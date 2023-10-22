理財百科／貸款還清 信用分數為何反跌？

還清分期貸款，信用分數可能會暫時下降。(Getty Images)

許多消費者發現還清貸款 後，信用分數竟然變低，華郵 專欄作家蜜雪兒 ‧辛格泰瑞(Michelle Singletary)指出常聽到的抱怨及疑問像是「我提前一年還清汽車貸款，分數卻被扣30分」、「還完車貸後，我的分數減了50分」、「我和妻子還清房貸後，分數竟從850下降到822」等等。為何正面財務行為會導致負面結果呢？

受到計算原理影響

辛格泰瑞表示毋需擔心分數下降，這不會將消費者打入較低的信用等級，背後原因則在於信用分數的計算原理。如最廣為使用的FICO信用分數以300至850的範圍對消費者進行評級，是依據信用報告中的各個類別計算，包括還款歷史紀錄、貸款總額、新的信用貸款帳戶、信用紀錄年數、信貸類型(房屋抵押貸款、車貸等)。

這些類別都有個別加權權重，反映衡量個人信用的重要等級。如還款歷史紀錄占分數的35%，其次是貸款總額30%，接著是信用紀錄長度占15%、新的信用貸款占10%。

保持信用分數反彈

信貸類型同樣占10%，此類別涵蓋的項目較廣，包括房貸、車貸等分期貸款、循環帳戶等，這能向貸方顯示消費者是否有能力取得並管理不同類型的債務。而這也是為何在還清分期貸款後，信用分數可能會暫時下降的原因，因為一旦還清，這項貸款沒有了，顯示定期和準時還款的數據也消失了。

但償還貸款會對整體信評是有正面影響的。隨著時間推移，只要消費者持續表現積極的信用行為，例如按時付款和整體債務水準控制得當，應該就能看到信用分數反彈。FICO分數和預測分析副總裁多恩海姆(Ethan Dornhelm)表示，不必要求獲得完美的850分，因只有約1.7%的美國消費者得到此分數。