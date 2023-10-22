存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

「健康儲蓄 帳戶」(Health Savings Account，HSA) 是2003年由國會立法，2004年生效。2004年之前，工作收入的一部分可以存入「彈性健康開銷帳戶」(Healthcare Flexible Spending Account，HFSA)， 用稅前收入支付保險不保的醫療費用。 HFSA基本上要求帳戶持有人在年底之前把資金用完， 用不完的就送給山姆大叔了。有的雇主允許員工保留一小部分至下一年， 或給員工多幾個月寬限期。

2004年之後，大部分人都是拿HSA當成HFSA使用，拿存進去的錢來支付日常醫療費用。實際上，HSA可以拿來作為一個非常有效的退休 儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。本文的目的就是與大家分享有關的好處。

先簡單說明一下HSA的規定：

1，你必須購買符合資格的醫療保險，才可以開設HSA。一般來說，保險的自負額比較高，所以最適合醫療開支少的年輕人。

2，HSA存款用稅前收入。而且是社安稅前收入。

3，HSA存款可以用來投資 共同基金，只要是用來支付醫療費用，存款和投資回報如果都免稅。

4，HSA持有人不必為當年的醫療費用提款。只要保留收據，幾十年後才提也可以。

上述第3條和第4條規定，開啟了HSA為退休儲蓄做貢獻的大門。

首先，附表1比較HSA和退休帳戶的稅務負擔，可以明顯看到HSA是最省稅的。

HSA帳戶vs.退休帳戶

其次，華人都有相對高的儲蓄率，只要有能力，用日常存款來付醫療帳單，可以減少應稅資金，同時拿HSA裡的錢去投資股市，把醫療開支的收據存起來， 等退休以後再從HSA提現。讓我們舉個例子看HSA的好處有多大吧：

●假設你每年存入HSA3000元，投資每年成長8%，連續存20年，然後再過10年才開始對照之前的醫療開支記錄提現。

●因為HSA不扣6.2%的社安稅，和1.45%的聯邦保險稅，也不用交收入稅(假設是22%稅級），如果不存HSA， 那麼拿到手的就只有 3000*(1-6.2%-1.45%）*(1-22%）=2160.99元。 同樣是8%投資回報，但是每年的回報還是要交稅的。假設稅級還是22%(如果是長期資本利得，稅率會低一些，為了簡單起見，不延伸到那裡）。同樣也是存20年，然後再過10年開始花用。

附表2是存20年和30年之後的結果：

連續存款20年和30年的結果

另外非常值得一提的，是人類壽命延長，晚年的醫療開支也跟著劇增，趁年輕時充分利用HSA的儲蓄和省稅功能， 加以投資，可以為晚年的生活提供更多保障。特別是年輕人離退休還很遠，讓HSA投資成長幾十年，益處特別顯著， 非常值得認真考慮採用。

最後提醒兩點：

●離世之前應該提光HSA存款。 如果有餘款留給後代，他們拿來付醫療費用可以免罰款，但提款要當普通收入交稅，很不合算； 如果拿來做日常開銷，要交罰款的。

●如果你有健康基因，退休後沒什麽醫療開支，65歲之後可以提款他用，不過要像IRA一樣交稅。