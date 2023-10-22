人物／生化博士→脫口秀演員 黃西的段子從哪冒出來

黃西（左）和太太金妍在白宮記者年會演出後與拜登合影。（黃西提供）

黃西(Joe Wong)是著名亞裔 脫口秀(單口喜劇)演員，他曾在大衛萊特曼(David Letterman)、史蒂芬柯貝爾(Stephen Colbert)、艾倫(Ellen)的脫口秀等著名電視節目中多次表演。他在第66屆白宮 記者年會晚宴上的表演成為當時頭條新聞，對時任副總統的拜登的調侃更是成為經典；2018年，他被收錄進「第一代移民 ：36個讓美國偉大的有開創精神的移民和難民(First Generation: 36 Trailblazing Immigrant and Regugees Who Make America Great)」。本月，黃西在南灣與粉絲見面。

無心插柳 誤闖娛圈

提起自己的喜劇生涯，黃西多少有些無心插柳的感覺，雖然從小喜歡幽默，也有天分，但他其實是化學專業出身，在德州萊斯大學獲得生化博士學位之後一直在實驗室工作。

黃西其實是化學專業出身。圖為他在實驗室工作。（黃西提供）

2000年他搬到麻州，在劍橋一家跨國基因製藥公司的實驗室做科研，除了工作壓力大，黃西還看到有同事被不公平對待，遭到解雇。他心情不佳，常常去看波士頓當地的脫口秀演出，看完後感到輕鬆愉快，一周心情都不錯；過了一段時間，黃西花了100多元報名一個八節課的脫口秀培訓班，還因為加班而錯過了畢業演出。

黃西表示，波士頓的脫口秀土壤非常豐厚，酒吧通常都有演出機會。他的初次登台就是在一家體育酒吧，酒吧裡電視屏幕上正在直播體育賽事，觀眾邊喝邊聽，有的已然微醺，幾個初出茅廬的脫口秀演員輪番上陣，每人講五分鐘。黃西講完自己的段子，正在忐忑觀眾的反應，豈料一個大漢走過來，很友善的說：「哥們，我猜你說得挺搞笑，但我真的沒有聽懂。」

黃西在艾倫秀上接受訪問。（黃西提供）

在2006年的波士頓戲劇節上，黃西獲得了萊特曼秀製片人的關注，在此後兩三年內雙方一直在溝通演出事宜，有人勸他放棄：「想上萊特曼秀的人很多，真正能上的沒幾個。」恰巧，柯貝爾秀也向他遞來橄欖枝，萊特曼秀怕被搶掉黃西的電視首秀，當即決定簽約。

捧腹段子 信手拈來

人們常常好奇，黃西那些令人捧腹的段子都是哪裡來的？他說，自己的創作過程其實很隨意，開車等紅燈的當口，有可能就有個段子從腦子裡冒出來。只有被邀請在白宮記者年會晚宴演出那次，他有坐下來仔細準備底稿：「我平時很少講政治類的段子，但考慮到這次的觀眾，我專門寫了一些。」

豈料演出大獲成功，黃西對美中文化、移民身分的調侃，甚至他那口音濃重的英語都成為了經典；然而，這些輕鬆好笑的段子，來源並不都是美好的經歷。移民生活的酸甜苦辣，在黃西的表演裡，雲淡風清，沒有抱怨、沒有憤懣，有的是理解、寬容、智慧和幽默的調侃。

然而疫情期間，仇恨事件的頻發，不僅出現在媒體報導、統計數據中，也發生在黃西身邊，這讓他憂慮，也促成了他最新脫口秀的誕生。如果說「幽默是最好的武器」，黃西可能就是拿起這武器與仇亞情緒作戰的勇士。

本月21日，黃西帶著他的最新脫口秀作品「這個亞裔討厭仇亞 (This Asian Hates Asian Hate)」，來到灣區Smithwick Theatre，用幽默捍衛亞裔的尊嚴。

黃西灣區演出海報。（主辦方提供）

白宮晚宴 經典名句

1，「我叫黃西，但對大多數人來說，我是「Who」，（HU）是我媽媽的娘家姓，也是我信用卡密保問題的答案。

開場白，他先自嘲自己是不為人知的小人物，再利用中英文諧音，聯到信用卡密碼驗證的「媽媽的姓」的問題。

黃西白宮記者年會晚宴演出現場。（黃西提供）

2，「我們總幻想有一天自己的兒子當總統。 我們給他雙語的教育，讓他在家講中文，到公共場合說英語。 但有時候我不得不在公共場合對他說，『如果你不講英語，滾回家吧！』（If you don’t speak English, go home!”）。他會問，『我為什麼要學兩種語言呢？』我告訴他，『當你成為總統以後，你必須要用英語來簽署法案，用中文和你的債主對話。』

（此處暗指中國是美國的債權國。）

3，我開始思考或許我也可以角逐總統。 現在我們有了一個一半白人血統、一半黑人血統的總統，這給了我很大希望，因為我是一半非白人血統、一半非黑人血統，負負得正嘛。

4，我會設法減少失業，方法是減少美國人的生產效率，讓兩個人做一個人的活，就像副總統和總統這樣，或者是Olson雙胞胎這樣。