旅遊／加州探祕 訪石柱奇景

克勞利湖石柱一根根密集分布於岸邊，估計大約有5000根左右。（圖：作者提供）

美國加州 地形多樣，有山有水，有海有湖，沿海有沙灘也有岩岸，內陸更有國家公園和滑雪 划船勝地，景色各異，風光明媚，吸引全世界無數觀光客來訪。其實，加州還有一處罕為人知的祕境奇景，看到朋友分享的照片，讓我驚豔不已，於是選了一日專程去拜訪這奇特的祕境──克勞利湖石柱（Crowley Lake Columns），並順道遊覽了附近的莫諾湖（Mono Lake）。

奇石幽洞 彷彿人造宮殿

克勞利湖石柱是極不尋常的地質結構，位於加州中部的東邊，離滑雪勝地馬默斯湖（Mammoth Lake）不遠。

石柱分布在克勞利湖的東岸，一根根猶如宮殿石柱般密集分布於岸邊，估計大約有5000根左右。有的石柱支撐的內部長期遭湖水波浪拍打，侵蝕成大小不同的洞穴，穿梭其間，探險訪奇，趣味無比。

石柱大都為白色，偶有些淡淡粉紅色點綴，而且每根垂直石柱表面隔約12英寸就有一水平裂縫，彷彿是人工雕琢而成的裝飾花紋，非常獨特。白色石柱林立，猛一望去，猶如13世紀西班牙的穆斯林宮殿阿爾罕布拉宮（Alhambra Palace），天花板甚至有不規則的拱形穹頂，神祕奇特。

令人最驚訝的是，如此美麗的奇景，完全是大自然形成的，讓人不得不讚嘆大自然鬼斧神工的奇妙。

克勞利湖石柱猶如人造宮殿。（圖：作者提供）

由於我們拜訪前，加州剛下過大雨，湖水高漲，很多石柱浸泡於湖水中。若在低水位時來訪，數千根石柱排排立於陸地，更顯壯觀，而且會有更多隱密山洞可深入探奇。對於愛好攝影者，最佳拜訪時刻應為黃昏時節，西下夕陽正好灑照於東岸成排的白色石柱，光影和顏色必能為照片添加無限神秘色彩。可惜我們拜訪時雲層密布，未見夕陽，因此未拍到最佳照片。

聽說柏克萊大學和加州州立大學薩克拉門托分校（California State University, Sacramento）地質系學生深入研究此特殊地質的形成。現今的解釋是，大約76萬年前，附近火山噴發，噴出的火山灰含有流紋岩（Rhyolite），這種岩石有豐富的二氧化矽，富極佳的熱導性，當冰冷融雪滲入後，快速冷卻促成石柱的形成。而石柱在速冷收縮的結果，岩石產生裂縫，裂縫通常為六邊形或五邊形的圖案，這些裂縫隨之被周邊的礦物質填充，將之黏合起來。隨著時間的推移，火山灰被侵蝕掉，柱狀節理岩層裸露出來，形成了今日所見的奇景。

石柱祕境離395高速公路不遠，隱藏於山間土路裡，人跡罕至，開車造訪稍有點難度。我們用谷歌地圖導航，下了395高速公路後左轉右轉，最後駛過一座小水壩的壩頂道路，柏油馬路就此結束，開始在泥土路上行駛。若有四輪傳動的高底盤車子，可以直接開到克勞利湖岸邊，節省許多時間。然而，我們開的是一般轎車，只得在泥土路陡坡處捨車步行，否則深坑不平的土坡會卡住轎車底盤，進退維谷，呼救不靈。

我們沿著土路步行約45分鐘才到達目的地。泥土路平坦寬闊，但一路無樹無蔭，加州太陽烈毒有名，所以最好選擇氣溫舒適的季節造訪，否則燠熱難當。最後一段路程，需走陡坡下降到湖畔，但沒有太大危險，一般人大概都沒問題。經過辛苦步行後，看到美麗奇景，頓時讓人覺得辛苦太值得了。

含鈣泉水 凝成嶙峋怪石

莫諾湖距離克勞利湖石柱約50英里，是一座無出水口的鹽水湖，其鹽含量約為海水的兩倍。猶他州 的大鹽湖（Great Salt Lake）也是鹽水湖，但其鹽含量更高，接近三到五倍的海水鹹度。猶他州大鹽湖的鹽成分主要為氯化納，莫諾湖的鹽成分則為鹼性的碳酸鹽。由於莫諾湖底會冒出含高鈣質的泉水，泉水的鈣質與碳酸鹽產生化學作用後，形成碳酸鈣石灰岩，稱為凝灰岩（Tufa）。凝灰岩隨著時間的推移，日積月累，漸漸長高露出湖面，形成了莫諾湖奇石美景的特殊景觀，這是猶他州鹽水湖所沒有的。

莫諾湖岸上凝灰岩，狀如小熊爬巨石，鳥兒停於頭頂，十分有趣。（圖：作者提供）

莫諾湖凝灰岩主要位於湖的南端，各形各樣的嶙峋怪石突出於湖面，形狀姿態千萬，有的靈秀骨立，有的古樸龐大，有的重巒疊嶂，有的玲瓏剔透，絕對是大自然精雕細琢的美麗藝術品。

矗立於湖水中的凝灰岩礁，倒影於水面，猶如蓬萊仙島，靈逸飄飄，惹人神思悠悠。位於陸地的凝灰岩，則可近距離觀賞，表面坑坑洞洞，縐紋滿布，外形怪異，瘦骨寒玉，意境幽雅。我們在一堆堆猶如假山叢中迂迴穿梭，岩壁上築巢的鳥兒啁啾不停，眼觀藝術山石，耳聽唧啾鳥語，趣味盎然，久久不忍離去。