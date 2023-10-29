我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

養生／乳癌年輕化 醫師提醒有6症狀快就醫

翁唯真
乳房X光攝影檢查仍有其限制，醫師呼籲，女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）
乳房X光攝影檢查仍有其限制，醫師呼籲，女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）

根據台灣衛生福利部年初的公告資料顯示，每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，且愈來愈年輕趨勢，若能早期偵測到乳癌，經治療後5年存活率可超過90％以上，呼籲女性朋友要定期接受乳房篩檢

台灣桃園聯新國際醫院表示，乳癌主要與賀爾蒙的刺激相關，12歲之前初經、超過55歲才停經、未曾生育者、第1胎晚於35歲者等，或具乳癌家族病史、生活作息不正常者輪值大夜班、長期熬夜等、飲食不當者吸菸、飲酒、高脂、高熱量、運動量不足、肥胖、長期使用賀爾蒙補充劑者等，皆為相對高風險族群。

聯新醫院指出，每年篩檢發現的個案中，有超過60%為早期乳癌，能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌的發生率，其中經篩檢發現的零期乳癌，「治癒率」更是超過95%。

乳癌並非絕症，一旦篩檢發現陽性的個案，尋求醫療專業處置與追蹤，能有助於提升乳癌存活率，早期發現、早期治療才是最佳選擇；聯新醫院說，現在新型的乳房攝影儀器已可大幅降低檢查的不適感，另建議婦女們可在經期結束1至2周內檢查，避免因賀爾蒙作用乳房較為漲痛造成的不適。

聯新醫院提醒，平時養成規律運動，減少攝取高脂、避免太晚生育等，並時常保持輕鬆的心情，都有助減低罹患乳癌的機率。

聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏醫師提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，即使檢查結果正常，在下次篩檢前，如發現身體有異狀如乳房腫塊、乳房皮膚異常凸起或凹陷、乳頭濕疹樣變化、潰爛或凹陷、乳頭帶血樣分泌、腋下或頸部淋巴結腫大等6種現象，應盡速就醫。

12歲之前初經、超過55歲才停經、長期熬夜、飲食不當者等為相對高風險族群。此為示...
12歲之前初經、超過55歲才停經、長期熬夜、飲食不當者等為相對高風險族群。此為示意圖。（本報資料照片）
台灣聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏醫師提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，即使檢...
台灣聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏醫師提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，即使檢查結果正常，若出現6徵象仍應盡速就醫。（圖：聯新國際醫院提供）

篩檢 肥胖 腫瘤

上一則

娛樂／粉紅骷髏來襲 萬聖節吹芭比風

下一則

養生／滿足口欲又不影響血糖 「糖尿病友」點心可以吃這些

延伸閱讀

「三人行」蘇珊桑默斯 76歲癌逝

「三人行」蘇珊桑默斯 76歲癌逝
乳癌宣導月 第一夫人促照X光

乳癌宣導月 第一夫人促照X光
「三人行」蘇珊桑默斯76歲癌逝 曾公開反對化療惹議

「三人行」蘇珊桑默斯76歲癌逝 曾公開反對化療惹議
10/18粉紅絲帶送愛心 關懷女性防治乳癌

10/18粉紅絲帶送愛心 關懷女性防治乳癌

熱門新聞

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

2023-10-22 02:16
作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

2023-10-22 14:57
伍慧明與她的弟弟生前所養的烏龜。(蔣智明提供)

封面故事／伍慧明回憶錄《孤兒散仔》：一段華美移民血淚史

2023-10-22 11:57
作者在威大校側Lake Medota湖畔留影。(楊世彭提供)

我的故事1／楊世彭戲劇之路：一段師生奇遇 一齣傳奇好戲

2023-10-22 13:38
看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

2023-10-22 02:18
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

2023-10-22 02:07

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言