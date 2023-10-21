白卡。（本報檔案照）

俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，參加者享受範圍廣泛的醫療保險，實際內容則依年齡、經濟條件、家庭環境或生活現況而有不同。持有白卡的民眾可以在許多醫院及診所直接獲得醫療服務，或透過管理式健保計畫(managed care plan)取得服務。

參加白卡並不需要每月繳交保費，某些服務則可能有低額自付款(co-payments)需要自掏腰包。如果持卡人，真的無力繳交，則可申請自付款豁免。

白卡參加資格包括符合以下條件的低收入居民：

＊懷孕婦女及嬰兒

＊1歲至18歲兒童

＊被撫養兒童的家長或負責照顧的親屬

＊沒有懷孕、不符合聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)參加資格的19歲至64歲成年人

白卡服務範圍包括：

＊醫院住院與門診看病

＊診所服務

＊兒童/青少年健康計畫(Child/Teen Health. Program)當中，21歲以下兒童與青少年的早期篩檢、診斷及治療

＊藥品、醫療器材、醫療設備以及輪椅等設施

＊檢測服務以及X光服務

＊預防保健以及醫師或牙醫提供的牙齒保健與治療

＊養老院照護服務

＊居家照護中心或個人照護服務

＊21歲以下或65歲以上民眾的精神療養院治療，以及心理健康機構、發展障礙輔導機構服務

＊生育計畫服務

＊前往看病的交通服務，包括大眾運輸系統或汽車哩程補貼

＊救護車緊急送醫服務

＊戒菸產品如口香糖、貼布等

根據持卡人年齡、財務狀況、家庭環境或生活現況不同，某些服務項目可能不給付，部分服務則要收取低額自付款。參加白卡管理式健保計畫的民眾除了領藥時需要繳交金額不高的自付款之外，其他服務則不需要繳自付款。