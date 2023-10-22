新聞眼／中美緊張 「熊貓外交」難存

美國國家動物園熊貓「小奇蹟」12月將與父母一起返回中國。 （美聯社）

「來個大大的道別...」美國各大動物園 的大熊貓因為「租約到期」，將在今年與明年陸續返回中國，可能是1972年之後、50多年來第一次，美國境內將看不到任何熊貓。各界觀察認為，中國一反過去十多年的政策不再續約出租熊貓，反映了中美關係的緊繃態勢，除非經貿或政治合作上有所突破，否則中美「熊貓外交」將暫時中斷。

明年後 美境內沒有熊貓

美國史密森尼國家動物園（Smithsonian’s National Zoo）現有三隻大熊貓，分別是入園23年的「美香」與「添添」，以及牠們剛滿3歲的雄性後代「小奇蹟」。由於中國出借熊貓的租約到期，三隻熊貓將在12月初啟程回到中國。此後美國只剩下亞特蘭大動物園的兩隻熊貓「倫倫」與「洋洋」，牠們預計也將在明年租約到期後返回中國。美聯社報導，目前沒有跡象顯示中方願意續約，代表明年之後美國境內不再有任何熊貓。

美聯社指出，根據國家動物園說法，該園與中國野生動物保護協會（CWCA）簽訂的熊貓租約為10年，從2010年開始已續約三次。面對記者追問，園方對續約進度三緘其口，只一再表示「負責交涉的政府單位沒有回音」。但園方似乎已認命面對一個時代的終結，9月23日至10月1日特地舉辦長達一周的盛大餞別禮「Panda Pazoola」，期間舉行各式各樣的活動，增加民眾親自入園或線上與熊貓視訊的機會。許多熱愛熊貓的民眾都攜家帶眷，從全美各地前往華府 與這些可愛的黑白動物道別。

中美「熊貓外交」始於1972年，時任總統尼克森（Richard Nixon）出訪中國，也是美國元首首次訪華，當時第一夫人帕特（Pat Nixon）表達了對熊貓的喜愛，當時中國政府還會將熊貓當成禮物贈送給友好國家，隨即也將「玲玲」與「興興」兩隻熊貓送給華府，自此開啟了中美熊貓外交50年的篇章。

中國自1984年開始採取「只租不送」的熊貓政策，所有熊貓都是暫時接受其他國家的招待和照料，到了老年必須送回中國。而這些外僑熊貓生下來的寶寶，在四歲生日前也必須還給中國。台北市立動物園在2008年以「動物交換」的合作方式獲贈「團團」與「圓圓」兩隻熊貓。由於合作模式不同，牠們生下的「圓仔」與「圓寶」不受限於歸還中國的年齡限制，所有權暫屬台灣。

美國遊客拍攝熊貓美香吃竹子。（路透）

活體名片 各國都視珍寶

前英國外交官布魯梅爾（Paul Brummell）在其著作「送禮的藝術」指出，只棲息於中國的大熊貓幾乎就等於中國的「活體名片」，由於在其他地區都找不到，外國都將其視若珍寶，更不用說熊貓本身極其可愛的外表，作為外交禮物就是無往不利，沒有哪個國家收到熊貓不開心。動物園往往也夢寐以求熊貓所帶來的命名活動、周邊商品等經濟效益，因此受贈國的各家動物園也會爭搶大熊貓。

中國從唐代以來就有出贈熊貓給友好國家的紀錄，近代美國、日本、蘇聯和北韓都是最早展開熊貓外交的國家。時至今日，收到熊貓就象徵了中國的重視，由於熊貓租約是由政府層級來簽訂，中國經常將熊貓租賃條約包裹在重要的經貿談判之中，一起照顧熊貓被視為兩國建立關係的第一步，之後再慢慢將商業承諾擴展至經貿關係。

牛津大學研究熊貓外交的學者柏金漢（Kathleen Buckingham）指出，中國願意出租熊貓的國家，往往是那些曾經與中國簽訂經貿協定的國家。中國在2011年與蘇格蘭企業簽署框架協議成立合資煉油廠，隨後就出借了「陽光」與「甜甜」一對大熊貓至愛丁堡動物園。柏金漢說：「為什麼愛丁堡動物園有熊貓而倫敦動物園沒有？或許就是因為蘇格蘭擁有中國想要的資源。」

值得一提的是，今年1月愛丁堡動物園宣布，經過多年努力，陽光與甜甜還是無法繁衍後代，由於牠們的租約也即將到期（疫情期間延長了兩年），兩隻熊貓最快將於10月歸還給中國。澳洲動物園明年也將面臨同樣的別離。

三歲大的熊貓「小奇蹟」正吃著冷凍水果蛋糕。（Getty Images）

借與不借 釋放外交訊號

針對熊貓外交終結的趨勢，喬治城大學亞洲研究教授、前白宮國家安全會議亞洲事務主任韋德寧（Dennis Wilder）稱之為「懲罰性熊貓外交」（punitive panda diplomacy）——中國早已習慣於在兩國交好時出借熊貓，並在兩國關係顛簸時拿熊貓做文章。例如2010年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）會見流亡藏人領袖達賴喇嘛，隔兩天中國就要求收回兩隻剛出生的熊貓幼崽。2013年馬航班機MH370空難事件，153名中國乘客罹難，中國不滿馬來西亞政府處理態度，兩國關係一度陷入緊張，中國當時也選擇暫停運送新的熊貓至馬來西亞。

韋德寧認為，熊貓早已變成中國釋放外交訊號的手段之一，如今也是藉此對中美關係的緊繃情勢表達不滿。

韋德寧指出，近年美中之間大大小小的風波不斷，政府與民間在各領域的對抗只增不減。包含美國制裁中國企業、官員；禁止企業向中國提供美國半導體技術與設備；打擊中國製藥物芬太尼（fentanyl）的美版「鴉片戰爭」；立法機構對中資社群軟體TikTok的疑慮和禁用，以及日前中國「間諜氣球」事件引發的美國反中情緒等。韋德寧還認為，中國相信美國與北約組織（NATO）正在齊心對抗中國。

就連熊貓本身也曾小小捲入風波，賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）某次受訪時表示，應該禁止中國購買美國的農地。他在參院這樣脫口而出：「他們要把熊貓收回去，你們懂的，那我們也應該收回他們的農地。」

孟菲斯動物園的熊貓雅雅患有皮膚病，被誤會遭人虐待。 （路透）

虐待傳聞 引發民間反美

反過來在中國，熊貓也可能引發輿情反美的現象。就在今年稍早，田納西州的孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的雄性大熊貓樂樂突然驟逝，年僅24歲（人工豢養的熊貓平均可活至30歲），微博上也流傳著樂樂的同伴丫丫照片，圖中牠顯得毛皮雜亂黯淡，引發中國國內質疑動物園「照料不周」、「虐待」的聲浪，網路出現送丫丫回家的請願連署，雖然中國專家在趕到孟菲斯調查後，證實樂樂與丫丫並沒有受到虐待，丫丫的毛皮只是患有慢性皮膚炎而顯得參差不齊，但中國方面仍決定不再續約，丫丫已於今年4月回到中國。

中國目前透過「合作研究計畫」（cooperative research programs）名義將65隻熊貓「出借」給19個國家，包含丹麥、德國、俄羅斯與卡達等。此類計畫宗旨以合作育種為核心，將租借期拉長到十年，每年每對大熊貓的租借金額高達100萬至200萬美元，這些費用也成為世界自然基金會（WWF）與中國官方熊貓保育計畫的資金。

前美國野生動物管理局局長艾許（Daniel Ashe）曾在2010年飛到中國、成功令國家動物園的租約延期。但他認為現在的情勢完全不同往日。艾許說：「現在兩國的緊張關係都是層級很高的政府單位，只有那些層級可以討論、解決問題。」

現在，美國若有意願留住熊貓，最大的希望可能將寄託在11月舊金山亞太經濟合作會議（APEC），屆時美國總統拜登 （Joe Biden）與中國國家主席習近平可能有機會碰面，重新打開美中對話。

中國駐美大使謝鋒7月於阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）受訪時說：「我會盡力做到最好，讓阿斯彭也有（熊貓）。」