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購買長期照護保險 要花多少錢？

記者顏伶如
如果老年需要接受長期照護，保險便派上用場。（Getty Images）
如果老年需要接受長期照護，保險便派上用場。（Getty Images）

規畫退休生活不能只考慮存款是否足夠，某些民眾隨著年齡漸長，對於人壽保險或紅藍卡補充保險(Medicare supplemental insurance)的需求跟著增加，長期照護保險(long-term care insurance)也一樣。如果因為慢性疾病、身心障礙或身體功能失調而需要接受長期照護，保險便能派上用場。

長期照護保險的保費開銷雖然帶來預算負擔，但對許多老年人來說，這筆花費確有必要，畢竟面對未來不確定的醫療支出，投保保險可以心安，獲得財務穩定。那麼，退休之後購買長照保險的開銷是多少呢？

美國長期照護保險協會(American Association for Long-Term Care Insurance)數據顯示，以2022年時55歲單身男性投保為例，購買16萬5000元額度長照保險的保費每年950元或每月79元，55歲單身女性保費每年1500元或每月125元。

不過，長照保險保費價格因各種不同因素而出現差異，包括居住哪一州、投保時年紀等。投保年齡只差5歲，保費價格就可能有明顯差別。以2021年為例來說，60歲單身男子保費每年1175元或每月98元，若是65歲購買相同保單，保費變成每年1700元或每月142元；60歲單身女子投保保費每年1900元或每月158元，但等到65歲才投保則每年保費2700元或每月225元。

影響長照保險保費開銷的因素包括：

＊投保時的年齡

一般而言，投保時年紀越輕，保費開銷越低，因為較年輕者短期將來需要長照的風險較低。美國長期照護保險協會統計顯示，如果55歲時決定不買長照保險，等到65歲時購買，保費平均增加49.9%。等待20年才購買長照保險，保費平均變貴187.6%。

＊健康狀況

帶病投保(pre-existing conditions)或有慢性病史的民眾通常保費較高，或者保單有等待期規定。

＊承保項目與投保期間

一個月或一天當中提供福利較多、投保時間較長的保險方案，保費自然較貴。

＊通膨保障(inflation protection)

許多長照保險方案提供通膨保障選項，讓消費者的投保福利不會因為通膨而縮水，但保費同樣因此變高。

＊等候期(elimination period，又稱waiting period)

等候期指消費者繳費參加長照保險之後，在多長時間之內必須自掏腰包付費，然後才由保險公司給付。等候期較短的方案，保費相對較高。

＊性別

長期以來，女性投保長照保險的保費較高，因為女性壽命較長，晚年需要接受長照的風險較高。不過，某些保險公司已經不再因為性別不同而差別計價。

＊居住地點

不同州的居民繳交保費標準不同，某些地區由於當地保險市場狀況，保險公司推出較優惠的價格以爭取消費者。

＊保險公司與保單類別

不同保險公司推出的保險選項、計價架構都不一樣。消費者要貨比三家，挑選最符合個人需求的物美價廉方案。

長照保險開銷多少，絕大部分與投保時的年齡有關，因此消費者務必審慎評估個人需求，比較不同保險公司的方案，找到自己預算範圍之內可以負擔得起，又能滿足實際需求的選擇。今日做好預先規畫，明日就能更加安心，省去煩惱。

全美六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護。（Getty Im...
全美六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護。（Getty Images）

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