美國現象／朝光飛去 鳥類過境芝城死傷多

芝市許多玻璃帷幕的大樓，入夜後亮起燈光，常常會導致鳥兒撞上玻璃造成死傷。(特派員黃惠玲／攝影)

上億的鳥類正在向南遷徙，對這些長途飛行的候鳥而言，芝加哥 是途中的一個危險地帶，許多鳥類因碰撞摩天大樓的窗戶而死亡。

芝加哥「鳥類碰撞監測組織」總裁普林斯(Annette Prince)說，隨著芝加哥氣溫緩慢降低，有3億到4億隻鳥類正在穿越美洲大陸，向南飛往牠們的築巢地過冬。這個組織希望透過日常的救援來減緩並保護候鳥。

普林斯說該非營利組織最近相當忙碌，十幾名志工在清晨組成團隊，在1.5哩長的區域內搜尋，並根據在市區生活和工作的人的聯絡，常發現人行道和排水溝裡到處都是鳥，每天撿到100多隻鳥。光是日前早上就發現了36隻受傷的鳥和31隻死鳥。

普林斯說他們撿拾到的鳥類種類繁多，有麻雀、啄木鳥、北撲翅鴷(northern flicker)、雪松蜡翅鳥(Cedar Waxwings)和以昆蟲為食，有黃色、棕色和紅色的小型竹短翅鶯(warblers)。

伊利諾大學自然資源與環境科學系教授沃德 (Michael Patrick Ward)表示，鳥類會在春季和秋季遷徙，從8月中旬開始持續到11月初。

他說今年的鳥類遷徙比較早開始，部分原因是今年夏初發生的加拿大 野火，因為根據當地天氣的條件，像是有霧等原因，會影響鳥類的遷徙路線，有許多鳥類從加拿大北邊的森林要飛行數百里到南美洲。

他說到了晚上，牠們看到窗內的光時，會朝光飛去，通常就撞上了玻璃。