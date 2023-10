百科／談老化 別再說這些「老話」

關於健康老去的全美民調顯示,很多長者對於變老感覺良好。(美聯社)

最近熱議話題中包括不少關於年齡的。比如剛剛去世的參議員范士丹,或者拜登 總統比川普年長這件事有沒有影響到他競選總統的資格等。

在少數族裔傳媒(EMS)日前舉行的「流金歲月」(The Many Stages of Elderhood: What Americans Don't Get About Growing Old)論壇上,舊金山大學老年醫學 教授阿蘭森 (Louise Aranson) 表示,如何談論和書寫衰老很重要。「人們常常說,吃藍莓和羽衣甘藍你就永遠不會老,或是熱中於討論那些不同尋常的老人的事例,比如在100歲的時候跑馬拉松。」他說,「可是當我們看到這些事例的時候,我們就會說『那不是我。』不管這些老人有什麼成就,我們會覺得說『我幹不了這個,他們跟我不一樣』。」

出生開始 就在老化過程

「藍莓和羽衣甘藍給我們的錯覺是,你可以不會變老或是不會死去。但特殊的老人事例會讓我們覺得,美好老去對普通人來說是遙不可及的,」阿蘭森說。

阿蘭森指出,另一個她不喜歡的意象就是「銀髮族海嘯(Silver Tsunami,意指嬰兒潮一代的老化)」。「想想看,海嘯有什麼好處?沒有。海嘯摧毀生命、國家、地區。這一意象同時還暗示老人都是一樣的,這肯定不對,」她說。80多歲的裴洛西穿著高跟鞋在國會大廳裡跑來跑去,但也有人坐著輪椅待在養老院裡。隨著年齡的增長,人與人之間能力的差異逐漸拉大。「銀髮族海嘯」的說法把長者和年輕人對立起來,「而實際上從出生開始,我們都同在老化的過程中。」

她表示,現在人們常說,「70歲是新的50歲」。實際並不是這樣。任何經歷過50歲和70歲的人都知道,這兩個年紀是不同的。這句話真正的意思是,現在70歲可以比過去更健康,確實如此。但說年齡不重要,就不符合實際情況了。

不同位置 有不同價值

阿蘭森表示:「我想說,前半生你在山的一側,後半生你在山的另一側。不同的位置有著不同的價值,但是都是有價值的。」

人們熱中於談論「抗老化」,而唯一能真正停止老化的,即是死亡。人們常說「如果你有更大的胸,你就不老」,或是「如果你重新分配你的脂肪,你就不老」。阿蘭森說,「現在甚至年輕人也開始做這些美容項目。人們在這些項目上的花費甚至超過了老人照護方面的花費。由此也不難管窺我們是一個怎樣的社會。」

多數長者 變老感覺良好

但關於健康老去的全美民調顯示,很多長者對於變老感覺良好。對於年齡在50到80歲之間人群的調查顯示,88%的人感到可以更輕鬆做自己,80%的人很有目標,67%的人對年老持積極態度,還有65%的人認為他們的生活比之前想像的要好。

「加州 老化委員會」執行委員會主席布朗(Cheryl Brown)說,已故的巴特勒(Robert Butler)博士給她很多啟發,也是最早將衰老和種族聯繫起來的先驅。