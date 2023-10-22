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養生／研究：1天1根綠香蕉 降遺傳性消化道癌症風險

記者王郁婷／輯譯
綠色香蕉。(取材自ingimage)
綠色香蕉。(取材自ingimage)

一項研究指出，一天吃一根綠色香蕉，對某些具有高遺傳性癌症風險的人，可能因此降低罹癌機率。其關鍵在於綠色香蕉富含的「抗性澱粉」。

抗性澱粉 減60%罹癌機率

英國每日郵報報導，這項由英國專家領導的研究，追蹤近千名「林奇氏症（Lynch syndrome）」患者，這是一種自體顯性遺傳疾病，也被稱為「遺傳性非息肉大腸直腸癌（HNPCC）」；由於基因問題，這類患者罹患其他癌症的風險也高於一般人。研究中，一組參與者平均每天服用固定抗性澱粉劑量（相當於一根未成熟香蕉），另一組則服用安慰劑，持續兩年。研究人員預計治療階段結束後，會有更長期的影響，因此進行長時間隨訪。

在隨訪期間，服用抗性澱粉的463名參與者中，只有5例新發上消化道癌病例，而服用安慰劑的455名參與者中，有21例新發上消化道癌。新堡大學（Newcastle University）人類營養學專家John Mathers教授說，雖然並沒有因此降低腸癌的風險，但確實將身體其他部位的癌症風險降低了60%。這種保護作用對消化道癌症特別明顯，包括食道癌、胃癌、膽道癌、胰腺癌和十二指腸癌等不易發現的癌症。在停止服用抗性澱粉補充劑後，研究人員觀察到保護作用仍持續10年。

腸中發酵 為益菌提供食物

抗性澱粉是一種碳水化合物，在未成熟的水果中含量尤其豐富（如綠色香蕉），抗性澱粉也存在燕麥、穀類和豆類等食物中。實驗中使用的劑量相當於每天吃一根未成熟香蕉，香蕉中的澱粉會抵抗分解並到達腸道，改變腸道的菌種類型。研究人員推測抗性澱粉在小腸中不易被消化，而是在大腸中發酵，為益菌提供食物，改變膽酸的產生。

研究人員表示，抗性澱粉對消化道的保護超出預期，但仍須更多進一步研究來支持這個發現，不只是林奇氏症患者，也希望能對一般人有助益。

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