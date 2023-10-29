移民專頁／提交I-485審理逾180天 可換工作

如未履行按工時計算的義務，有可能違反H-1B身分，會使得申請 I-485變得複雜。（Getty Images）

讀者問：

若是I-140尚在審理中，卻去讀書，等排期快排到時再找相關工作，能否申請I-485呢？感覺這樣做最大的阻礙是，去讀書會失去H-1B ，失去了有工作的權利。

答：

你問你是否有能力要找到相關工作後申請I-485，不過你沒有資格轉換工作，因為你尚未提交I-485，因而無法轉換工作職位。只有當申請人正確提交I-485後﹐在申請轉換工作時﹐其審理期已超過180天時，才能有資格轉換新工作到與提交移民申請時的相同工作或相似的職業類別。

就你的情況而言，你似乎沒有提交I-485。如果此時你的優先日期已排到，你可以提交調整身分的申請（目的是在收到綠卡後仍繼續從事目前工作），然後在180天過去後，假設你的I-485仍然在審理中，如果找到新工作，則可移至相同或相似的職位。

但此時，如果你找到新工作，在沒有ScheduleA或國家利益豁免(NIW)的情況下，根據EB-3或EB-2提交申請，除了重新辦理勞工 紙流程外，你還必須提交新的I-140。只要你的I-140申請未因詐騙、故意歪曲重要事實、勞工紙失效或美國移民局 的重大錯誤而被撤銷，你就可能有資格保留目前的優先日期。但除了保留優先日期之外，你還必須重新開始申請的程序。

關於你在上學這方面的問題，你可以在有效的H-1B身分下兼職上學。只要你履行H-1B身分下工作時間的義務，你就可以去上學。例如，如果你是全職員工（每周上班40小時），你將需要工作這40個小時。如果你能夠在這些時間之外上學，同時仍然每周完成40小時的工作，那麼法律上沒有權利阻止你上學和學習。如果你的H-1B工作是兼職（例如每周20小時），那麼只要你每周完成這20小時，你就可以去上學。然而，如果你不履行按工時計算的義務，你就有可能違反你的H-1B身分，這可能會使你的I-485申請變得複雜。