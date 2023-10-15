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理財百科／5情況 退休前不必付清房貸

記者顏伶如
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)
退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。(Getty Images)

退休前把房貸付清是許多人的共同目標，但不見得一定是最佳理財策略。專家分析，對某些民眾來說，趕在退休前繳清房貸，從長遠角度來看恐讓成本提高，例如手邊沒有現金存款能做應急之用，或失去讓存款賺取更佳投資收益的彈性空間。

不必在退休前付清房貸的狀況包括：

1、打算賣掉房子

許多民眾決定退休後要「大屋換小屋」(downsize)，把現住的房子賣掉，改挑符合退休生活型態的小房子。賣房子就有錢可以繳房貸了，不必害怕存款用罄。

2、打算把房子租人，或分租一間臥室

房租收入可以用來付房貸，因此退休之前付清房貸就便沒有迫切性。專家說，即將退休的民眾不應該把畢生存款拿來付清房貸，靠著租屋收入，每個月付完房貸之後，可能還有獲利，即使只是把一間臥室放在網上出租，也能達到相同效果。

3、把利息更高的其他債務還清，比房貸更重要

過去十年裡買房或辦理重新貸款(refinanced)的民眾，房貸利率可能相對較低。在這種情況下，應該解決其他利息較高的債務，例如信用卡卡債。

專家指出，首先把利率最高的債務還清，可以在背債期間省下利息開銷。

4、現金存款不多

備妥急用金(emergency fund)對維持財務穩定來說關係重大。如果付清房貸導致現金存款用完，將淪入脆弱的財務狀況。天有不測風雲，沒人能預料急難事件何時發生。

印地安納州拉法葉(Lafayette)貸款專員范登柏格(Corey Vandenberg)表示，很早就把房貸付清的消費者，會有很高的房屋淨值(home equity)，可是銀行戶頭裡卻沒錢。范登柏格說：「這種狀況算不上財務健康。」

他強調，民眾一定要有一筆急用金，才能因應生命中各種意想不到的狀況。

5、把錢拿去投資，達到收入最大化

如果把錢拿去付清房貸，手頭上能夠用來投資的現金就變少了，如果遇到投資機會，想好好把握也將變得有心無力。

退休 投資 貸款

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