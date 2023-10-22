料理功夫／水梨好滋味
清甜多汁的水梨可從夏末一路吃到接近年底，分享幾道用水梨煲湯的食譜，喝下後一解擾人的「秋燥」，對改善乾咳很有效。
梨藕紅棗湯
材料：
水梨800克、蓮藕2節、紅棗數顆、冰糖適量、水適量。
作法：
1.將水梨去皮切塊。
2.蓮藕去皮切片狀。
3.紅棗洗淨，用滾燙熱水泡5分鐘，濾乾水分備用。
4.拿個深鍋倒入蓮藕片，水煮40分鐘後放入水梨塊，再用中火煮5分鐘；接著放入紅棗，並用小火煮30分鐘，倒入冰糖，再用中火煮開5分鐘，關火續燜，10分鐘後即可享用。
水梨蓮子銀耳羹
材料：
水梨900克、乾蓮子50克、銀耳50克、冰糖適量、水適量。
作法：
1.水梨去皮切小丁。
2.銀耳、乾蓮子分開泡水備用。
3.把銀耳、水梨、水放入深碗中，放入電鍋蒸50分鐘，接著放入蓮子、冰糖，再蒸20分鐘，開關跳起續燜，約10分鐘後出鍋。
冰糖燉水梨
材料：
水梨700克、冰糖適量、紅棗。
作法：
1.將水梨去皮切薄片；紅棗洗淨，用滾燙熱水泡5分鐘，濾乾水分備用。
2.把切片水梨擺盤，放入適量冰糖，擺上紅棗，放入鍋內用小火蒸25分鐘，即可享受水梨片燉冰糖。
★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈
歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：
1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。
2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。
3.投稿請至email：[email protected]
4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。
5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。
6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。
上一則
料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」
下一則
FB留言