養生／控制油脂攝取 預防乳癌這樣吃
10月是國際乳癌防治月，營養師劉怡里強調，避免乳癌發生，首重飲食健康，她設計1621大卡「預防乳癌一日食譜」，大家不妨跟著吃吃看。
劉怡里表示，此份食譜設計重點，油脂攝取不能太高。三餐的澱粉類都來自全榖雜糧類，如地瓜、糙米、燕麥、南瓜、穀物等；蛋白質是來自白肉或是植物性豆類，如魚類、豆漿、豆腐、毛豆、海鮮等；蔬菜來自十字花科，如 高麗菜、大白菜、小白菜、綠色花椰菜、白蘿蔔、芥藍菜等；烹調用油來自植物油，如橄欖油、苦茶油、葵花油等，飽和脂肪酸較低；牛奶或乳製品選用低脂。
預防乳癌一日食譜
早餐：
蒸地瓜一條(165克)+豆漿一杯(260毫升)+綜合堅果一茶匙(5克)
早點心：
低脂牛奶一杯(240毫升)+藍莓一碗
午餐：
糙米飯一碗(150克)+紅蘿蔔炒高麗菜一碗(200克)+煎秋刀魚一條+滷硬豆腐一塊(四小格)
午點心：
無糖優格100克(約半碗)+柳橙一顆
晚餐：
五穀飯一碗(150克)+蒜蓉蒸草蝦8隻+炒荷包蛋一顆+燙雙色花椰菜一碗(200克)
總熱量：
1621大卡（醣類50.1%、蛋白質20.5%、脂肪29.4%）
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