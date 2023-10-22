醫藥／走路會陰卡卡、小便尿不出來 醫：恐子宮脫垂

台灣衛福部朴子醫院婦產科醫師陳文欣說，子宮膀胱脫垂要盡早處理。（圖：朴子醫院提供）

80多歲老婦女多年來走路覺得會陰部卡卡，常有下墜感，感覺「有東西」從陰道掉出來，容易和底褲摩擦出血，造成生活困擾。近日她因解尿不順引發急性尿滯留及下腹脹痛，到台灣嘉義縣衛福部朴子醫院求診，經婦產科醫師陳文欣內診，發現症狀是子宮合併膀胱脫垂引起，脫垂程度是最嚴重四度脫垂，另合併發炎腫脹，以致無法自行將脫垂推回。

常有下墜感 小便也困難

經適當抗生素治療後，陳文欣安排骨盆腔重建手術，手術順利術後恢復良好，脫垂子宮及膀胱回到正常位置，告別下腹沉重及小便困難的窘境。

患者說，以前覺得不好意思看病，造成多年生活困擾，不知道這個問題可以治療，後悔沒有盡早來求診。

好發中年婦 會陰部膨出

陳文欣說，骨盆腔器官脫垂包含子宮、膀胱及直腸，好發中年婦女，特別是較肥胖 ，生產次數較多，從事勞動女性。常見症狀，起先輕微症狀包含腹部有下墜感合併會陰部有球狀膨出物，一開始多在腹部出力或經過整日久站後才會掉出，隨著疾病嚴重度上升及老化，脫垂症狀越來越嚴重，會陰部膨出物變成無時無刻都掉在外面，經常摩擦底褲導致出血，塞在兩腿間造成走路摩擦不適難為情，影響正常解尿，如果不自行用手將膨出物推回，無法正常解尿。

切子宮無解 三方式治療

陳文欣表示，子宮膀胱直腸脫垂情況，廣泛存在中老年婦女，大多數民眾不知道這種病可以治療。甚至錯誤觀念認為子宮掉出來，只要切除子宮就能解決脫垂問題；脫垂疾病治療分三類，依嚴重程度及對病人日常生活困擾程度做選擇：運動治療（凱格爾運動）、物理治療和手術治療，重建手術需專業訓練才能安全評估執行，建議找婦女泌尿專科醫師評估。

陳文欣說，脫垂不是絕症，但隨著老齡化，高齡病人若合併嚴重脫垂，會造成生活及家人照顧不易，及早發現及早治療，才是最佳處置。