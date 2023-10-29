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詐騙ing／「你缺席陪審團要罰款」 別上當

編譯陳盈霖
詐騙者利用民眾逃避陪審團的心理，假冒執法人員向民眾詐財。（洛杉磯高等法院社群平台）
詐騙者利用民眾逃避陪審團的心理，假冒執法人員向民眾詐財。（洛杉磯高等法院社群平台）

Random Length新聞報導，洛杉磯郡警局近日發布一份「情況」（Situational）報告，指出詐騙者會打電話給民眾，稱自己是洛縣警局治安部門或人員，告知他們由於未能履行陪審團職責需支付罰款。

不少受害者擔心被捕，以禮卡、比特幣或預付信用卡等形式付款。詐騙者利用受害者的心理壓力，從毫無警戒心的人們，包括許多年長者的手中勒索金錢。

購買後，詐騙者會指示他們透過電話，讀取禮卡號碼或比特幣金鑰。一旦得到訊息後，電話會斷線。詐騙者誆稱與警局的金融交易，都是在警局巡邏站、法院或拘留機構等單位進行。

通常，撥打電話的詐騙者會使用真實的洛杉磯郡警局人員姓名。警局呼籲，若收到自稱是洛杉磯治安單位員工以任何形式，出於任何原因透過電話、電子郵件或其他通訊方式提出付款請求，請民眾務必拒絕，「警局人員絕不會透過電話或電子郵件要求民眾付款。」若發現自己是此類犯罪受害者，請民眾聯繫當地執法機構報案。

若不確定電話或電子郵件是否真實，請民眾透過獨立來源（電話簿或上網搜尋）驗證聯絡人身分。請勿使用來電者提供的聯絡資訊，或他們發送於簡訊中的聯繫方式。

不要因威脅性來電而感到壓力，掛斷電話，核實他們說的內容。

此外，請勿向任何不認識或不信任的人匯款、提供銀行帳戶、信用卡或個資（出生日期或社安號碼）。

洛郡警局呼籲民眾切記，政府機構或值得信賴的企業不會要求以非常規方式付款，如禮卡或商店卡、電匯或比特幣等。

詐騙 洛杉磯 比特幣

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