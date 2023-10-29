娛樂／前作太經典 「大法師：信徒」難超越

「大法師：信徒」劇照。（取材自IMDb）

環球影業出品的恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer，又譯「驅魔人：信徒」）早前上映，由新版「月光光心慌」（Halloween）三部曲的導演大衛戈登格林（David Gordon Green）執導，環球顯然是希望沉寂已久的「大法師（又譯驅魔人）IP」，能在他手中獲得新生。

1973年上映的原版「大法師」由威廉弗萊德金（William Friedkin）執導，早已成為恐怖片經典片，多次在各種票選、佳片排名的活動中獲推為影史最佳恐怖片。1977年和1990年，「大法師」曾推出兩部續集，但評價都不理想。而2004年和2005年連續推出的兩部前傳，也全告票房失利，讓原本的發行商華納徹底打消了繼續開發這個系列的念頭。

「大法師：信徒」電影海報。（取材自IMDb）

原版母女再鬥惡靈

這次，環球影業斥資4億美元，競購取得新版「大法師」三部曲的發行權，更邀來原版中飾演母女的琳達布萊爾（Linda Blair）和艾倫伯斯汀（Ellen Burstyn），為這部1973年原版「大法師」的「直屬續集」，增添了不少原味。「大法師：信徒」首映票房2720萬美元，登上該周末的北美電影票房榜冠軍，其製作成本也不過3000萬美元而已。

不過，在影評網站「爛番茄」上，該片目前僅有22%的新鮮度。而首映後的觀眾民調評分，更是只有極低的C級——要知道，今年以來，所有大規模上映的新片中，僅有奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）今年2月上映的恐怖片「敲敲門」（Knock at the Cabin，又譯「拜訪小屋」）和連恩尼遜（Liam Neeson）8月上檔的新片「爆復」（Retribution，又譯「疾速營救」）拿到這樣的低分。觀眾對於新版「大法師」的不滿程度可見一斑。這也不禁讓人懷疑，環球花費的4億美元，究竟值不值得。

在1973年最初版「大法師」飾演母女的艾倫伯斯汀（右）和琳達布萊爾（左）在今年上映的最新版本中也參與演出。（取材自IMDb） 在原版「大法師」飾演母親的艾倫伯斯汀，相隔50年後，在新上映的「大法師：信徒」中亮相。（取材自IMDb）

值得一提的是，「大法師：信徒」原定的上映時間，因遇上橫空出世的演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour），只能臨時提檔。由此產生的相關經濟損失，據說不是一個小數目。而且距離近期上映的「鬼修女2」（The Nun II）和「奪魂鋸10」（Saw X）這兩部同類型的影片，時間也太過臨近，容易讓觀眾產生疲勞。

但是「大法師：信徒」也只有改檔期這麼一個選擇，因為泰勒絲的力量實在難以匹敵。據發行方AMC透露，距離該片上映還有一周時間，這部演唱會電影的全球預售票房已正式突破1億美元；而且，包括中國在內的許多市場還在洽購版權。因此，若「大法師：信徒」沒有臨時改變檔期，首映當周末的北美總票房成績很可能會落到5500萬美元（實際上大約是7500萬美元），將會成為2023年第三差的周末總票房。

鬼玩人系列5 大賺翻7倍

不過恐怖片續作也有成功案例，今年4月由華納出品、同樣是續集系列的「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise，又譯「鬼玩人崛起」）製作成本不到2000萬美元，全球票房突破1億4673萬美元。

「鬼玩人：復活」號稱是「鬼玩人」系列的第五部作品，但無論在劇情還是人物上，都和1981年由山姆雷米（Sam Raimi）執導的首部曲，以及之後的兩部續集外加衍生劇和2013年重啟版，都有較大差距。不過，電影本身拍得夠有水平，除了該系列的死忠粉絲外，還能帶動其他觀眾買票觀影，在3月的SXSW電影節上全球首映後，獲得熱烈觀眾反響，最終能夠得到這樣的票房成績，也算實至名歸。

迪士尼樂園 設施 改編恐怖片

反觀迪士尼7月上映的「幽靈公館」（Haunted Mansion，又譯「鬼屋」），耗資1.5億美元製作，但全球票房僅1億1564美元，賠錢坐收。不過這部由潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、蘿莎瑞道森（Rosario Dawson）、傑瑞德雷托（Jared Leto）和歐文威爾森（Owen Wilson）主演的恐怖喜劇片改編自迪士尼樂園裡的同名遊藝項目，所以除了電影票房之外，還有提高樂園計畫知名度的附加價值，對迪士尼而言，應該不會單憑票房帳來定盈虧。

今年暑假檔上映的「幽靈公館」票房普通，圖為電影海報。（取材自IMDb）

歷史上，迪士尼將樂園設施開發成電影，最早是1997年播出的電視電影「魔法飯店」（Tower of Terror）和2000年上映的「火星計畫」（Mission to Mars），而獲得最大成功的就屬「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean，又譯「加勒比海盜」）系列莫屬了。其餘如「叢林奇航」（Jungle Cruise）、「恐龍」（Dinosaur）和「草地英熊」（The Country Bears）等，都是評價一般，票房成績則各有千秋，都能和樂園內的相關設施相輔相成，因此其商業成就的確不能單看票房一項。

目前，加州、佛州和東京迪士尼樂園都設有「幽靈公館」（全球迪士尼樂園中只有上海無此項目，其他地區都有受其啟發設計的設施，只是名稱不同），該設施皆營運了4、50年，聚集相當高的人氣。因此，即使「幽靈公館」電影票房不理想，也不會斷了迪士尼未來繼續開發這類IP電影的念頭。

其實早在2003年，迪士尼就將其開發成了同名電影「鬼屋」（The Haunted Mansion），同樣走恐怖喜劇的路線，由諧星艾迪墨菲（Eddie Murphy）主演。當時，該片雖未能獲得媒體好評，但受觀眾青睞，拿下1.8億美元全球票房，對比其9000萬美元的製作成本，也算是賺了不少。隨著時間推移，這部舊版「鬼屋」不知為何竟然漸漸有了邪典電影的名聲，每年萬聖節時都會被不少懷舊粉絲找出來重溫。或許，正是這樣的民間熱情，讓迪士尼嗅出了這個IP的剩餘價值，決定在20年後重新翻拍。

2003年電影「鬼屋」由諧星艾迪墨菲主演，票房不俗。（取材自IMDb）

新版「幽靈公館」的拍攝計畫早在2010年時就已立項，當時想要找「羊男的迷宮」（Pan's Labyrinth，又譯「潘神的迷宮」）、「水底情深」（The Shape of Water，又譯「水形物語」）鬼才導演勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）自編自導、「芭比」（Barbie）萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演。只不過，時移勢易，新版「幽靈公館」，導演已換成知名度稍低的非裔 導演賈斯汀西米恩（Justin Simien）。

今年40歲的西米恩早在10年前就憑處女作「親愛的白人」（Dear White People）獲得好萊塢業內肯定，上過「綜藝」雜誌推選的「十大明日之星導演」榜單，甚至有「新史派克李（Spike Lee）」的綽號。不過，西米恩大部分時間都投入拍攝衍生劇「親愛的白人」上，直到2020年才拍了第二部電影作品「魔髮」（Bad Hair）。

類似的情況，也發生在不少和他一樣的年輕非裔導演身上，雖然近年美國種族平等意識抬頭，非白人新晉導演得到的資源看似增加，但細數真正能夠在好萊塢連續不斷推出新作品的非裔、亞裔、拉丁裔編劇導演仍不多。但不可否認的是，在著重政治正確的好萊塢，明面上的各種歧視已近乎絕跡，但在更深層次，結構性、系統性的偏見，恐怕還真不是一年兩年，甚至10年、20年就能徹底推翻的。

口碑上映 鬼出櫃票房有限

迪士尼今年6月推出的另一部靈異恐怖片「鬼出櫃」（The Boogeyman，又譯「櫃魔」），改編自史蒂芬金（Stephen King）的短篇故事，描述一對姊妹在歷經喪母之痛後遇到的超自然詭異事件，由來自英國的90後年輕導演羅布薩維奇（Rob Savage）執導，全球票房約6730萬美元。

「鬼出櫃」電影海報。（取材自IMDb）

該片早在2018年便已由20世紀福斯影業立項，之後雖因為迪士尼併購福斯而被暫時擱置，而且還因為試映後觀眾反響極為熱烈，讓迪士尼撤銷了原定的純串流媒體發行計畫，將其投放在了實體院線。

迪士尼的做法，讓人想到了去年的恐怖片「危笑」（Smile）。派拉蒙影業原本也只規畫將該片放在串流媒體上，但因為試映後口碑爆棚，遂改做院線發行，結果也確實收穫超過2億美元的全球票房。不過，光從「鬼出櫃」票房成績和62%的「爛番茄」新鮮度來看，該片顯然無法複製「危笑」的成功經驗。

（取材自澎湃新聞）