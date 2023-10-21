失智症服務 紅藍卡給付哪些？

協助清潔、烹飪、散步等日常生活照看護理，紅藍卡並不給付。( 本報系檔案照)

紅藍卡(Medicare)雖然給付失智症照護，但程度略有差異。失智症、阿茲海默症患者的某些篩檢與醫療獲得給付，符合條件的幾種失智症藥物及某些能夠延緩阿茲海默症病情的新藥，也在給付之列。不過，如果患者病情加重，紅藍卡並不給付協助洗澡、清潔、烹飪飲食、穿衣、散步等日常生活照看護理(custodial care)，而患者可能需要這些項目才能過得更健康，活得有尊嚴。

阿茲海默症(Alzheimer's disease)是最常見的失智症，占失智症病例約60%至60%。其他類型的失智症還有額顳葉失智症(frontotemporal dementia，FTD)、路易氏體失智症(Lewy body dementia)、血管性失智症(vascular dementia)等。

從2011年1月開始，紅藍卡為年度健檢提供認知評估提供免費服務。醫師透過直接觀察、交談以及記憶測驗，評估認知功能狀況。如果檢查發現有異常，找醫師或專科醫師進一步檢查認知功能，了解有沒有失智症或阿茲海默症，則由紅藍卡B部分(Part B)看診保險承擔，收費則依照B部分的自付額 (deductible)規定，還有20%的共同保險(coinsurance)。

診斷檢查必須符合特定條件，紅藍卡B部分才會給付。阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)舉例指出，紅藍卡只為登記參加臨床實驗的民眾，給付一輩子一次的腦部類澱粉蛋白正子斷層掃描(PET Scan)。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)正在檢討給付規則。紅藍卡現行規定要求患者須證明腦部類澱粉蛋白斑塊(amyloid plaques)，才能獲得某些阿茲海默症新藥給付，例如2023年7月獲得美國食品及藥物管理局(FDA)全面核准的Leqembi。

2017年開始，紅藍卡為專業醫護人員幫認知障礙患者安排照護規畫提供給付，照顧項目包括醫療與非醫療服務、臨床實驗、社區支援系統等。阿茲海默症協會說，獲得妥善照顧安排的患者，住院次數與送急診的次數都相對較少，用藥管理也做得更好。

紅藍卡D部分(Part D)處方藥物計畫為失智症與阿茲海默症患者提供多種藥品給付。阿茲海默症協會指出，所有D部分計畫都要至少為兩種膽鹼酶抑制劑cholinesterase inhibitors)處方提供給付。

美國中老年人協會(AARP)指出，每年開放投保期期間，民眾要比較不同保險計畫對處方藥物的給付情形，並且查看投保計畫對於藥品給付有沒有訂定限制，例如須先前獲得授權或接受逐步療法(step therapy)。

Leqembi獲得食藥局全面核准，紅藍卡B部分提供給付代表著要繳20%共同保險，但患者必須符合以下條件才能獲得給付：

＊診斷證實有中度認知障礙或中度阿茲海默症失智症，出示病歷資料證明腦部出現β型類澱粉蛋白斑塊(beta-amyloid plaque)。

＊看診醫師參加符合規定的登記名錄，醫師所屬機構有妥善的臨床團隊與後續醫療人力。

值得注意的是，紅藍卡並不給付失智症患者居住養老院、輔助生活中心(assisted living center)或記憶護理中心(memory care unit)的日常生活照看護理開銷。紅藍卡只給付患者出院三天後轉到有護士的康復中心接受照顧最多100天的開銷。

許多阿茲海默症患者及失智症患者病情加重之後需要的長期照護(long-term care)，紅藍卡並不給付。

紅藍卡只為極少部分的居家照護提供給付，但需有醫師開立證明，說明患者無法出門，需要接受專業治療或由護士照顧；照顧必須由獲得紅藍卡認證的居家健康中心提供，並且依照醫師指示提供服務，才能獲得給付。