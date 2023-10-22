首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

那是好多年前的事了。當時我住在密蘇里州 ，有一天鄰居裘莉 打電話給我，要我陪她去找一位靈媒。裘莉是位護士，前晚值夜班時，有位病人跟她說了一些沒人知道的事，她非常驚訝地問那位病人怎麼會知道的，才發現這位病人是個靈媒。

唐娜能看到人的光環

帶著一份好奇心，我陪裘莉去找這位靈媒唐娜算命，因為很準，所以裘莉常常回去找她，我也漸漸地跟唐娜熟了起來。

那一年我考上公職，但這份工作和我的所學南轅北轍，我完全沒經驗，於是好奇地去找唐娜看看這工作合不合適。她說我會很喜歡這份工作，不但會做得得心應手，而且將來還會得獎，她當時的預言，日後逐一實現了。

唐娜看得到人的光環(Aura)，她說通常光環顏色因人的本性而異。有一次她到店裡買東西，門口走進一個被黑色光環圍繞的顧客，她感受到那人邪惡的氣場，就趕緊走出那家商店。我後來曾試著跟她學看光環，可惜我沒那天份，完全看不出個所以然。

後來唐娜從密蘇里州搬到佛羅里達，我們失聯了好久，直到我收到她的電子郵件，得知她受細菌感染，雙腿可能需要截肢。因為她是自業的靈媒，沒有健保，於是她的朋友作卡片義賣，幫她募款，我買了一些卡片，希望能幫點忙。

幾個月後聽說唐娜回到密蘇里州，住在療養院 ，我跑去看她，她已雙腿截肢，不良於行，需要看護幫她上下輪椅。她說在佛州幫她募款的朋友捲款而逃，她只好回到密蘇里州來。我問她，為什麼她的超能力看不出那位友人是騙子，她說雖然她知道，但她固執地選擇相信她的朋友，最終還是被騙了。

之後我有空就會去探望她，帶她喜歡吃的東西和需要的用品，陪她天南地北的聊。對她的背景經歷有更深地了解。

預知能力是家族遺傳

唐娜是在佛羅里達出生長大的，她兩歲就會游泳，在海裡像條魚一樣靈活愉快。她從小就看得到過世的人，而且有預知未來的能力，剛開始她不知是怎麼回事，很害怕。後來發現她媽媽和爺爺都有同樣的異能，他們教她怎樣和這項異能共處。她發現過世的人其實很和善，只是想和未亡人溝通。於是在13歲時，她開始在海港邊幫路人遊客通靈算命，因為她算得很準，不久就小有名氣，來算的人愈來愈多。

她後來到密蘇里州上大學，住在宿舍裡，周末幫同學朋友免費通靈算命，不久名揚校園。畢業後她就專職從事通靈算命，也應邀到不同的城市演講，在極盛時期有幾千個客戶散布在美國各地，遠至歐洲。自生病截肢後，她沒有足夠的能量通靈算命了，只能靠微薄的社會福利金維生。

後來我搬到東岸，唐娜轉到一個復健療養院，我幾次回密蘇里州，都會找時間去探望她。這療養院的護理人員對病人很壞，還會偷病人的東西。有一次我去看唐娜，護理人員要幫她處理褥瘡換藥，我退到走廊等護理人員處理好後，回去病房看到唐娜臉色蒼白、痛苦不堪的表情，問她怎麼了，她說褥瘡紗布粘在傷口，那護理人員用力撕開，讓她痛得徹骨裂心。我當時非常憤怒，要去找那護理人員理論，唐娜阻止我，她說如果我去找他理論，我離開後，後果是她要承擔，雖然她的推斷是正確的，但是這一切是多麼的不合理，我對唐娜的處境非常憂憤，那晚是帶著無助哀傷的心情和她道別。

2017年8月，我到密蘇里州出差結束後去探望唐娜，如往常一樣帶些她喜歡的點心和飲料，在她病房裡聊了好幾個小時。待到探訪時間結束，我不得不離開。我跟唐娜擁抱道別時，我感受到她純潔安祥的能量，讓我也感到十分平靜。我跟她說，我覺得這是我們最後一次見面了，她說是的。我的淚如雨下，唐娜慈愛地看著我說：「我看到一雙悲傷的眼睛，我的妹妹，不要難過，即使我不在人間，我仍會來看你，守護著妳。」

我提醒她，如果她來看我，千萬別現身，因為我是個膽小鬼會嚇死，說著我們倆哈哈大笑。她問我要什麼樣的暗號讓我知到是她，我說變成蝴蝶，我就知道了。

買房看到三幅蝴蝶標本

2018年1月，聽到唐娜離世的消息，我悲喜交集，傷痛失去一位愛我如親妹妹的至友，但也慶幸她不必再承受肉身之苦。當日下班開車回家路上，想到我再也見不到她了，熱淚奪眶，外面突然飄著細雪，一隻白色小蝴蝶飛過我車子前窗 ，唐娜！我破涕為笑。

唐娜過世幾個月後，我在東岸的工作穩固了，決定要買房子定下來。跟一位仲介看了幾十間房子，沒有找到喜歡的。一日早晨仲介帶我們看一間兩房兩浴廁的房子，雖然隔局理想，後院鄰樹林沒有鄰居，環境幽靜，但我希望至少有三個房間，孩子們回家才有歇腳的地方，於是仲介又帶我們看了幾間同社區有三個房間的住屋，不是隔局不理想就是空間太大，於是請仲介再帶我們回去早上看的那棟兩房兩浴的房子。

我仔仔細細地看一回，心裡喊著「唐娜，我需要你幫忙」，才說完我正從主臥室走出來，猛抬頭看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我會心一笑，當晚簽約，10月順利搬家。

今天早晨在後院喝咖啡，看著蔥綠的樹林，聽著悅耳的鳥鳴，幾隻松鼠嬉鬧的追逐玩耍，一隻白色小蝴蝶從容飛舞，停在我面前的一盆花上，謝謝妳，唐娜。