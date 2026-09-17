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華裔服裝設計師憑非傳統教育 走出職業道路一片天

編譯組／綜合報導
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南灣華裔服裝設計師Isabelle Leong是服裝公司 「Pocketease...
南灣華裔服裝設計師Isabelle Leong是服裝公司 「Pocketease」 創辦人，憑藉非傳統教育和職業道路走出一片天。(取自Pocketease臉書)

矽谷以吸引並孵化富有創意的創業家而知名，但對於來自南灣薩拉度加的華裔Isabelle Leong來說，成功之路並非傳統路線。

聖荷西信使報報導，Isabelle Leong是服裝公司 「Pocketease」 創辦人，專門銷售旗艦產品ShortEase，此為一款採用尼龍氨綸材質製成的打底短褲，在正面和大腿內側均設有拉鍊口袋。在大學最後一年，她面臨挑戰：設計市場上尚未存在的產品。創作ShortEase的靈感，源自於看到患有第1型糖尿病的阿姨在穿上喜歡洋裝，難以妥善安置連著導管的胰島素幫浦(tethered insulin pump)。

根據「美國醫學會雜誌」(JAMA)2024年研究，每1000名女性中就有5人患有此病。有部份第1型糖尿病患者使用連著導管的胰島素幫浦進行治療；此設備透過細管將胰島素從幫浦體輸送至植入皮膚的套管中。儘管ShortEase的目標受眾僅限於一小部分人群，但產品已經為一些客戶帶來正面影響。

Isabelle Leong受訪時表示，很喜歡能幫助人的感覺，有些患者與糖尿病對抗40年，他們說，這款產品確實改善他們的生活，讓一切努力都變得深具意義。

Isabelle Leong提到，她的阿姨曾抱怨，穿洋裝時沒地方放置胰島素幫浦，而且如果不把整條裙子掀起來，也很難操作設備。市面上一些解決這一問題的產品，並不能徹底克服困難，因為若將胰島素幫浦夾在腰帶或腿部綁帶上，運動時很容易脫落。

Isabelle Leong表示，她最初想設計一款帶有口袋的連身裙來放置胰島素幫浦，但考慮到不希望顧客為了這個功能而專門購買一件獨立的服裝，轉而設計了一款內穿短褲。這款短褲的口袋不僅能放入胰島素幫浦，還設有一個開口，讓輸液管能穿過口袋，從而將導管連接到腹部進行注射。雖然這款短褲的設計初衷是適配市面上體積最大的胰島素幫浦，但也有顧客用它來存放手機或其他個人物品。

在創辦自己的公司之前，Isabelle Leong參加聖荷西Willow Glen社區的「Camp Fashionista」夏令營，並由此對時尚產生興趣。她說，自己一直對服裝設計有興趣，並且享受注重細節、解決問題的過程。16歲時，身為Prospec 高中的學生，開始透過「矽谷職業科技教育」計畫修讀時尚課程。

後來，她在西谷學院(West Valley College)藝術與設計學院繼續深造時尚專業，獲得時尚設計副學士學位，以及來自時尚設計與行銷學院的服裝技術設計學士學位。她目前在洛杉磯擔任技術設計師，並已為「ShortEase」產品申請專利。

精華 FAQ

  • 她創辦服裝公司Pocketease，主打產品是ShortEase打底短褲。這款短褲以尼龍氨綸材質製成，並在正面與大腿內側設有拉鍊口袋。

  • 它是為使用連著導管的胰島素幫浦患者設計，方便放置設備並讓輸液管穿過口袋連到腹部，減少穿洋裝時操作不便與設備固定不穩的困擾。

  • 她先參加Camp Fashionista夏令營培養興趣，16歲時透過矽谷職業科技教育修讀時尚課程，之後在West Valley College取得相關學位，並在洛杉磯擔任技術設計師。

矽谷 華裔 糖尿病

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