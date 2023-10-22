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料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」

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豆腐版番茄炒蛋
豆腐版番茄炒蛋

純素食者或對蛋過敏的人，也能吃「炒蛋」。以豆腐為主要食材，拌炒薑黃和一些調味料，就能輕鬆做出全素版的炒蛋料理。

豆腐版番茄炒蛋

材料：

番茄、豆腐、水。

調味料：

橄欖油、薑黃粉、黑胡椒、紅糖、鹽、醬油。

作法：

1.將番茄洗淨，切小塊；豆腐以湯匙搗碎，加入薑黃粉後拌均，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱後加入搗碎的薑黃豆腐，快速拌炒盡量去除水分，並以黑胡椒調味，即是「豆腐版炒蛋」，盛起備用。

3.炒鍋倒入橄欖油，再次加熱，放番茄拌炒2分鐘至番茄軟化，再倒入適量水，以鹽、紅糖、醬油調味，煮開後加入豆腐版炒蛋，攪拌均勻，讓番茄、醬汁、豆腐版炒蛋充分入味後，就能盛盤上菜。

豆腐版小黃瓜炒蛋

豆腐版黃瓜炒蛋
豆腐版黃瓜炒蛋

材料：

小黃瓜、紅蘿蔔、豆腐。

調味料：

橄欖油、薑黃粉、黑胡椒、鹽。

作法：

1.小黃瓜洗淨，切片再切絲，以熱開水浸泡5分鐘，瀝乾水分；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆腐，以湯匙搗碎，加入薑黃粉後拌均，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱後加入搗碎的薑黃豆腐，快速拌炒盡量去除水分，並以黑胡椒調味，即是「豆腐版炒蛋」，盛起備用。

3.炒鍋放入橄欖油，加熱後放入紅蘿蔔炒1分鐘，續放小黃瓜拌炒2分鐘，最後倒入豆腐版炒蛋，以鹽調味，充分攪拌均勻，即可盛起。

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