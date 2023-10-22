人與書／「小荳荳2」 黑柳徹子為烏童書寫希望

《窗邊的小荳荳》問世後時隔42年，現年已經高齡90歲的黑柳徹子在今年10月正式推出《續．窗邊的小荳荳》，延續小荳荳在戰後長大成人的故事。這也是徹子在看見烏俄戰爭爆發之後，決心替受戰火之苦的孩子們，書寫的希望之書。 （圖取自黑柳徹子Instagram）

日本 國民級作品——《窗邊的小荳荳》——由知名的演員、主持人黑柳徹子撰寫的自傳散文，1981年出版後廣受歡迎，至今已在全球35個國家翻譯出版、累計銷售超過2500萬冊，是日本戰後最暢銷的代表作之一。《窗邊的小荳荳》是黑柳徹子童年歲月的故事，也記錄了二戰時期下的艱苦年代；作品問世後時隔42年，現年已經高齡90歲的黑柳徹子，不僅仍活躍於電視舞台，還在今年10月正式推出《續．窗邊的小荳荳》，延續小荳荳在戰後長大成人的故事。

這也是徹子在看見烏俄戰爭爆發之後，決心替受戰火之苦的孩子們，書寫的希望之書。

書中主角 作者本尊

《窗邊的小荳荳》（窓ぎわのトットちゃん）是在1981年於日本出版，作者黑柳徹子以自己的童年成長經歷，在書中化身為「小荳荳」（Totto，發音取自徹子的Tetsuko，小時候發音不清楚，把Tetsuko講成Totto），因為被老師認為是「問題兒童」遭到退學，荳荳轉學到了當時位於東京自由之丘的「巴學園」，在這裡度過一段自由學習、啟發人生的小學時代。

黑柳徹子出生於1933年，書中描繪的小荳荳是徹子小學一年級的故事。當時她是老師們眼中行為特異、過於好動的孩子，像是總是無法安靜坐在教室裡上課，常常對身邊的人事物充滿好奇、問東問西，或是看著窗外的景物思考。

讓老師頭痛的荳荳，常常被叫到走廊罰站，最後還被退學。母親後來帶她轉去位於東京都目黑區自由之丘的一所私立小學「巴學園」（トモエ学園），前身是由教育 家手塚岸衛創辦的自由之丘學園，倡導「自由教育」理念，而後1937年小林宗作接手擔任校長，轉為巴學園，延續學風自由、親近大自然、推廣實驗教育的方針。

在巴學園 熱愛上學

特別的是，巴學園還利用廢棄的電車作為教室，荳荳轉學到巴學園的故事中心，就是以電車教室為場景。根據黑柳徹子的說法，她是到長大以後才明白，自己的童年是有學習障礙（Learning disabilities）現象，只是一般的學校教育和老師未能理解，直到在巴學園的生活，讓小荳荳找到更適合自己的學習方式，甚至「熱愛上學」，對往後的人生有極為深遠的影響。

也正是這個故事背景，讓《窗邊的小荳荳》成為日本、乃至於國際上關心教育和致力於兒童發展議題者，不會錯過的重要作品。全書的故事中，也記錄了二戰期間下兒童的生活，荳荳在巴學園的日子的後期，也有許多關於戰爭的歷史記憶。1945年巴學園的校舍，在東京大空襲中被燒毀，戰後小學部廢除，只剩下幼稚園得以重建。1963年愛護學生的校長小林宗作過世後，巴學園也跟著畫下句點。

真實世界的小荳荳、也就是黑柳徹子本人，後來是從東洋音樂學校畢業（現今的東京音樂大學），最後成為演員踏上演藝之路。黑柳徹子的人生發展，在日本也是相當傳奇的故事；1976年開始主持節目《徹子的房間》，到現今2023年仍在繼續製作播出，連續48年、超過1萬1000多集，專訪過無數位特別來賓、可以說是見證了日本昭和到令和的歷史。

《窗邊的小荳荳》日文、台灣中文、英文版。繪製封面與內文插畫的，是知名的畫家岩崎知弘（已於1974年過世）。知弘美術館的館長，也是黑柳徹子擔任。新出版的續集，封面仍繼續延用岩崎知弘的作品。（取自各出版網站）

時隔42年 出版續集

1981年出版《窗邊的小荳荳》後，在日本國內突破800萬本銷售，成為當時日本戰後最暢銷作品。1983年擔任聯合國兒童基金會親善大使，致力於世界兒童福利推廣，自己也成立了「荳荳基金會」，將出版所得用作兒童公益事業。

現年90歲、仍持續在演藝圈活躍的黑柳徹子，2023年10月3日發表了令國民驚喜的訊息：時隔42年，正是推出小荳荳故事的續集《續．窗邊的小荳荳》（窓ぎわのトットちゃん），故事內容將會以戰後荳荳的成長，音樂學校畢業、成為NHK專屬演員和1971年紐約遊學的故事，也就是黑柳徹子本人的青年時代。

改編動畫 12月上映

為什麼會在今年推出續作？黑柳徹子在10月3日的發表會上表示，因為看到2022年烏俄戰爭的爆發，烏克蘭 的孩子們陷入戰爭的恐懼，讓自己也回憶起了兒童時期的戰爭記憶。黑柳徹子表示，想為這些孩子們書寫，希望能以書籍啟迪人心。

充滿活力的黑柳徹子，近年也開設了個人的YouTube和IG帳號，而且使用頗為活躍。除了續集在10月出版之外，《窗邊的小荳荳》也首度改編為動畫電影版，預計在2023年12月上映。