白卡被剔除 健保怎麼辦？

許多失去白卡的民眾，需要依靠歐記健保提供醫療服務。(路透)

疫情發生的三年期間，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)允許民眾每年自動重新參加，今年4月起恢復資格審查之後，許多參加者由於收入已超過門檻而遭剔除。華盛頓郵報分析，拜登政府官員原本評估，失去白卡的民眾可以轉往俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台取得低價的私人醫療保險，實際上能夠順利過渡的民眾並不多。

今年各州恢復白卡資格審查後，由於數百萬民眾恐因收入過高而變成無保一族，拜登幕僚曾說歐記健保市場平台將可成為這些民眾的避風港。然而，恢復白卡資格審查的幾個月來，歐記健保市場平台扮演角色卻相當有限，全國只有200萬民眾失去白卡之後順利取得歐記健保做為依靠。

報導指出，從各州實際狀況來看，拜登政府預期的順利過度，在少數幾州確實出現，在其他州則成了謎思。

喬治華盛頓大學(George Washington University)健保法規與政策教授莎拉‧羅森鮑姆(Sara Rosenbaum)說：「整個系統都被卡住了。」她說，白卡重新登記狀況比較多的地方，歐記健保市場平台根本無法受理申請。

順利過渡並未實現，導致某些民眾自從失去白卡之後就沒有醫療保險，醫師與醫院則發現部分患者根本無力支付醫藥費。

羅森鮑姆舉例說，在維吉尼亞州，民眾收到的通知書對於為何失去白卡解釋並不清楚，許多民眾根本搞不清楚，更不知道下一步該怎麼辦。她說，像她一樣的義工嘗試針對個案打電話向白卡負責單位洽詢時，在維州無法聯絡到任何人，「這些州已經被龐大的案件數量壓垮了」。

即使在過渡較好的幾州，被排除白卡資格的民眾當中，也只有少數符格參加歐記健保的民眾確實辦理登記。

新墨西哥州、羅德島州則各自動用州政府經費，為失去白卡民眾在歐記健保市場平台購買醫療保險計畫時補貼保費。新墨西哥州幫民眾付第一個月的保費，羅德島州則為某個收入門檻以下的民眾付前兩個月的保費。

包括新墨西哥州在內，只有4州採取額外措施，為失去白卡的民眾自動登記參加歐記健保。不過，即使在最好的情況下，失去白卡的民眾當中，羅德島州16%、新墨西哥州9%後來透過歐記健保平台取得醫保。

根據聯邦規定，通知參加者喪失白卡資格時，必須附上如何聯繫歐記健保市場平台的資訊。不過，保險倡議人士說，某些州寄發給民眾的通知寫得不清不楚，有時候甚至完全沒有提及歐記健保市場平台。

聯邦政府規定，白卡主管機關必須將失去資格民眾的資料，以電子檔案傳輸方式轉給歐記健保市場平台。但某些個案則出現傳輸資料的聯絡地址或電話號碼沒有更新等問題，導致市場平台服務人員無法聯絡到有資格加入歐記健保的民眾。

包括西維吉尼亞州在內的30州，直接使用聯邦政府的歐記健保市場平台HealthCare.gov讓民眾登記參加，因此州政府機關並沒有統計有多少失去白卡的民眾後來加入歐記健保。