我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

料理功夫／絲絲入扣 五絲熱炒2道

劉若華
酸辣五絲
酸辣五絲

熱炒是中式烹飪的精髓，以旺火處理帶出鍋氣，往往可以成就色香味俱全的料理。

酸辣五絲

此道熱炒的靈感來自酸辣湯，當鍋炒的熱力與酸辣的香氣撞擊，舖合出明亮、直率、豪放的風味，猶如酸辣湯的精彩，是一道下飯聖品。

材料：

豬肉150公克、生抽1大匙、米酒1大匙、芡粉1大匙、蒜3瓣、蔥白2根、辣椒2條、胡蘿蔔150公克、大型豆乾2片、乾木耳絲20公克、醃筍絲270公克、鹽適量、鰹魚粉少許、白醋4大匙、麻油少量、蔥綠2根。

作法：

1.豬肉切絲，盛入一個小容器內，加入生抽、米酒和芡粉抓拌均勻，靜置一旁略醃；蒜切末；蔥白切斜段；辣椒切斜段；胡蘿蔔削皮後刨絲或切絲；備一小鍋水煮沸，將豆乾切絲後汆燙2、3分鐘，撈出瀝乾；乾木耳絲泡發，於原鍋汆燙1分鐘撈出沖洗數次瀝乾；將鍋子洗淨再加入水煮沸，倒入醃筍絲煮至水呈黃色，撈出沖洗數次瀝乾；蔥綠切斜段，以上備用。

2.炒鍋熱油，倒入豬肉絲以中大火炒至變色，盛出備用。

3.原炒鍋炒蒜末、蔥白段和辣椒段直到香辣味飄出。

4.將胡蘿蔔絲、豆乾絲、木耳絲和醃筍絲加入鍋中轉大火翻炒數下，再將豬肉絲回鍋。

5.此時加入鹽、鰹魚粉和白醋，翻炒調味直到胡蘿蔔絲微軟，淋入一點麻油，再翻炒一會即熄火。

6.加入蔥綠段，趁熱再翻炒一會，因酸辣味撲鼻而令人食指大動的酸辣五絲即大功告成。

小叮嚀：

1.肉類不論切塊、切片或切絲，經過烹煮後都會縮小，因此此道菜裡的豬肉絲可以切長一些。

2.豆乾切絲後、熱炒前先汆燙數分鐘，炒時就不容易斷裂。

3.也可以新鮮木耳切成絲代替須泡發的乾木耳絲，而且熱炒前也可稍微汆燙。

4.筍絲在熱炒前先經水煮，撈出沖淨瀝乾，如此炒後仍會保有淡淡的甘酸香氣，但已無苦澀味。

蠔油五絲

蠔油五絲
蠔油五絲

此道菜同樣由五項大眾化的食材與調味料共同擔綱演出，味道簡單但具有多層次的豐美口感，也是扣人心弦的完美交融。

材料：

豬肉200公克、米酒1大匙、芡粉1大匙、鹽少許、蒜3瓣、乾木耳絲15公克、小型青椒、黃椒和紅椒各1顆、蠔油2大匙、鹽適量。

作法：

1.豬肉切絲，盛入一個小容器內，以米酒、芡粉和少許鹽略醃；蒜切片；乾木耳絲泡發，倒入沸水中汆燙1分鐘撈出沖洗數次瀝乾；青椒、黃椒和紅椒去蒂去籽後切絲，以上備用。

2.炒鍋淋入油加熱，倒入豬肉絲以中大火炒至變色，盛盤備用。

3.蒜片丟入原鍋炒香，加入木耳絲和三種甜椒絲轉大火翻炒一會。

4. 將豬肉絲回鍋，接著淋入蠔油且撒些鹽，續以大火拌炒均勻，關火，盛盤。

小叮嚀：

各色甜椒皆可生食，因此無需久炒，帶出鍋氣與上味即可，且可防止因久炒致使軟爛而失去躍動的色澤。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

微軟

上一則

百科／談老化 別再說這些「老話」

下一則

料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」

延伸閱讀

料理功夫／鹽焗五香花生米

料理功夫／鹽焗五香花生米
料理功夫／肉桂蘋果紅茶

料理功夫／肉桂蘋果紅茶
料理功夫／肥而不膩 上海本幫紅燒肉

料理功夫／肥而不膩 上海本幫紅燒肉
料理功夫／酪梨番茄玉米沙拉

料理功夫／酪梨番茄玉米沙拉

熱門新聞

蒙特利公園市警局提醒民眾通過銀行等正規渠道換匯。（取材自蒙特利公園市網頁）

詐騙ing／微信換匯 南加華女被搶走2.5萬美元現鈔

2023-10-15 16:10
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

2023-10-15 02:30
百威淡啤找來跨性別網紅代言拍片，引發保守派抵制，後續失敗的公關處理，已成教科書範本。（路透）

大仁說財經／「無可奉告」 最糟的危機處理

2023-10-15 11:15
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

理財百科／5情況 退休前不必付清房貸

2023-10-15 02:16
退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
諾貝爾獎官方在頒發文學獎前貼出印度詩人泰戈爾（前中）訪問中國並與徐志摩、林徽因合影的照片，引發揣測。（取材自X平台）

封面故事／諾貝爾文學獎揭曉前 官網貼徐志摩林徽因

2023-10-15 02:25

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機