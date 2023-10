娛樂／坎邦版鄧不利多 曾被嫌嗓門太大

麥可坎邦是英國國寶級電影、電視劇、舞台劇三棲演員。(取材自豆瓣電影)

82歲愛爾蘭裔英國男演員老戲骨麥可坎邦(Michael Gambon),早前因肺炎離世,全球媒體發悼文時多以電影「哈利波特 」(Harry Potter)第二代校長「鄧不利多」(Albus Dumbledore)稱之,但其實他接演該角色之初,激怒過不少小說「原著黨」,但隨著時間的流逝,絕大部分觀眾最終都接受麥可坎邦飾演的老校長。

劇團技工拚成得獎男主角

麥可坎邦1940年10月19日出生在愛爾蘭都柏林郊區,六歲時隨家人遷往倫敦定居,一路念的都是天主教教會學校。在獲得技工專業文憑後,他來到英國維克斯-阿姆斯壯(Vickers-Armstrongs Limited)軍火廠,當學徒工。不過,擺弄車床之外,坎邦對於戲劇有著濃厚興趣。靠著一雙巧手,他在業餘劇團擔任佈景工作,但慢慢發現,自己真正嚮往的還是一方舞台。

他和同時代多數科班畢業的英國演員不同,坎邦從未在專門的院校接受過演技訓練,完全是靠自己琢磨,慢慢在業餘劇社積累起演出經驗。

20多歲時,坎邦終於成了職業舞台劇 演員,從勞倫斯奧利佛(Laurence Olivier)領銜的英國國家劇院從配角幹起,一路做到主演,生平共13次獲得奧利佛獎提名,並有三次勝出的經歷。2015年初,因為背台詞愈來愈難,年事已高的坎邦宣布告別戲劇演出,結束了自己半個多世紀的舞台生涯。

回到1965年,25歲的坎邦首次接觸電影,他的伯樂勞倫斯奧利佛領銜出演電影版的「奧賽羅」(Othello),其本質就是舞台實景演出的銀幕再現,但勝在原汁原味,也獲得了當年奧斯卡獎的多項提名。當時仍是新人的坎邦在片中擔任了一個小配角,雖然在演員表中敬陪末座,但也算有了銀幕演出的經驗。

歌唱神探 讓他知名度大開

兩年後,他又首次演出電視作品,不過還是繞不過莎士比亞。在英國廣播公司(BBC)製播的「無事生非」(Much Ado About Nothing)中,坎邦演了一個小角色,就此成為影、視加舞台劇的三棲演員。不過,真正讓英國電視觀眾記得他的名字,還要等到1986年播出的影集「歌唱神探」(The Singing Detective)。

麥可坎邦在1986年英國電視劇「歌唱神探」演出男主角,令他聲名大噪。(取材自IMDb)

「歌唱神探」在英國電影學院(BFI)2000年時票選出的「百大英劇榜單」上,高居第20位。坎邦在劇中一人分飾兩角:一是患有皮膚病的偵探小說作家馬洛,另一個則是馬洛正在創作的偵探小說裡的男主角——同樣名為馬洛的歌廳駐唱。2003年,好萊塢 曾將該劇翻拍成同名電影,由當時尚未成為「鋼鐵人」的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)飾演主角,但電影和主演的評價都遠不如影集。

除了電視,在電影方面,坎邦在1980、1990年代也有不少佳作,例如在彼得格林納威(Peter Greenaway)的名作「廚師、大盜、他的太太和她的情人」(The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover)中飾演「大盜」一角,還有在羅賓威廉斯(Robin Williams)主演的好萊塢電影「玩具兵團」(Toys)中飾演邪惡的玩具企業接班人。2000年後,他又在「謎霧莊園」(Gosford Park,又譯「高斯福莊園」)、「王者之聲:宣戰時刻」(The King’s Speech,又譯「「國王的演講」)、魏斯安德森(Wes Anderson)的邪典喜劇「海海人生」(The Life Aquatic with Steve Zissou,又譯「水中生活」)等類型不一的群戲作品中,展現出黃金配角的魅力。

麥可坎邦(右)搭檔海倫米蘭(Helen Mirren,左)演出「廚師、大盜、他的太太和她的情人」。(取材自IMDb)

當然,坎邦最為全球觀眾所熟悉的角色,還是他由2004年上映的「哈利波特:阿茲卡班的逃犯」(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)開始扮演的鄧不利多。前一代鄧不利多由同樣出生在愛爾蘭的演員李察哈里斯(Richard Harris)飾演,但比坎邦年長10歲的哈里斯在2002年10月不幸過世,製作方在接洽了克里斯多福李(Christopher Lee)、「甘道夫」(Gandalf)伊恩麥克連(Ian McKellen)等人未果後,最後請來麥可坎邦接演。

最早外界對於坎邦版的鄧不利多校長有許多批評,例如嗓門太大、不夠儒雅等,而且他只照劇本詮釋人物,從未閱讀過小說原著,惹怒不少書迷,但最後麥可坎邦仍憑精準的詮釋,讓不少觀眾感覺他就是書中走出來的人物。

(取材自澎湃新聞)