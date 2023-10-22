娛樂／坎邦版鄧不利多 曾被嫌嗓門太大

麥可坎邦是英國國寶級電影、電視劇、舞台劇三棲演員。（取材自豆瓣電影）

82歲愛爾蘭裔英國男演員老戲骨麥可坎邦（Michael Gambon），早前因肺炎離世，全球媒體發悼文時多以電影「哈利波特 」（Harry Potter）第二代校長「鄧不利多」（Albus Dumbledore）稱之，但其實他接演該角色之初，激怒過不少小說「原著黨」，但隨著時間的流逝，絕大部分觀眾最終都接受麥可坎邦飾演的老校長。

劇團技工拚成得獎男主角

麥可坎邦1940年10月19日出生在愛爾蘭都柏林郊區，六歲時隨家人遷往倫敦定居，一路念的都是天主教教會學校。在獲得技工專業文憑後，他來到英國維克斯-阿姆斯壯（Vickers-Armstrongs Limited）軍火廠，當學徒工。不過，擺弄車床之外，坎邦對於戲劇有著濃厚興趣。靠著一雙巧手，他在業餘劇團擔任佈景工作，但慢慢發現，自己真正嚮往的還是一方舞台。

他和同時代多數科班畢業的英國演員不同，坎邦從未在專門的院校接受過演技訓練，完全是靠自己琢磨，慢慢在業餘劇社積累起演出經驗。

20多歲時，坎邦終於成了職業舞台劇 演員，從勞倫斯奧利佛（Laurence Olivier）領銜的英國國家劇院從配角幹起，一路做到主演，生平共13次獲得奧利佛獎提名，並有三次勝出的經歷。2015年初，因為背台詞愈來愈難，年事已高的坎邦宣布告別戲劇演出，結束了自己半個多世紀的舞台生涯。

回到1965年，25歲的坎邦首次接觸電影，他的伯樂勞倫斯奧利佛領銜出演電影版的「奧賽羅」（Othello），其本質就是舞台實景演出的銀幕再現，但勝在原汁原味，也獲得了當年奧斯卡獎的多項提名。當時仍是新人的坎邦在片中擔任了一個小配角，雖然在演員表中敬陪末座，但也算有了銀幕演出的經驗。

歌唱神探 讓他知名度大開

兩年後，他又首次演出電視作品，不過還是繞不過莎士比亞。在英國廣播公司（BBC）製播的「無事生非」（Much Ado About Nothing）中，坎邦演了一個小角色，就此成為影、視加舞台劇的三棲演員。不過，真正讓英國電視觀眾記得他的名字，還要等到1986年播出的影集「歌唱神探」（The Singing Detective）。

麥可坎邦在1986年英國電視劇「歌唱神探」演出男主角，令他聲名大噪。（取材自IMDb）

「歌唱神探」在英國電影學院（BFI）2000年時票選出的「百大英劇榜單」上，高居第20位。坎邦在劇中一人分飾兩角：一是患有皮膚病的偵探小說作家馬洛，另一個則是馬洛正在創作的偵探小說裡的男主角——同樣名為馬洛的歌廳駐唱。2003年，好萊塢 曾將該劇翻拍成同名電影，由當時尚未成為「鋼鐵人」的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）飾演主角，但電影和主演的評價都遠不如影集。

除了電視，在電影方面，坎邦在1980、1990年代也有不少佳作，例如在彼得格林納威（Peter Greenaway）的名作「廚師、大盜、他的太太和她的情人」（The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover）中飾演「大盜」一角，還有在羅賓威廉斯（Robin Williams）主演的好萊塢電影「玩具兵團」（Toys）中飾演邪惡的玩具企業接班人。2000年後，他又在「謎霧莊園」（Gosford Park，又譯「高斯福莊園」）、「王者之聲：宣戰時刻」（The King’s Speech，又譯「「國王的演講」）、魏斯安德森（Wes Anderson）的邪典喜劇「海海人生」（The Life Aquatic with Steve Zissou，又譯「水中生活」）等類型不一的群戲作品中，展現出黃金配角的魅力。

麥可坎邦（右）搭檔海倫米蘭（Helen Mirren，左）演出「廚師、大盜、他的太太和她的情人」。（取材自IMDb）

當然，坎邦最為全球觀眾所熟悉的角色，還是他由2004年上映的「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）開始扮演的鄧不利多。前一代鄧不利多由同樣出生在愛爾蘭的演員李察哈里斯（Richard Harris）飾演，但比坎邦年長10歲的哈里斯在2002年10月不幸過世，製作方在接洽了克里斯多福李（Christopher Lee）、「甘道夫」（Gandalf）伊恩麥克連（Ian McKellen）等人未果後，最後請來麥可坎邦接演。

最早外界對於坎邦版的鄧不利多校長有許多批評，例如嗓門太大、不夠儒雅等，而且他只照劇本詮釋人物，從未閱讀過小說原著，惹怒不少書迷，但最後麥可坎邦仍憑精準的詮釋，讓不少觀眾感覺他就是書中走出來的人物。

（取材自澎湃新聞）