慢性病患者 紅藍卡的福利增加了

受惠於降通膨法，紅藍卡為胰島素及幫浦訂定了自付款上限。(美聯社)

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)參加者裡，超過三分之二患有多種慢性疾病，例如癌症、糖尿病、心臟病、腎臟病、肺病等。這些疾病都在傳統紅藍卡(original Medicare)與紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)給付範圍，但某些計畫現在提供更多福利。

專門為紅藍卡優勢計畫推出的特殊需求計畫(special needs plans，SNPs)，則有越來越多慢性疾病患者登記加入。

今年開放投保(open enrollment)期間從10月15日至12月7日，現在正是評估醫療及處方藥品保險方案的好時機。有慢性疾病的民眾，不妨考慮以下選擇：

●胰島素給付

2022年8月國會通過「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，為紅藍卡D部分(Part D)處方藥物計畫及紅藍卡優勢計畫的胰島素自付款(copays)，從2023年1月1日起訂定每月35元上限，B部分(Part B)看診保險給付的胰島素幫浦從2023年7月1日起自付款也有上限。

並不是所有D部分計畫都為每一種胰島素提供給付，消費者必須確認自己使用的胰島素在給付之列。挑選D部分保險時要比較所有藥品的開銷，不只是胰島素而已。

●優勢計畫

2019年起，某些紅藍卡優勢計畫為慢性疾病患者增加健康相關福利，包括非處方藥給付、居家支援服務、營養諮詢、看診交通服務等。2020年又增加非醫療服務項目，例如買菜零用金、住家修繕、送餐服務、非醫療需求交通，甚至病蟲害防治。

這些福利的正式名稱為「慢性疾病的特殊附加福利」(special supplemental benefits for the chronically ill，SSBCI)，透過隨心卡(flex cards)、預付式簽帳卡(prepaid debit cards)支付花費。

參加提供特殊附加福利的計畫之前，要先了解自己是否符合資格。不同保險機構對於慢性疾病身體狀況的定義都不一樣。

●特殊需求計畫

慢性疾病特殊需求計畫(Chronic condition special needs plans，C‐SNPs)是為有著慢性疾病的民眾推出，例如慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease，COPD)、失智症、糖尿病、腎臟病末期或腎衰竭、心臟病。

雙重特殊需求計畫(Dual eligible special needs plans，D-SNPs)是為同時符合紅藍卡與俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)民眾推出。

機構特殊需求計畫(Institutional special needs plans，I-SNPs)為住在養老院等照護機構的民眾或家裡需要機構等級護理的民眾推出。

舉例來說，糖尿病患者的特殊需求計畫範圍，包括讓糖尿病專門醫師看診、低開銷胰島素、送餐服務、基礎醫療醫師或專科醫師免收自付款或只收低額自付款、營養諮詢。

腎臟病末期患者特殊需求計畫範圍，則包括24小時接受電話諮詢或居家看病的專屬腎臟醫療團隊、腎臟病專門藥物、洗腎服務與器材降低負擔費用。

參加計畫之前，要確認自己的醫師、專科醫師與其他服務如洗腎中心等，是否都在保險方案的網路之內。使用優選醫療機構計畫(preferred provider organization，PPO)可以到網路外的醫院看診，但自付款較貴。健康維護組織計畫(health maintenance organization，HMO)在緊急狀況下提供網路外就醫給付。

●個人需求

確認可以找自己的醫師看病：考慮選擇傳統紅藍卡或紅藍卡優勢計畫的時候，要知道傳統紅藍卡提供彈性，可以找任何接受紅藍卡的醫院或醫師看診。

比較自掏腰包的開銷：在2023年裡，除了B部分保費之外，紅藍卡優勢計畫平均保費為每月18元，絕大多數方案都包括處方藥物給付，如果使用醫療服務越多，自掏腰包花費也會增加，2023年不包括保費的網路內服務自費上限為8300元，網路內加網路外上限則為1萬2450元。