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大仁說財經／川普想對電動車「踩煞車」？

張大仁
川普公開想推翻電動車發展策略，車商不敢大意。（路透）
川普公開想推翻電動車發展策略，車商不敢大意。（路透）

美國汽車業已宣布投資電動車超過1000億元，為美國創造超過10萬個就業機會。但川普若第二次當選總統，可能會破壞這些努力。

川普公開想推翻電動車發展策略，車商不敢大意。（路透）
川普公開想推翻電動車發展策略，車商不敢大意。（路透）

他9月底在底特律的造勢集會上聲稱電動車「太貴」並且「航程有限」，但由於成本下降、車型選擇更多以及政府的大量支持和製造業投資，消費者對電動車的需求愈來愈大。

但電動車的買氣並不順利。根據Cox Automotive的數據，上季僅占車市的7.2%，高於去年同期的5.7%。

這就是為什麼汽車製造商指望拜登政府的激勵措施人為地提振消費者需求。拜登的環保署正在透過兩手策略，包括稅收激勵措施和要求每加侖里程數，推動到2032年電動車占美國新車銷售的三分之二。

如果沒有川普想要推翻的這些棍子和胡蘿蔔政策，美國汽車製造商的計畫可能會失敗。

傳統汽車製造商轉向

密西根大學公共政策和環境政策教授拉貝(Barry Rabe)表示：「政策突然轉向的可能性對於汽車業來說是相當令人震驚的。」「我無法想像該行業每四到八年就被來來回回地折騰一次會是什麼後果。」

雖然川普看不起電動車，但他黨內的許多議員正在利用這些投資並歡迎這種轉變。IRA通過新清潔能源方案半數以上來自共和黨領導的選區。

根據環境保護基金的數據，過去八年汽車製造商宣布超過1200億元的電動車投資，並在美國創造了14.3萬個新就業崗位，其中超過40%的投資是在IRA通過後發生的。

美國和日產、梅賽德斯奔馳等外國汽車製造商的電池廠，正在喬治亞州、南卡羅來納州和阿拉巴馬州等州建設。

傳統汽車製造商正在轉向電動車，以應對預期的強勁消費者需求、美國各州和外國更嚴格的環境法規以及華爾街的推動。

雖然特斯拉的銷售額只占其他主要汽車製造商的一小部分，但投資人已讓特斯拉成為至今全球最有價值的汽車製造商，而其他汽車製造商也正在嫉妒地關注其股價的成長。

近年來，電動車的成長速度超過傳統內燃機(ICE)汽車。根據Cox今年夏天的調查，超過50%的購車者有興趣購買電動車。53%的消費者表示，電動車最終將取代內燃機車輛。

拜登頻祭激勵措施

由於消費者需求和法規的影響，通用汽車設定2035年逐步停止銷售所有內燃機汽車的目標；而福特則表示希望到2030年電動車占其總銷量近一半。通用汽車甚至改變其企業標誌，讓它看來像一個電源插頭。

拉貝表示：「對於大型汽車製造商來說，押注未來的交通運輸是內燃機汽車，似乎會越來越困難。」

民主黨的「通膨削減法案」包括向汽車製造商提供數十億美元的政府貸款，為它們建造電動車電池廠的計畫提供資金。消費者購買美國製造的電動車可以獲得高達7500元的稅收抵免。

政府單獨提出的基礎設施法案提供75億元，用於資助電動車充電站網路。

這些激勵措施旨在降低在美國購買和製造電動車的成本。

專家表示，美國傳統汽車製造商在電動車競賽中落後於特斯拉和中國製造商，它們需要這些補貼才能保持競爭力。

DVx Ventures聯合創始人、特斯拉前總裁麥克奈爾(Jon McNeill)表示：「我們發現自己在電池技術方面落後了。如果想保持行業競爭力，就必須進行投資以獲取收益並迎頭趕上。」 「如果我們放鬆油門，就可能會放棄這個行業。這對任何美國人都沒有好處，」

川普在白宮任職期間與汽車製造商發生衝突。他在任期間，提議以大幅降低年度增幅的計畫取代歐巴馬時代的燃油標準，顛覆了汽車產業。

川普也放寬了空氣污染和里程規定，但汽車製造商反對川普，同意遵守加州制訂的更嚴格標準，而不是川普政府的規定。

川普稱將扼殺就業

現在，川普希望停止電動車的推廣。他9月底在底特律一家電池廠表示，美國不需要該工廠生產的產品。

川普說：「我們剛剛走過的這家工廠，電動車將使汽車製造商破產。它們不需要這些。在密西根州生產的東西不需要需要其中任何一個。 」

川普在《Truth Social》上貼文表示，電動車是一個「騙局」：「所有這些汽車都將在中國製造。」川普聲稱，電動車的重心將摧毀美國汽車工業並扼殺就業機會。

川普承諾推翻環保署雄心勃勃的新車污染規定，該規定要求到2032年電動車占美國新車銷售量的三分之二。川普擔任總統也可能使消費者更難利用《通膨削減法案》中包含的針對電動車的7500元稅收抵免，並取消拜登政府向企業提供的數十億美元的補助和貸款擔保，以促進電動車技術的發展。

川普的提議可能會破壞美國企業的電動車投資，並將日益增長的電動車未來的控制權交給外國製造商。

電動車 川普 投資

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