點都在華盛頓山上，晚上可以看到燈火輝煌的市容，是不能錯過的絕美景點。

在杜肯斜坡上，搭乘小紅車廂升降30度斜角上山下山。觀景台上可以看到全城三道河流的交會點。（Getty Images）

置身玻璃叢林 如迷途羔羊

利用打球的空檔，我們去城中區集市廣場(Market Square)閒逛，首先逛到玻璃叢林裡，看到PPG (Pittsburgh Plate Glass Company)高聳入雲霄的閃亮大樓，匹茲堡平板玻璃公司於1883年由約翰福特 (John B. Ford) 船長和約翰皮特凱恩 (John Pitcairn) 及其他人聯合創立，如今PPG 則是油漆、塗料、光學產品和特種材料的全球供應商。走進第四街的步行區，置身於六大玻璃高樓的叢林中，好像童話故事中迷途的羔羊一樣，轉來轉去都是玻璃建築；PPG本樓前噴水池一大早群水噴飛，有如眾小精靈逐水共舞，美景當前，輕舀一把涼水敷面，帶走幾滴冷泉，算是閒逛城中區的紀念品吧。

玻璃叢林前的噴泉如舞蹈表演。（作者提供）

漫步中經過伍德街(Wood St)的匹茲堡工業家精選酒店( The Industrialist Hotel, Pittsburgh, Autograph Collection)門口有人站崗，問了之後進去參觀。大廳電梯與樓梯間的四面精美花岡岩大理石，1902年建造時的歐洲來的原裝石材，彎曲有致的樓梯及電梯旁的郵箱，都有121年歷史。二樓大大的接待室，沙發與海灘椅並列，大遮陽傘及雲朵在上，優雅閒散共一室的座位空間組合，非常悠閒自在，一坐下就全身舒散不想起來了。

市中心的大會議中心(Convention Center)，擁有東西兩棟雙子星各三層建築，占地很廣，中間有雙向通行車道，車道用水道來分隔，水道上有行人通行橋，可穿過路面，兩面的水牆，有如瀑布輕瀉，水聲淙淙，設計相當有創意，我每天都會到行人橋上駐足觀賞一番。有一天還特意到會議中心的頂樓遠眺，但見大河兩邊橋影林立，一邊是黃橋連連，一邊是古色古香的鐵橋延綿，從兩棟大樓的頂樓相連分界點望去，小小花園花團錦簇，饒有特色，帶點飛簷向天的屋頂設計，一排屋簷下的藍燈吸睛養眼，鋼鐵大樓壯碩的身影再現眼前，這是個令人難忘的大會議中心。

匹茲堡打球兼旅遊，球賽裡的單打、女雙及男女混雙三項都站上領獎台，想玩的旅遊景點也都走一遍，穿梭流連在三條大河的波光瀲影中，心滿意足不虛此行。

旅遊資訊站：

•匹兹堡大學 （University of Pittsburgh）／4200 Fifth Ave, PA 15260

•The Frick Museum／7227 Reynolds St, Pittsburgh, PA 15208

•杜肯斜坡 (Duquesne Incline)／1197 W. Carson St. Pittsburgh, PA 15219

•莫農加希拉斜坡(Monongahela Incline) ／at Lower Station PA 15203

•市集廣場(Market Square)／玻璃大樓／Forth -Third Ave PA 15222

•會議中心(Convention Center)／1000 Fort Duquesne Blvd, Pittsburgh, PA 15222