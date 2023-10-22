娛樂／性愛自修室 情慾起始 療癒結束

「性愛自修室」最終季中，主角的感情線帶有遺憾。（取材自IMDb）

Netflix熱門英劇「性愛自修室」（Sex Education）早前推出最終季，主打全新的性體驗、各角色的成長，交織著愛情、友誼與歡笑及淚水。本季的主題是療癒和結束，每個成員都有屬於自己的結局。

在HBO的「女孩我最大」（Girls，又譯「都會女孩」）完結之後，「性愛自修室」幾乎已坐穩青春喜劇的第一把交椅，目前在電影網IMDb評分8.3；豆瓣更直衝9.2分；爛番茄好評率100%，在今年的同類劇集中，幾乎完全沒有對手。

前幾季劇情中，主角所在的莫爾代（Moordale）高中成為了遠近聞名的「淫亂高中」，但事實上，這裡其實和其他的歐美高中並無不同，荷爾蒙高漲的年輕人，讓性愛依然無所不在。莫爾代高中彷彿一個永恆的青春片宇宙，永遠上演著愛情、家庭和友情的戲碼，只不過更多樣化、更大膽，也更自我，也更符合這個時代自由平權 的潮流。

「性愛自修室」2019年第一季電影海報。（取材自IMDb）

第三季開篇便以一段強有力、跨越所有主要角色的性愛蒙太奇開篇，將整季的羞恥度提升到了一個全新的高度，也預示了這部劇集大膽不迴避的態度。而最終季則隨著主角們上大學、各奔東西，像是對高中時期的情感告別，但結局仍存在許多懸念和為解決的問題。

最後兩季中，鐵三角歐蒂斯（Otis Milburn）、梅芙（Maeve Wiley）和艾瑞克（Eric Effiong）依然是敘事的重心。但隨著「自修室」的解散，三人聚在一起的時間也越來越少，變成三條相對獨立的線索，完成各自在性、愛與親情的探索。

「性愛自修室」2023年最終季電影海報。（取材自IMDb）

主創：多元性癖無罪

「性愛自修室」2019年開播時初次體會到自慰樂趣的主角歐蒂斯，第三季便有了穩定的砲友，對沒有承諾的單純性關係駕輕就熟。而曾經不停換男友，卻永遠抓不住真愛的梅芙，在這一季裡卻幾乎無暇顧及自己的愛情，而是更深陷於母親和妹妹帶來的不穩定的家庭關係。

看多了三位主角的故事，特別是歐蒂斯和梅芙兩人的分分合合，不免讓觀眾有疲勞之感，而沒有了歐蒂斯在「自修室」扮大人、扮專家的妙語連珠，也讓這一季在幽默性上失色不少，甚至不得不增加了一些「屎尿屁」的橋段，達到喜劇效果，但這並不影響劇集整體依舊趣味十足。因為劇集真正的看點，其實是莫爾代宇宙不斷擴大之後，整個學校不同性格和性癖的無數人組成的群像。

大量在前幾季中並沒有許多筆墨的角色，也在本季有更深入的刻畫，觀眾能在這部劇中看到不同年輕人所面臨的不同選擇與性癖，而劇集主創羅莉努恩（Laurie Nunn）所要說的是：「只要不傷害他人，所有的性癖都是正確的性癖。」

所以劇中有在任何場合對伴侶上下其手的高中生異性戀情侶；男同志 、女同志；「待開發」的探索者，還有為另一半努力適應新的姿勢和新的性幻想的年輕人們。

「性愛自修室」中的性取向多元，圖為劇照。（取材自IMDb）

反派洗白 劇情反轉

前幾季偏向「反派」的角色在第三季開始大轉變，和歐蒂斯成為砲友的露比（Ruby Matthews），過往僅是個非常平面，喜歡時尚又經常臭臉的名媛校花式人物，她在愛上歐蒂斯後，展現了自己可愛、美麗又脆弱的一面；官僚作風十足的校長麥克（Michael Groff），這季變成努力掙扎找工作、試圖挽回家庭的普通人；校長兒子亞當（Adam Groff）從霸凌者變成試圖跟上節奏的同志新人。

反派被洗白，也讓影集急需引入新的反面人物，潔米瑪柯克（Jemima Kirke）飾演的新任校長霍普（Hope），代表當代隱藏在開明外表下依然頑固不化的保守派勢力。

「性愛自修室」中前校長麥克（左）與兒子亞當（右）的親子關係是看點之一。（取材自IMDb） 潔米瑪柯克飾演莫爾代新任校長，是名假裝開明的保守派人士。（取材自IMDb）

最初霍普表現出極大的人格魅力以及對學生的開放和理解，但隨著劇集的深入，觀眾會發現她所做的一切，只是給投資 人看的假象，在骨子裡卻是個保守又充滿偏見的守舊派。例如假裝理解學生的性別認同，卻強迫他們穿「對的服裝」；選擇學生會主席不是因為學生的能力，而是因為她身為有色人種女性，更符合當代輿論「政治正確」的需要。

與前校長麥克的官僚主義不同，霍普其實更危險，她善欺騙，更能分化不同的人群。該角色所隱射的，則是在me too時代，假裝順應自由主義潮流，卻在背地裡使壞的「偽平權者」們。她一邊拉攏不同膚色、不同性取向的學生，但另一邊卻頒布校規，從一個個小的方面剝奪人們的自由，以溫水煮青蛙的方式，讓曾經多樣性的學校，變成符合霍普意願的「學習聖地」。

如霍普一再重述，所做的一切是為了讓學生們盡快為走入社會做準備。因為社會需要的是一個工具人，需要的穿西裝的律師，和穿白袍的醫生，而不是一個有自我認知的人。霍普作為一個不斷為點題而存在的反派，只要她在場便會不斷強調和規則和統一性，這和本劇中每個人物強烈的多元性，形成了極大的反差。最後在一場被學生掌控的叛逆演說和性愛音樂會後，黯然離職。

辭職後的霍普在醫院裡遇到了歐蒂斯，這可能是這兩代人的代表最直接的正面交鋒。霍普說，我們上一代和你們這一代不同，因為我們更懂得「分寸」。而歐蒂斯的回答則更有智慧，問題永遠在那裡，而這個時代的進步之處在於，我們可以大膽地提出來。

成年人總以自己的經驗，決定下一代人的未來，但事實上，時代的改變總是在悄悄中進行。「性愛自修室」誕生於充滿改變的2019年，直到現在仍帶著自由主義和多元化的希望。它看似大膽激進，但其實是帶著對年輕人的寬容與認可，把出格的性與對新一代青年的溫柔與理解融為一體，也是觀眾如此愛這部劇的最大原因。

（取材自鳳凰網）