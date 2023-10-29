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養生／控制油脂攝取 預防乳癌這樣吃

黃妙雲
避免乳癌發生，首重飲食健康。（Getty Images）
避免乳癌發生，首重飲食健康。（Getty Images）

10月是國際乳癌防治月，營養師劉怡里強調，避免乳癌發生，首重飲食健康，她設計1621大卡「預防乳癌一日食譜」，大家不妨跟著吃吃看。

劉怡里表示，此份食譜設計重點，油脂攝取不能太高。三餐的澱粉類都來自全榖雜糧類，如地瓜、糙米、燕麥、南瓜、穀物等；蛋白質是來自白肉或是植物性豆類，如魚類、豆漿、豆腐、毛豆、海鮮等；蔬菜來自十字花科，如 高麗菜、大白菜、小白菜、綠色花椰菜、白蘿蔔、芥藍菜等；烹調用油來自植物油，如橄欖油、苦茶油、葵花油等，飽和脂肪酸較低；牛奶或乳製品選用低脂。

預防乳癌一日食譜

早餐：

蒸地瓜一條(165克)+豆漿一杯(260毫升)+綜合堅果一茶匙(5克)

早點心：

低脂牛奶一杯(240毫升)+藍莓一碗

午餐：

糙米飯一碗(150克)+紅蘿蔔炒高麗菜一碗(200克)+煎秋刀魚一條+滷硬豆腐一塊(四小格)

午點心：

無糖優格100克(約半碗)+柳橙一顆

晚餐：

五穀飯一碗(150克)+蒜蓉蒸草蝦8隻+炒荷包蛋一顆+燙雙色花椰菜一碗(200克)

總熱量：

1621大卡（醣類50.1%、蛋白質20.5%、脂肪29.4%）

食譜 蛋白質 牛奶

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