我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我生長在江蘇無錫一個相當富有的望族。高祖父菊仙公諱延俊，曾祖父藝芳公號宗濂，道光27年進士，為李文忠公鴻章的同年。當年鴻章公赴京會試時與宗濂公同號，寫完第一篇文章後就得急病，幸虧曾祖父就近照拂，才得完成三篇試文，由他扶持出闈。後來兩人同榜告捷，故於同年中交誼最深。

高祖父菊仙公最令鄉里稱道的事跡，就是在擔任肥城知縣時，由於太平軍興，在與朝廷軍馬交戰的亂世，這位小小的縣官連續三年以官俸及私財接濟軍民，活人無數。這些義舉在湖廣總督張之洞為菊仙公原配候太夫人撰寫的墓志銘中曾經提及，而這篇近千字的墓志銘，又由同治、光緒帝師翁同龢書寫，目前還在黿頭渚楊家祠堂「誦芬水榭」壁上。

曾祖父宗濂公在咸豐年間任戶部員外郎，曾隨曾國藩討伐太平軍，因功賞花翎，加布政使銜，也曾隨李鴻章北征平捻，為淮軍主將。猶記童年時在老宅的祠堂裡，看到有間廳堂兩旁插了幾把大刀長槍，家人說這是「祖爺爺」當年護衛無錫城殺「長毛」的武器。宗濂公在光緒十年入京籌設陸軍武備學堂，段祺瑞、馮國璋、曹錕、王士珍等軍閥均出其門下。光緒27年督辦紡織事務，設立中國第一家紡織廠業勤紗廠，因功擢九卿之列。

作者曾祖父藝芳公。（楊世彭提供）

祖父是舉人 也是實業家

祖父翰西公諱壽楣。前清舉人，是位成功的實業家，無錫第一家電話公司、肥皂廠、啤酒廠、火柴廠都由他設立，也建造了廣勤紗廠、廣豐麵粉廠之類的盈利企業。無錫最有名的景點黿頭渚，現在已是太湖邊上最著名的遊覽區了，就是他老人家當初花費大量資金及20幾年心血，一草一木興建起來的。1936年他歡度60大壽（我也在那年出生，屬鼠），他把黿頭渚的私產捐給無錫縣，成為至今聞名的縣立公園。

作者的祖父翰西公。（楊世彭提供）

我的父親樂三公諱景榮，雖沒祖先有名，當年也曾留學日本，常年管理紗廠及麵粉廠，上世紀50年代台灣最大的南港僑泰興麵粉廠，就是由他負責興建管理的。父親最大的優點就是待人和藹謙恭，也肯吃苦吃虧。他屬牛，經常自稱是條默默苦耕的水牛。我的缺點卻是個性浮躁，有時也懷疑爲什麼沒有承受某些父親的德性。

母名門出身 李鴻章外孫女

我的母親也是名門出身，她是李鴻章的外孫女。文忠公有兩個女兒，大女兒嫁給姓張的，孫女就是上海名作家張愛玲。小女兒嫁給姓任的，就是我的外婆，因此，張愛玲就是我的親表姊。這個祕密在張著《對照記》出版後我才知道，可惜不久之後張女士就去世了，我來不及請夏志清、宋淇等表姊的好友介紹，因此也無緣面見我這位才華橫溢但不輕易見外人的近親。

我在無錫出生，上海長大，13歲時隨父母遷居台北，大學畢業後服了兩年兵役，在1961年赴美留學深造，獲得博士學位後就在美國長期執教導戲。1990年我自服務23年的科羅拉多大學戲劇舞蹈系提早退休 ，去香港 就任那兒最大職業劇團香港話劇團的藝術總監，直到2001年二度退休，仍返美國定居。半世紀來，我已是一個不折不扣的美國華僑了。

童年在家鄉無錫度過將近十年無憂無慮的富足生活，老家的點滴仍存心頭。記憶中旗杆下老宅很大很大，我父親的五房住在後進的四層小洋樓裡，出門不遠就是「倉廳」及曬場，曬場後面有條小河，承租我家田產的佃農每年秋季就划船來「倉廳」交租，新鮮的米糧曬乾後就灌注在高大的糧倉裡，供全家百餘人食用，80年後的今天，我還能記起那新米的獨特香味。

「倉廳」的曬場每逢喜慶，就會架起戲台唱戲宴客。記憶中貴為無錫縣長的四伯父40大壽時就有這樣熱鬧的「堂會」，比我大四歲的姊姊就在那「堂會」裡彩爨京劇《蘇三起解》，年僅五歲的我，還在她獨自排練時擔任丑角崇公道這個角色呢。

另一項記憶，就是老宅從大門到「倉廳」有條很長的「弄堂」，也就是有屋簷的走道。我那時有輛小汽車玩具，是那種敞篷跑車的式樣，製作得非常精緻，有兩扇可以開關的車門，坐在車裡用兩脚猛踩，它可以跑得飛快。它有個可以按響的喇叭，也有兩個可以開亮的車燈，反正是相當昂貴的舶來品，也不知道是哪位叔叔伯伯遺留下來的，因為我父母絕對捨不得買這樣珍貴的玩具給我。那時的我不過五、六歲，踩著這輛跑車在「弄堂」裡飛快的行駛，開著車燈按著喇叭，那份架勢委實不小。有時遇上遠房的小輩，雖然比我高大年長，但見到跑車裡的我還得恭恭敬敬地垂手叫聲「小叔叔」，那時我可更加趾高氣揚了。

童年時的無錫縣學舊址。（楊世彭提供）

戲耍塾師 遭「戒方」痛責

我們從小就有自聘的塾師，念《三字經》、《百家姓》、《千字文》之流，也得潛心習字。幼時頑劣的我怎肯讓塾師管教？於是戲耍老師的把戲，就在堂兄教唆下層出不窮，那些僅在小說或戲台上看到的情節，也常在我們的書房裡出現，譬如趁塾師午睡時，用毛筆塗他的眼鏡、畫他的臉譜，總會鬧得塾師用「戒方」痛責，或者乾脆負氣離去，最後這筆帳當然會算到我的頭上，再讓父親痛打一頓。後來我進了祖父捐辦的學堂讀一年級，仗著老人家的聲勢我更在學校裡橫行霸道，終於鬧得留級懲處。當我父親得知此事，氣極之下決定自己測試我的學識程度。他叫我上樓把教科書拿來供他考問，誰知那本書早已被我撕成對半，沒有一頁是完整可讀的，這頓責打之嚴厲，也就不在話下。

我在五、六歲時就已向人求婚，對方是位大眼睛的漂亮女生，名叫李明蓉，與我同一張書桌，就在那所祖父捐辦的小學裡。有天班上年長的同學教唆我寫信向她求婚，本性愚蠢的我馬上寫了張字條：李明蓉，我跟你結婚好嗎？楊世彭。我把字條放進她的抽屜，她看了之後一言不發交給老師，我求婚不成反換來幾下「戒方」，當然也成為堂兄堂姊取笑的對象。

幼年最深的記憶，就是父親遭受綁票，以及我拜綁匪頭子作了乾爹。原來當時太湖邊上不乏土匪，有一次我的父親下鄉被土匪綁架，之前居然還有一陣槍戰，頗像電影裡的情節。話說我那父親性喜玩槍，出門也往往帶上一把。他最喜歡的一把就是西部電影裡經常看到的左輪槍，裝填六發子彈。我小時往往看他在燈下把槍械拆散，然後非常耐心的把零件及槍管内外擦得雪亮。照說，這把左輪槍在這種「一級保養」之下應該非常靠得住，誰知在那性命交關的槍戰之際居然卡彈，父親在槍戰中左腿受傷骨折，痊癒之後左腿比右腿略短，皮鞋還得定做。這把卡彈毀壞的左輪，也就一直供在玻璃盒中，充當慘痛回憶的紀念品了。

父遇槍戰 保鏢彈盡身亡

在這槍戰中，父親的保鏢受傷身亡，我還記得他那妻子來我家哭訴的慘況。這位保鏢名叫董期升，是條山東大漢，本是江洋大盜，犯了死罪關在無錫大牢裡，被我父親看中收為保鏢，我那四伯父縣太爺居然也就把他放了出來，可見那時做官的權力有多大了。董期升從此忠心耿耿地保護父親，我還記得我們父子去上海遊玩時，我經常坐在這條大漢的脖子肩膀上。董期升食量奇大，有時我家廚子抱怨他把好東西都吃光了，他卻說到了緊要關頭，他可是要賣命的。這句話後來終於應驗：綁匪用槍頂住董期升的肚皮，換了別人都會投降，但董期升卻拔槍奮戰，當然肚皮立時遭到槍擊，聽說他在打完那枝「盒子炮」裡所有子彈後才倒地身亡，總算盡了他那保鏢的責任。

至於綁匪怎樣跟祖父接洽，祖父怎樣贖回父親，贖款到底付了多少，無錫城内自有各種說法，有些也傳到我這孩童的耳中。總之，腿部重傷的父親被抬了回來，在床上將息了三個月。綁匪那兒也有兩個附帶條件，就是祖父必須收那匪首為乾兒子，而我，父親的長子，也必須拜匪首為乾爹。那時我最多六歲，我還記得那兩個儀式的細節。

匪首的名字我不記得了，但記得他有個別號叫做「硬毛頭」，意指他的頭髮很短很硬。「硬毛頭」拜乾爹是在我們大宅的「倉廳」曬場上，晚間大張宴席，席間祖父及匪首都致了辭，「硬毛頭」很誠懇地表示他非常敬仰祖父的為人及對鄉里的貢獻。我猜，他之意圖拜這乾爹，大概就像黑手黨黨徒找尋「保護」的意思吧。

不久之後，我父母就收到「硬毛頭」送來給乾兒子的禮物：一個金戒指，一套量身定做的三件頭西裝。我還記得西裝是藍綠色的毛料，非常挺拔漂亮，我那年的春節還穿了過年，第二年就嫌小了，留給兩個弟弟又穿了一陣。

幾天後，我穿上新西裝帶上金戒指，由祖父的帳房許仲欽先生帶我下鄉拜望乾爹。我記得那座莊園門口有兩個衛兵，我們經過時都會舉槍敬禮。我記得乾媽稱讚我「白得來」，大概因為我皮膚還不錯。他們給我半個西瓜獨享，也見到一位前來報告事務的匪徒大啖餘下的半個，瓜子一顆不吐地整個嚥了下去，這份「豪傑氣概」頗令我動容。乾爹給我起了個名字，叫做「雲程」，聽起來滿響亮的，但後來一直也沒用它。這位乾爹事後也沒再見過面，依稀記得他好像在某個剿匪戰役中陣亡了。他是我今生唯一的乾爹，連他名字都不記得，我這乾兒子似乎有些對他不起了。

太湖佳絕處-黿頭渚。（王國中攝影／楊世彭提供）

另一個童年的記憶，就是跟隨祖父去他黿頭渚別業遊覽。當年去黿頭渚這個太湖邊上的半島，是從大宅後那條小河乘船去的。那是條頗為寬敞的木船，由船夫搖櫓，艙内擺滿水果零食，經太湖搖到長春橋邊上「橫雲山莊」的碼頭。那座橋據說是仿照頤和園玉帶橋興建的，湖堤兩側遍植櫻花柳樹，春日櫻花盛開，遂成「長春櫻堤」一景。「橫雲山莊」的牌樓本來也是一景，解放後郭沫若來此遊覽吟詠，得「太湖絕佳處，畢竟在黿頭」之句，這座牌坊後來也改成郭某並不高明書法的「太湖絕佳處」了。

在長春橋碼頭上岸之後，祖父往往帶領我們先經九曲橋到達池塘中間的「光祿寺」家祠拜祭，去「誦芬水榭」、「霞倚亭」、「藕香深處」遊散，去「廣福寺」燒香，再去主廳「澄瀾堂」休息（祖父號稱「澄盦」），吃碗無錫著名的「脆鱔麵」，然後再去附近的庭院剪樹，最後到他最喜歡的「飛雲閣」臨窗遠眺太湖72峰及漁舟帆影，有時更在他的「長生未央館」別居過夜，盡覽面前萬頃的湖光山色。遊興已盡之後，我們陪他原船回家，但往往由他的「長風號」小輪拖住木船在太湖中先行駛一陣，那時船速較快，更令我這六、七歲幼童欣喜若狂。

自美返鄉 祖父仍列土豪劣紳

我在1981年首次自美返鄉，那是「中美文化交流」項目，我是全美遴選的20位教授之一，也是唯一的戲劇專業，頗受文化部重視。但那時祖父仍被定位為「土豪劣紳」，我雖有些來頭，那次返鄉也是偷偷摸摸的。

既然回到無錫，當然也來黿頭渚重溫舊夢，多年來也曾過訪數次。早先的十幾二十年，所有介紹無錫景點的文字都不提祖父。近年往訪，楊翰西先生的名號居然再現，他當年開闢黿頭渚勝景的事跡也由導遊提及。我曾告訴導遊，翰西先生是我祖父，那位導遊笑說，假如你有辦法從此地每天銷售的門票中提取極小的「權利金」，你就吃用不盡了，聽來不由啞然失笑。

旗杆下五號的大宅我也曾過訪，裡面已經住了兩百多家，後門的小河早已填滿，我們早先居住的小洋樓及附近的「倉廳」曬場，也已變成一家超市及百貨公司了。

近代民族工商實業家楊翰西等開發的太湖黿頭渚景區。（張振強攝影／楊世彭提供）

過慣好日子的祖父，晚年卻並不舒暢。解放後他仍留上海，住在尼克森1972年訪問上海時曾經停居的「十三層樓」旅館公寓裡。某日晚間無錫家人從鄉下趕來，說他那「地主劣紳」的「罪名」已經落實，共產黨 馬上就會來上海抓人回去公審云云。祖父聽了連夜逃赴香港，隨身不過一些細軟而已，在香港數年自然花盡，無奈之下就來台灣投奔我那資產賠盡僅靠公務員薪金餬口的父親，不久之後他那隨身小妾也就下堂求去。我父母對他卻也恭敬服侍，總把最大的房間讓他住，最好的食物供他吃，但怎能比得上他當年的錦衣玉食？

祖父籌建火車站 未謀寸地

他在台灣住了近十年，1959年過世，享年87歲。他是死在兒子懷裡的，當時我父親正服侍他洗澡，他在浴盆裡一口氣提不上來就此逝去，並沒有遭受病魔的折磨，也算老人家的福分了。

我在高中大學時代，也曾經常陪侍祖父，有時一同上街散步，有時下個小館，祖孫兩個頗為相得，但祖父卻從來沒有傳授他那些成功的經驗，想必我這孫子無福吧。他過世後我無意中看到一封他寫給四伯父家信的印本，讓我對他的為人處事增加了些許瞭解。信中提及他當初代表郵電大臣盛宣懷籌建無錫火車站，當時的光復門吉祥橋城外（目前無錫市中心）均是荒地，也有不少無主之墳。他明知新車站的地點，本可以跟其他籌劃人士一樣預購大幅土地，但他覺得「掘無主荒塚之骨利己而發財，我所不為，故至今光復門外到大洋橋，無我一寸之地。」這種宅心仁厚的身教，倒是我們這些做子孫應該記取的。