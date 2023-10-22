我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

新聞眼／中美緊張 「熊貓外交」難存

轉角24小時
美國國家動物園熊貓「小奇蹟」12月將與父母一起返回中國。 （美聯社）
美國國家動物園熊貓「小奇蹟」12月將與父母一起返回中國。 （美聯社）

「來個大大的道別...」美國各大動物園的大熊貓因為「租約到期」，將在今年與明年陸續返回中國，可能是1972年之後、50多年來第一次，美國境內將看不到任何熊貓。各界觀察認為，中國一反過去十多年的政策不再續約出租熊貓，反映了中美關係的緊繃態勢，除非經貿或政治合作上有所突破，否則中美「熊貓外交」將暫時中斷。

明年後 美境內沒有熊貓

美國史密森尼國家動物園（Smithsonian’s National Zoo）現有三隻大熊貓，分別是入園23年的「美香」與「添添」，以及牠們剛滿3歲的雄性後代「小奇蹟」。由於中國出借熊貓的租約到期，三隻熊貓將在12月初啟程回到中國。此後美國只剩下亞特蘭大動物園的兩隻熊貓「倫倫」與「洋洋」，牠們預計也將在明年租約到期後返回中國。美聯社報導，目前沒有跡象顯示中方願意續約，代表明年之後美國境內不再有任何熊貓。

美聯社指出，根據國家動物園說法，該園與中國野生動物保護協會（CWCA）簽訂的熊貓租約為10年，從2010年開始已續約三次。面對記者追問，園方對續約進度三緘其口，只一再表示「負責交涉的政府單位沒有回音」。但園方似乎已認命面對一個時代的終結，9月23日至10月1日特地舉辦長達一周的盛大餞別禮「Panda Pazoola」，期間舉行各式各樣的活動，增加民眾親自入園或線上與熊貓視訊的機會。許多熱愛熊貓的民眾都攜家帶眷，從全美各地前往華府與這些可愛的黑白動物道別。

中美「熊貓外交」始於1972年，時任總統尼克森（Richard Nixon）出訪中國，也是美國元首首次訪華，當時第一夫人帕特（Pat Nixon）表達了對熊貓的喜愛，當時中國政府還會將熊貓當成禮物贈送給友好國家，隨即也將「玲玲」與「興興」兩隻熊貓送給華府，自此開啟了中美熊貓外交50年的篇章。

中國自1984年開始採取「只租不送」的熊貓政策，所有熊貓都是暫時接受其他國家的招待和照料，到了老年必須送回中國。而這些外僑熊貓生下來的寶寶，在四歲生日前也必須還給中國。台北市立動物園在2008年以「動物交換」的合作方式獲贈「團團」與「圓圓」兩隻熊貓。由於合作模式不同，牠們生下的「圓仔」與「圓寶」不受限於歸還中國的年齡限制，所有權暫屬台灣。

美國遊客拍攝熊貓美香吃竹子。（路透）
美國遊客拍攝熊貓美香吃竹子。（路透）

活體名片 各國都視珍寶

前英國外交官布魯梅爾（Paul Brummell）在其著作「送禮的藝術」指出，只棲息於中國的大熊貓幾乎就等於中國的「活體名片」，由於在其他地區都找不到，外國都將其視若珍寶，更不用說熊貓本身極其可愛的外表，作為外交禮物就是無往不利，沒有哪個國家收到熊貓不開心。動物園往往也夢寐以求熊貓所帶來的命名活動、周邊商品等經濟效益，因此受贈國的各家動物園也會爭搶大熊貓。

中國從唐代以來就有出贈熊貓給友好國家的紀錄，近代美國、日本、蘇聯和北韓都是最早展開熊貓外交的國家。時至今日，收到熊貓就象徵了中國的重視，由於熊貓租約是由政府層級來簽訂，中國經常將熊貓租賃條約包裹在重要的經貿談判之中，一起照顧熊貓被視為兩國建立關係的第一步，之後再慢慢將商業承諾擴展至經貿關係。

牛津大學研究熊貓外交的學者柏金漢（Kathleen Buckingham）指出，中國願意出租熊貓的國家，往往是那些曾經與中國簽訂經貿協定的國家。中國在2011年與蘇格蘭企業簽署框架協議成立合資煉油廠，隨後就出借了「陽光」與「甜甜」一對大熊貓至愛丁堡動物園。柏金漢說：「為什麼愛丁堡動物園有熊貓而倫敦動物園沒有？或許就是因為蘇格蘭擁有中國想要的資源。」

值得一提的是，今年1月愛丁堡動物園宣布，經過多年努力，陽光與甜甜還是無法繁衍後代，由於牠們的租約也即將到期（疫情期間延長了兩年），兩隻熊貓最快將於10月歸還給中國。澳洲動物園明年也將面臨同樣的別離。

三歲大的熊貓「小奇蹟」正吃著冷凍水果蛋糕。（Getty Images）
三歲大的熊貓「小奇蹟」正吃著冷凍水果蛋糕。（Getty Images）

借與不借 釋放外交訊號

針對熊貓外交終結的趨勢，喬治城大學亞洲研究教授、前白宮國家安全會議亞洲事務主任韋德寧（Dennis Wilder）稱之為「懲罰性熊貓外交」（punitive panda diplomacy）——中國早已習慣於在兩國交好時出借熊貓，並在兩國關係顛簸時拿熊貓做文章。例如2010年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）會見流亡藏人領袖達賴喇嘛，隔兩天中國就要求收回兩隻剛出生的熊貓幼崽。2013年馬航班機MH370空難事件，153名中國乘客罹難，中國不滿馬來西亞政府處理態度，兩國關係一度陷入緊張，中國當時也選擇暫停運送新的熊貓至馬來西亞。

韋德寧認為，熊貓早已變成中國釋放外交訊號的手段之一，如今也是藉此對中美關係的緊繃情勢表達不滿。

韋德寧指出，近年美中之間大大小小的風波不斷，政府與民間在各領域的對抗只增不減。包含美國制裁中國企業、官員；禁止企業向中國提供美國半導體技術與設備；打擊中國製藥物芬太尼（fentanyl）的美版「鴉片戰爭」；立法機構對中資社群軟體TikTok的疑慮和禁用，以及日前中國「間諜氣球」事件引發的美國反中情緒等。韋德寧還認為，中國相信美國與北約組織（NATO）正在齊心對抗中國。

就連熊貓本身也曾小小捲入風波，賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）某次受訪時表示，應該禁止中國購買美國的農地。他在參院這樣脫口而出：「他們要把熊貓收回去，你們懂的，那我們也應該收回他們的農地。」

孟菲斯動物園的熊貓雅雅患有皮膚病，被誤會遭人虐待。 （路透）
孟菲斯動物園的熊貓雅雅患有皮膚病，被誤會遭人虐待。 （路透）

虐待傳聞 引發民間反美

反過來在中國，熊貓也可能引發輿情反美的現象。就在今年稍早，田納西州的孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的雄性大熊貓樂樂突然驟逝，年僅24歲（人工豢養的熊貓平均可活至30歲），微博上也流傳著樂樂的同伴丫丫照片，圖中牠顯得毛皮雜亂黯淡，引發中國國內質疑動物園「照料不周」、「虐待」的聲浪，網路出現送丫丫回家的請願連署，雖然中國專家在趕到孟菲斯調查後，證實樂樂與丫丫並沒有受到虐待，丫丫的毛皮只是患有慢性皮膚炎而顯得參差不齊，但中國方面仍決定不再續約，丫丫已於今年4月回到中國。

中國目前透過「合作研究計畫」（cooperative research programs）名義將65隻熊貓「出借」給19個國家，包含丹麥、德國、俄羅斯與卡達等。此類計畫宗旨以合作育種為核心，將租借期拉長到十年，每年每對大熊貓的租借金額高達100萬至200萬美元，這些費用也成為世界自然基金會（WWF）與中國官方熊貓保育計畫的資金。

前美國野生動物管理局局長艾許（Daniel Ashe）曾在2010年飛到中國、成功令國家動物園的租約延期。但他認為現在的情勢完全不同往日。艾許說：「現在兩國的緊張關係都是層級很高的政府單位，只有那些層級可以討論、解決問題。」

現在，美國若有意願留住熊貓，最大的希望可能將寄託在11月舊金山亞太經濟合作會議（APEC），屆時美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平可能有機會碰面，重新打開美中對話。

中國駐美大使謝鋒7月於阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）受訪時說：「我會盡力做到最好，讓阿斯彭也有（熊貓）。」

華盛頓國家動物園為期九天的「熊貓Palooza」活動，吸引許多民眾前來觀看。（G...
華盛頓國家動物園為期九天的「熊貓Palooza」活動，吸引許多民眾前來觀看。（Getty Images）

動物園 華府 拜登

上一則

詐騙ing／「幽靈駭客」騙局 3步掏空帳戶

下一則

美國現象／朝光飛去 鳥類過境芝城死傷多

延伸閱讀

亞城動物園4熊貓 預計明年返中國

亞城動物園4熊貓 預計明年返中國
開業40年 熊貓快餐首推出甜點

開業40年 熊貓快餐首推出甜點
大熊貓再見 或再也不見？中美關係緊張 熊貓外交恐終結…國家動物園認命

大熊貓再見 或再也不見？中美關係緊張 熊貓外交恐終結…國家動物園認命
華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

熱門新聞

蒙特利公園市警局提醒民眾通過銀行等正規渠道換匯。（取材自蒙特利公園市網頁）

詐騙ing／微信換匯 南加華女被搶走2.5萬美元現鈔

2023-10-15 16:10
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

2023-10-15 02:30
百威淡啤找來跨性別網紅代言拍片，引發保守派抵制，後續失敗的公關處理，已成教科書範本。（路透）

大仁說財經／「無可奉告」 最糟的危機處理

2023-10-15 11:15
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

理財百科／5情況 退休前不必付清房貸

2023-10-15 02:16
退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
諾貝爾獎官方在頒發文學獎前貼出印度詩人泰戈爾（前中）訪問中國並與徐志摩、林徽因合影的照片，引發揣測。（取材自X平台）

封面故事／諾貝爾文學獎揭曉前 官網貼徐志摩林徽因

2023-10-15 02:25

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機