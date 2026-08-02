東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 東灣佛利蒙的陳安婷夫婦將台灣學生時代熟悉的50嵐帶回灣區，以WUSHILAND品牌落腳大華超市內，憑高人氣、嚴格品質與團隊經營獲得好評。

對許多台灣人來說，「50嵐」是學生時代熟悉的手搖飲；對陳安婷而言，那杯陪伴青春歲月的飲料，不只是回憶，更在多年後成了她與丈夫林培霖在灣區 加盟創業的起點。

「每次考試壓力很大，我就會去買一杯五十嵐。」陳安婷笑說。移居美國、定居東灣佛利蒙後，每當想喝熟悉的台灣茶，夫妻倆總得專程開車到南灣，也讓陳安婷萌生「為什麼我們住的地方沒有50嵐？」的念頭，因此決定把學生時代熟悉的味道，帶回如今生活的社區。

創業前，夫妻倆曾評估在南灣展店，但最後還是選擇落腳佛利蒙。「因為我們就住在這裡。」陳安婷分析，南灣早已聚集不少手搖飲品牌，相較之下，東灣居民若想喝台灣茶，往往得開車跨區。他們希望服務的不只是台灣人，也讓更多人透過一杯茶認識台灣。

店面設在大華超市內，夫妻倆原本擔心沒有臨街招牌、客人找不到；沒想到開幕後，不少民眾專程而來，甚至吸引許多平時並非亞洲超市客群的消費者第一次走進大華，單日業績一度相當於部分門市三天的銷售量，遠超美國總部預期。

員工感情融洽，休假仍結伴回店裡聊天、喝飲料。（記者王湘涵/攝影）

試營運期間，人潮不斷，陳安婷每天忙著回覆Google評論，壓力大到嘴巴長滿潰瘍；林培霖則投入門市營運，短短幾個月瘦了十多磅。

更大的考驗發生在日前大華超市停電三個多小時，林培霖擔心品質受影響，決定將店內茶湯、珍珠與備料全數報廢。「寧可全部重做，也不能降低標準。」夫妻倆表示，50嵐在美國加州主要以「WUSHILAND」品牌行銷，店內主要原物料皆自台灣進口，並嚴格遵循品牌SOP製作，不能辜負顧客的信任。

陳安婷說，Google上的五星好評，每一則她都很珍惜，其中一位顧客留言寫下：「一路看著他們，真的有進步。」短短一句話，讓她感動得差點哭出來，也讓夫妻倆覺得一路的努力都被看見了。

門市開在大華超市內，經常吸引人潮排隊。（店家提供）

「我們真的請到很棒的員工！」林培霖笑說，不少人休假仍回店裡聊天、喝飲料，甚至穿著制服外出，自稱「50嵐幫」。林培霖說，創業後才明白，能提供一份工作，是件很有成就感的事！過去站在員工的角度，很難理解經營者肩上的責任；如今看著年輕員工在這裡累積經驗、交到朋友，也讓他對「老闆」這個角色有了新的體會。

夫妻倆也曾因理念不同而有摩擦，但共同創業後，更懂得站在彼此的角度思考。「真正一起經歷過，才知道對方承受的壓力。」兩人都認為，這也是這段旅程最珍貴的收穫。

8月底前，店內舉辦十週年活動，消費滿10美元即可抽一張刮刮卡，獎品豐富。（記者王湘涵/攝影）