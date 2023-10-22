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人物／被國務卿耽誤的樂手 布林肯彈吉他唱藍調

何卓賢、盧思綸
美國國務國務卿布林肯（左）9月27日在餐會上被拱上台表演，一改平日嚴肅的政壇形象，自彈自唱獲得廣大網民好評，驚呼「深藏不露」，影片在X達到800多萬觀看次數。(Getty Images)
美國國務國務卿布林肯（左）9月27日在餐會上被拱上台表演，一改平日嚴肅的政壇形象，自彈自唱獲得廣大網民好評，驚呼「深藏不露」，影片在X達到800多萬觀看次數。(Getty Images)

紐約時報報導，國務院9月27日晚間舉辦宴會，國務卿布林肯(Antony Blinken)展現了驚現全場的技能：電吉他彈唱。

自彈自唱 800次觀看

布林肯一改平日嚴肅的政壇形象，自彈自唱獲得廣大網民好評，驚呼「深藏不露」，影片在社群平台X(推特的前身)達到800多萬的觀看次數。

「全球音樂外交倡議」(Global Music Diplomacy Initiative)餐會9月27日晚間在國務院登場，邀請知名樂壇及歌手表演，陣容豪華不乏爵士樂大師賀比‧漢考克(Herbie Hancock)、饒舌界喬丹「拉金」(Rakim)及美國新生代創作歌手蓋兒(Gayle)等。

國會山莊報(The Hill)報導，當晚，國務院舉辦晚宴活動，正式啟動政府的一項外交項目「全球音樂外交計畫(Global Music Diplomacy Initiative)」。根據國務院，此項計畫旨在使用音樂作為外交工具，倡議和平和民主，並且支持廣泛美國的外交政策目標。

布林肯作為開場嘉賓，在鼓譟下在台上，先順了一下和弦後，演唱了芝加哥藍調之父馬迪沃特斯(Muddy Waters)的1954年經典之作《跳肚皮舞的男人》「Hoochie Coochie Man」。他身穿一身正裝，向台下觀眾表示，自己「當然不能錯過一次結合音樂和外交的機會」。

藍調唱腔 有別平時說話

布林肯一身西裝筆挺，揹著把電吉他，濃厚的藍調唱腔有別於平時說話，唱畢收穫現場熱烈掌聲，足見演出頗有水準。

音樂是布林肯在政治之外的一大愛好，他曾向《滾石雜誌》(Rolling Stone)分享，「音樂可能是貫穿我一生的主旋律」。小時候聽父母彈唱披頭四(Beatles )的《一夜狂歡》(A Hard Day’s Night)驚為天人，從此開始他與音樂的緣分。

布林肯最愛的吉他手是英國吉他之神克萊普頓(Eric Clapton)，甚至追過75場現場演出。遠在成為「國務卿先生」(Mr. Secretary)之前，布林肯也玩過樂團，收藏至少六把吉他。

玩過樂團 想靠音樂維生 

不止如此，布林肯提到「失業時」有過靠音樂維生的念頭，曾經錄歌上傳網路。2018年到2020年川普就任期間，他不在政府工作，也不確定回不回得去。

布林肯之前參與的樂團是在Cash Bar Wedding上演出，他的樂隊成員傑伊·卡尼(Jay Carney)是拜登擔任副總統時曾擔任拜登總統的發言人。另一位夥伴伊萊·阿蒂(Eli Attie)曾是副總統高爾的演講撰稿人，後來成為《白宮風雲》（The West Wing）的編劇。

卡尼曾形容布林肯，「實際上是一位優秀的吉他手和詞曲作者」。他說，「我們曾擔心他在國務院的工作，讓他拋棄了我們。」

音樂跨障礙 最強連接器

有趣的是，這不是61歲的布林肯第一次展現他音樂細胞的場合。在音樂網站Spotify上，布林肯曾以「Ablinken」的名義發表過三首單曲，包括「Lip Service」、「Patience」和「Without Ya」。這些Spotify 歌曲總共被播放了約15 萬次。

「音樂是最強大的連接器。」布林肯說，「它幾乎可以超越了你能想到的任何障礙。」

他說，美國幾十年來一直將音樂當作外交工具。在1950年代，在與蘇聯爭奪全球影響力的過程中，國務院曾贊助了迪茲·吉萊斯皮(Dizzy Gillespie)、昆西·瓊斯(Quincy Jones)、路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong) 和艾拉·菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald) 等爵士巨星的國外巡演。

國務卿布林肯9月27日在餐會上展現了驚現全場的技能：電吉他彈唱。(Getty I...
國務卿布林肯9月27日在餐會上展現了驚現全場的技能：電吉他彈唱。(Getty Images)

布林肯 國務院 拜登

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