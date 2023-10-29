醫藥／胃病還是心臟病？飯後胸口不適 恐胃食道逆流

若是只在飲食後才有胸口不適感，腸胃問題的比率較高。（Getty Images）

有人形容胃食道逆流（GERD）像「心臟病 發」，因此很多病患先跑去心臟科就醫後，檢查沒問題，才輾轉到腸胃科。新北市立聯合醫院消化內科主任蕭家仁說，「心臟不適大部分是運動後發生，若是只在飲食後才有胸口不適感，腸胃問題的比率較高。」

只飯後發生 多是腸胃問題

「胃食道逆流算是一種文明病。」台灣羅東聖母醫院肝膽腸胃科醫師王威迪說，此病與飲食習慣、生活作息、壓力大、熬夜、肥胖 等脫不了關係。現代人生活緊湊、工作應酬繁多，大魚大肉加上酒杯文化，胃食道逆流的人不在少數，看了醫師吃藥後改善，但不久同樣狀況又發生。

王威迪說，有別於早期年代，民眾經常農忙活動筋骨，腸胃蠕動佳，胃食道逆流較少發生；邁入現代社會後，辦公室文化讓人生活型態改變，尤其上班族久坐少動，使得腸胃蠕動慢，胃酸逆流、排便不順等腸胃問題隨之而來。

久坐、吃太快 盛行率上升

生活緊湊、吃飯速度快，也是胃食道逆流原因之一。蕭家仁表示，人體分泌的唾液為鹼性，可以中和胃酸，而吃飯速度太快，會使食物無法與唾液融合，食物在胃裡一塊塊的無法消化，增長停留時間。建議吃一個便當要花20至30分鐘，慢慢咀嚼吞嚥，可讓消化功能較順暢，減少胃酸逆流的機會。

現代人生活緊湊、吃飯速度快，也是胃食道逆流原因之一。（Getty Images）

另外，吃飯速度太快，連帶空氣跟著下肚，也容易發生胃脹氣等問題。王威迪指出，台灣胃食道逆流的盛行率逐年上升，高達15%至25%，即每四至五人就有一人深受其擾，且好發於30歲以上的成年人。

蕭家仁說，也有部分病患是身體結構問題，因胃部凸出於橫膈上方，導致橫膈無法隔離胃酸逆流，就是所謂的橫膈疝氣。另外，年紀大身體機能退化、肥胖壓迫腸胃、穿太緊的衣服，都有可能發生胃食道逆流。

情緒壓力大 腸胃蠕動變慢

除了生理問題，心理問題也會影響胃食道逆流。情緒壓力大時，會讓腸胃蠕動變慢，造成胃酸變多、胃排空變慢。

蕭家仁表示，情緒壓力是一種人體交感神經反應，身體將精力移去對抗壓力來源時，心血管持續努力工作，消化道吸收功能就會休息。感到壓力時，交感神經處於強勢，因此使得腸胃道靜止，食物排空就會變慢，留在胃裡胃酸增加、賁門鬆弛，進而造成胃食道逆流。

當三道閘門都失效，可能出現慢性咳嗽、喉嚨異物感等非典型症狀。

胃食道逆流可能出現「典型」與「非典型」症狀，蕭家仁說，典型症狀包括口腔有酸味、上腹脹、胸口灼熱。非典型症狀則因胃酸往上跑，導致非心因性胸痛；侵蝕喉嚨後導致慢性咳嗽、喉嚨異物感或疼痛；進入肺部導致氣喘或聲音沙啞，甚至造成牙齒酸蝕、牙齦發炎、耳朵痛。

蕭家仁說，食道與胃之間，有一道「下食道括約肌（賁門）」的閘門；食道與咽喉間也有一道「上食道括約肌」的閘門；氣管與咽喉則有會厭作為閘門。若胃與食道間的閘門失效，則初步逆流即會發生，可能引發典型胃食道逆流症狀；若往上另兩道閘門也失效，則會出現非典型胃食道逆流症狀。

王威迪說，食道與胃交接的「賁門」，平常處於緊縮狀態，僅在進食時才鬆開，吃東西太快會造成這個閘門鬆弛，而吃得快也代表當下情緒緊張，逆流症狀可能更嚴重。建議「情緒放輕鬆、吃慢一點」，如此能避免閘門鬆弛，胃酸逆流也會少一些。

晚上易咳 睡覺墊高枕頭

胃食道逆流的常見表現中，王威迪指出「火燒心」最為典型，胸骨或胃猶如被灼燒，嚴重者甚至會覺得喉嚨有異物感，「卡到像自己得了食道癌」。不過他說，只要沒抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，得食道癌的機會其實很低。

除了火燒心，慢性咳嗽、噯氣、胃脹氣、反酸都是症狀之一。王威迪提到，因胃食道逆流造成的慢性咳嗽通常沒有痰，「晚上比較容易咳嗽，因為晚上會分泌較多胃酸」，可透過墊高枕頭減緩不適，以改善睡眠品質。

「許多人會將噯氣與打嗝搞混」，王威迪說明，前者是氣體下不去，才會從嘴巴打出來，後者則是橫隔膜受不正常刺激，持續收縮而一直打嗝。噯氣也被認為是胃食道逆流的初期症狀之一。