我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果秋季發表會登場 首款折疊機亮相、新CEO首秀

9/11空氣真相遭隱瞞⋯今日5件事

灣區華人夫妻從市集起家 打造生活選物兼中文書店

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Motata書店商品包括小說、文學、生活類及女性題材等不同類型的中文書籍。（記者...
Motata書店商品包括小說、文學、生活類及女性題材等不同類型的中文書籍。（記者龔玥╱攝影）

一家由灣區華人夫妻創辦的生活選物品牌Motata，近年從市集攤位起步，逐步發展成線上生活用品商店，並延伸經營中文書店，販售多種類型的中文書籍。

品牌創辦人Jay Huang通過官網表示，夫妻兩人的創業靈感來自2022年底前往東京的一次旅行。當時兩人在東京停留約一個月，逛了不少精品店及家居用品店，注意到當地許多日常用品都帶有明顯的設計及工藝特色。

回到灣區後，兩人發現當地較難找到自己在東京看到的這類生活選物店，因此決定自行創業。Motata最早曾在庫比蒂諾當地的市集設立攤位，之後逐漸轉向網路銷售，目前主要販售餐具、飲具、家居用品、蠟燭、文具及各類小型生活用品。

與一般生活用品網店不同，Motata目前也經營中文書店「磨太書店」，商品包括小說、文學、生活類及女性題材等不同類型的中文書籍。書店除了提供經典中文讀物，也加入近年受到華語讀者關注的一批女性題材作品，涵蓋女性成長、婚姻、家庭、職場以及女性自我意識等內容。

近年女性題材文學在華語社交媒體受到不少關注，一些以女性處境、親密關係及個人成長為主題的作品持續受到年輕讀者討論。對生活在海外的華語讀者而言，中文書籍除了閱讀需求，也成為維繫中文閱讀習慣的一種方式。

從目前網站商品來看，Motata的生活用品包括陶瓷杯、玻璃餐盤、木製餐具、風鈴、保存花卉、音樂盒及蠟燭等，部分商品來自日本及中國工匠。網站上的部分陶瓷杯售價約29至36美元，玻璃餐盤約29美元，黃銅風鈴售價79美元。

品牌名稱「Motata」也與創辦人的華人背景有關。Huang表示，這個詞來自上海方言，意思接近「慢慢移動的女人」，是對母親、上海以及慢下來生活方式的一種紀念。

目前Motata主要透過網路銷售生活用品及中文書籍，也透過不同線下活動接觸灣區消費者。從生活用品到中文讀物，這家由華人夫妻創辦的小型品牌，試圖將日常消費與華人文化內容結合，也反映出灣區華人消費市場除了餐飲之外，中文閱讀及生活方式類產品同樣存在一定需求。

精華 FAQ

  • Motata最早從庫比蒂諾市集攤位起步，之後逐步轉向線上銷售，主要販售餐具、飲具、家居用品、蠟燭、文具等生活小物，慢慢建立起自己的品牌風格。

  • 創辦靈感來自2022年底到東京旅行時的觀察，兩人停留約1個月，注意到當地精品與家居用品兼具設計和工藝特色；回到灣區後，發現類似店家不多，因此決定自己創業。

  • Motata目前也經營中文書店「磨太書店」，販售小說、文學、生活與女性題材書籍，涵蓋女性成長、婚姻、家庭、職場與自我意識等主題，滿足海外華語讀者閱讀需求。

灣區 華人

上一則

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

延伸閱讀

天樂語文學校推動華語教育與台灣文化交流 「認識台灣」活動串聯語言學習與文化體驗

天樂語文學校推動華語教育與台灣文化交流 「認識台灣」活動串聯語言學習與文化體驗
中國新式茶飲品牌 霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair　

中國新式茶飲品牌 霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair　
從「一句英文都不會」到開便利店 東北女漢子圓美國夢

從「一句英文都不會」到開便利店 東北女漢子圓美國夢
錢鍾書《圍城》英文新版問世 李翊雲解讀經典

錢鍾書《圍城》英文新版問世 李翊雲解讀經典
中國新式茶飲品牌 成都的茶理宜世 進軍灣區

中國新式茶飲品牌 成都的茶理宜世 進軍灣區

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了，糧食補助新規上路。（記者李怡╱攝影）

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

2026-09-02 18:43
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49
消防人員出動約25人，花費近兩個小時逐步清出車內大量垃圾，最終成功將男子救出並送醫。（舊金山警局提供）

垃圾車內傳呼救聲 舊金山25名消防員翻垃圾2小時 救出一男子

2026-09-02 13:33

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點