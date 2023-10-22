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料理功夫／水梨好滋味

Vivien
梨藕紅棗湯
梨藕紅棗湯

清甜多汁的水梨可從夏末一路吃到接近年底，分享幾道用水梨煲湯的食譜，喝下後一解擾人的「秋燥」，對改善乾咳很有效。

梨藕紅棗湯

材料：

水梨800克、蓮藕2節、紅棗數顆、冰糖適量、水適量。

作法：

1.將水梨去皮切塊。

2.蓮藕去皮切片狀。

3.紅棗洗淨，用滾燙熱水泡5分鐘，濾乾水分備用。

4.拿個深鍋倒入蓮藕片，水煮40分鐘後放入水梨塊，再用中火煮5分鐘；接著放入紅棗，並用小火煮30分鐘，倒入冰糖，再用中火煮開5分鐘，關火續燜，10分鐘後即可享用。

水梨蓮子銀耳羹

水梨蓮子銀耳羹
水梨蓮子銀耳羹

材料：

水梨900克、乾蓮子50克、銀耳50克、冰糖適量、水適量。

作法：

1.水梨去皮切小丁。

2.銀耳、乾蓮子分開泡水備用。

3.把銀耳、水梨、水放入深碗中，放入電鍋蒸50分鐘，接著放入蓮子、冰糖，再蒸20分鐘，開關跳起續燜，約10分鐘後出鍋。

冰糖燉水梨

冰糖燉水梨
冰糖燉水梨

材料：

水梨700克、冰糖適量、紅棗。

作法：

1.將水梨去皮切薄片；紅棗洗淨，用滾燙熱水泡5分鐘，濾乾水分備用。

2.把切片水梨擺盤，放入適量冰糖，擺上紅棗，放入鍋內用小火蒸25分鐘，即可享受水梨片燉冰糖。

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