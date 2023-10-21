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紅藍卡B部分保費 明年要漲

編譯周芳苑
參加俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)民眾，每年10月15日至12月7日期間，可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。（Getty Images）
參加俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)民眾，每年10月15日至12月7日期間，可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。（Getty Images）

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services , CMS) 10 月12 日宣布，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare) B部分標準保費，明年將上調至每月174.7 元，較今年增加9.8 元。紅藍卡的開放登記從10月15日開始，至12月7日為止。

涵蓋看醫生、診斷性檢驗和其他門診服務的B部分，除了保費上調，年度自付額(deductible)也將上調至240元，高於今年的 226 元。CMS 將保費和自付額上調歸因於醫療保健支出增加。

高所得者的保費也將調高

紅藍卡B部分受保人年收入超過 10萬3000元將支付比標準保費更多的費用，多付的金額視收入而定，例如，報稅的年收入在10萬3000 元至 12萬9000 元之間， B 部分每月保費為244.6 元，高於標準的174.7 元。 約8% 紅藍卡保戶所付月費高於標準月費。

A部分費用也增加

多數紅藍卡保戶不必針對涵蓋住院醫院、專業護理機構、臨終關懷和一些家庭醫療保健服務的A部分按月付費，但每次住院都要支付自付額。

2024年，A部分每次住院自付額將上調為1632 元，較今年增加32 元；對於工作時間不夠久以致於沒有資格免付保費的人，2024 年A 部分全額保費為每月 505 元，較今年少1元。

D部分保費下降

涵蓋處方藥福利的D部分 ，2024年平均每月保費預計約55.5元，較2023年的56.49元下降1.8%。

「紅藍卡優勢計畫」（ Medicare Advantage plans）明年平均月保費將微增至18.5元，高於 2023 年的 17.86 元， 受保者如果選擇繼續參與原有計劃，多數人明年保費幾乎不會增加或者增幅有限，將近 73% 受保人保費不會增加。

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