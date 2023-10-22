美國現象／如鋪地毯…一夕千鳥撞樓亡

芝加哥菲爾德博物館的工作人員於10月5日檢查候鳥的屍體，這些候鳥在飛入麥考密克廣場湖濱中心的窗戶時被「撞死」。（美聯社）

在芝加哥 湖畔會展大樓前檢點死鳥40年了的維拉德(David Willard)，5日清晨到現場，眼前景象讓他驚駭莫名：近千隻死鳥雀(songbirds)密密麻麻，彷若鋪了地毯。

鳥禽專家說，麥考米克湖畔展示中心(McCormick Place Lakeside Center)大樓的破璃牆面、展示廳低懸的燈光、下雨天，碰上候鳥大舉遷移的季節，很不巧湊成悲劇。

芝加哥菲爾德博物館的工作人員於10月5日檢查候鳥的屍體，這些候鳥在飛入麥考密克廣場湖濱中心的窗戶時被「撞死」。（美聯社）

維拉德退休 前是芝加哥田野博物館負責管理50萬鳥類樣本，鑽研候鳥撞擊的專家。他說，「看起來像是玻璃上掛了地毯。」、「通常每晚會有0到15隻鳥撞死。我們追蹤觀察麥考米克大樓情況40年了，從沒見過這樣的慘狀。」

研究人員說，每年在美國撞房屋玻璃死亡的鳥，多達數億。史密森尼保育生物研究所和聯邦魚類與野生動物局2014年共同提出報告，估計每年死於撞擊玻璃的鳥類，約在3.65億和9.88億隻之間。

高樓大廈玻璃窗門是美國各大都市的共同特點。鳥類看不出透明或反射玻璃，不了解撞上去會要命的，只要從破璃面看到植物或樹林，反射其中的也好，就逕往前衝，往往就此一命嗚呼。

芝加哥菲爾德博物館的工作人員於10月5日檢查候鳥的屍體，這些候鳥在飛入麥考密克廣場湖濱中心的窗戶時被「撞死」。（美聯社）

鶯雀等靠星光導航的鳥類，在夜間遷移，大樓的電燈很亮，吸引牠們，也令牠們混亂，害牠們不是撞死，就繞著燈光飛呀飛，飛到累斃。對鳥類而言，這叫「致命之光。」

2017年，400隻雀鳥(passerines)在德州 加爾維斯頓市(Galveston)摩天大樓的光叢中迷航，最後全撞上玻璃死亡。

芝加哥奧杜邦保育學會會長伊格雷斯基(Matt Igleski)說，「本不幸，這種事太平常了，每年春秋候鳥遷移時節，各大都市屢見不鮮，這次湖畔大樓是大型災難，看似單一事件，但全國加總起來，不也就這樣？」

芝加哥菲爾德博物館的工作人員於10月5日檢查候鳥的屍體，這些候鳥在飛入麥考密克廣場湖濱中心的窗戶時被「撞死」。（美聯社）

北美50大都市，包括多倫多、紐約、波士頓、聖地牙哥、達拉斯和邁阿密，已響應奧杜邦學會1999年發起的「關燈」救鳥活動，在候鳥盛行季節，夜晚盡量把戶外燈光減暗。