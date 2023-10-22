料理功夫／絲絲入扣 五絲熱炒2道

酸辣五絲

熱炒是中式烹飪的精髓，以旺火處理帶出鍋氣，往往可以成就色香味俱全的料理。

酸辣五絲

此道熱炒的靈感來自酸辣湯，當鍋炒的熱力與酸辣的香氣撞擊，舖合出明亮、直率、豪放的風味，猶如酸辣湯的精彩，是一道下飯聖品。

材料：

豬肉150公克、生抽1大匙、米酒1大匙、芡粉1大匙、蒜3瓣、蔥白2根、辣椒2條、胡蘿蔔150公克、大型豆乾2片、乾木耳絲20公克、醃筍絲270公克、鹽適量、鰹魚粉少許、白醋4大匙、麻油少量、蔥綠2根。

作法：

1.豬肉切絲，盛入一個小容器內，加入生抽、米酒和芡粉抓拌均勻，靜置一旁略醃；蒜切末；蔥白切斜段；辣椒切斜段；胡蘿蔔削皮後刨絲或切絲；備一小鍋水煮沸，將豆乾切絲後汆燙2、3分鐘，撈出瀝乾；乾木耳絲泡發，於原鍋汆燙1分鐘撈出沖洗數次瀝乾；將鍋子洗淨再加入水煮沸，倒入醃筍絲煮至水呈黃色，撈出沖洗數次瀝乾；蔥綠切斜段，以上備用。

2.炒鍋熱油，倒入豬肉絲以中大火炒至變色，盛出備用。

3.原炒鍋炒蒜末、蔥白段和辣椒段直到香辣味飄出。

4.將胡蘿蔔絲、豆乾絲、木耳絲和醃筍絲加入鍋中轉大火翻炒數下，再將豬肉絲回鍋。

5.此時加入鹽、鰹魚粉和白醋，翻炒調味直到胡蘿蔔絲微軟 ，淋入一點麻油，再翻炒一會即熄火。

6.加入蔥綠段，趁熱再翻炒一會，因酸辣味撲鼻而令人食指大動的酸辣五絲即大功告成。

小叮嚀：

1.肉類不論切塊、切片或切絲，經過烹煮後都會縮小，因此此道菜裡的豬肉絲可以切長一些。

2.豆乾切絲後、熱炒前先汆燙數分鐘，炒時就不容易斷裂。

3.也可以新鮮木耳切成絲代替須泡發的乾木耳絲，而且熱炒前也可稍微汆燙。

4.筍絲在熱炒前先經水煮，撈出沖淨瀝乾，如此炒後仍會保有淡淡的甘酸香氣，但已無苦澀味。

蠔油五絲

蠔油五絲

此道菜同樣由五項大眾化的食材與調味料共同擔綱演出，味道簡單但具有多層次的豐美口感，也是扣人心弦的完美交融。

材料：

豬肉200公克、米酒1大匙、芡粉1大匙、鹽少許、蒜3瓣、乾木耳絲15公克、小型青椒、黃椒和紅椒各1顆、蠔油2大匙、鹽適量。

作法：

1.豬肉切絲，盛入一個小容器內，以米酒、芡粉和少許鹽略醃；蒜切片；乾木耳絲泡發，倒入沸水中汆燙1分鐘撈出沖洗數次瀝乾；青椒、黃椒和紅椒去蒂去籽後切絲，以上備用。

2.炒鍋淋入油加熱，倒入豬肉絲以中大火炒至變色，盛盤備用。

3.蒜片丟入原鍋炒香，加入木耳絲和三種甜椒絲轉大火翻炒一會。

4. 將豬肉絲回鍋，接著淋入蠔油且撒些鹽，續以大火拌炒均勻，關火，盛盤。

小叮嚀：

各色甜椒皆可生食，因此無需久炒，帶出鍋氣與上味即可，且可防止因久炒致使軟爛而失去躍動的色澤。

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