選擇紅藍卡 最易犯5大錯

聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。（取自medicare.gov）

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)是為年齡超過65歲、或不到65歲有特定殘疾者、不限年齡的腎臟病末期（ESRD）患者提供的醫療保險，參加Medicare時，民眾選擇計畫最常犯五個錯誤。

一、低估傳統紅藍卡的花費

傳統紅藍卡(traditional Medicare)由政府提供，包括A部分住院保險(Part A)、B部分看診保險(Part B)、D部分(Part D)處方藥物計畫。傳統紅藍卡可選擇任何醫院、醫師前往看病，不需要轉診或預先授權。當民眾屆滿65歲時，社會安全局(Social Security Administration，SSA)會將其自動加入傳統紅藍卡。

傳統紅藍卡對於住院有1600元的自付額 (deductible)，住院若超過60天，每天有400元的自付款(copayments)，入住有護士的照顧機構超過20天，每天自掏腰包200元。住院期間，紅藍卡核可的醫師服務，費用有20%病患要自行承擔。

參加傳統紅藍卡後，需要自行埋單的費用，對於退休族來說恐怕形成財務壓力。例如癌症新藥Keytruda一年費用15萬元，病人要負擔3萬元，但是紅藍卡參加者年收入平均為3萬5000元，也就是只剩5000元用來繳稅、付房租、解決三餐等。

二、低估紅藍卡優勢計畫的花費

紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)是傳統紅藍卡的替代選項，但某些民眾選擇優勢計畫，卻不了解實際開銷有多少。民眾必須先參加A部分、B部分保險，然後才能登記加入優勢計畫。經常被稱為C部分(Part C)的紅藍卡優勢計畫，是A部分、B部分、D部分的組合，由紅藍卡核准的私人保險公司提供。

提供紅藍卡優勢計畫的保險公司常以「零保費」為宣傳重點，有些保險公司推出方案的自掏腰包花費比傳統紅藍卡來得低，經常數額為零。有些方案則對自掏腰包花費訂定共計9500元的上限。

不過，宣傳可能略有誤導，因為「零保費」適用A部分、D部分，B部分保費還是要自行埋單。節省開銷僅限網路內的服務，使用網路外服務開銷很容易變得極高，例如住院要付20%的共同保險(coinsurance)要負擔。

選擇優勢計畫的民眾要自己做功課，從大約40種方案裡仔細挑選。健康維護組織(HMO)計畫最便宜，其次為當地的優先提供者組織(PPO)計畫，再其次才是規模較大的PPO計畫。如果不常出遠門，對於HMO計畫的醫師與醫院感到滿意，就不必花錢參加PPO計畫。

三、挑選傳統紅藍卡，但沒有差額保險

私人保險公司提供的差額保險(Medigap)，協助傳統紅藍卡持有人支付A部分、B部分的自付花費。舉例來說，麻州的一套差額保險方案，每月保費220元，可支付傳統紅藍卡1600元的住院自付額，以及照顧機構的三個月自付款。

然而，選擇傳統紅藍卡的民眾，約10%沒有購買補充保險，許多民眾完全沒聽過差額保險，又稱聯邦醫療保險補充保險(Medicare Supplement Insurance)。沒有差額保險的情況下，可能面臨傳統紅藍卡底下的巨額醫藥帳單。

對於無力支付差額保險保費的民眾來說，應該選擇購買紅藍卡優勢計畫。差額保險由聯邦政府與州政府規範，因此各州略有差別。Medicare.gov網站讓民眾根據居住州、年齡、性別、是否抽煙等條件查看差額保險保費。

四、忘記處方藥物保險

D部分處方藥物計畫不像A部分、B部分一樣會自動參加，沒有處方藥物保險恐將面臨巨額費用。第一次參加紅藍卡時，只有63天可以登記參加D部分計畫，錯過期限就沒有處方藥物保險，以後再參加時保費永遠更貴。每一年沒有參加D部分保險，保費就會調高12%。

D部分保費根據收入計畫，平均花費43元。各州可以選擇的D部分保險方案各不相同，如果選擇保費最低的選項，生病時自付額可能較高。

五、沒有查詢保險經紀的背景

與紅藍卡有關的各種選項讓人眼花撩亂，因此平均每三名美國人當中，就有一人找保險經紀諮詢，但經紀常常沒有告訴客戶，為保險公司拉到生意時，每名客戶可領到400元到500元分紅。經紀經常向消費者推銷較昂貴的方案，等於出現利益衝突。消費者挑選保險經紀時，要先詢問推銷成功是否有紅利可拿，是否有其他未介紹的計畫，以及目前提供的保險優惠或折扣是否在一、兩年後就失效。