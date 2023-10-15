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每周一書／看哥倫比亞商學院筆記 學習巴菲特

紐約世界書局
哥倫比亞商學院經典案例：巴菲特
哥倫比亞商學院經典案例：巴菲特

《哥倫比亞商學院經典案例：巴菲特》一書由哥倫比亞大學商學院出版。本書是彙集162位學生的訪問筆記，由股神親口分享：如何評估「機會」，打造高報酬的人生。

以商業企業案例當教材，是商學院的重要教育方式，作者芬克爾博士目前在岡薩加大學擔任創業學教授，是巴菲特家族的友人（巴菲特兒子是他的學長，兩人經常聚會），芬克爾博士帶領學生，親自拜訪巴菲特多達六次。

決定買或不買（一檔股票），巴菲特這樣分析：

・除了看數字，還要跟人談。

美國運通曾涉入一起詐欺案，造成1億多美元的損失，股票狂跌50%以上，巴菲特卻面不改色的持續投資，進場大撿便宜，因為他發現人們上餐館、購物時，依然使用美國運通信用卡和支票。兩年後，股神大賺近2000萬美元。

巴菲特的論點是：別只靠數字來了解公司，你要和消費者、競爭者、離職員工談一談，每一位都會貢獻一片拼圖，建構出平衡觀點。

・只投資你了解的公司──蘋果手機不算是高科技股

巴菲特長期迴避科技股，不買的理由是：他只投資自己懂的東西。後來他為何又決定買蘋果？因為巴菲特曾在周末帶十來個小孩去吃東西，整個過程沒人跟他說話，大家全都盯著iPhone，除了點冰淇淋時。因此他認定，蘋果不是高科技、而是消費性產品，而這是他最熟知的產業。

．怎麼判斷一家公司有無競爭力？巴菲特的標準是：

每年盈餘至少成長10%以上、股東權益報酬率持續保持10%以上，還有，公司的定價實力強大到，就算提高產品或服務的價格，消費者照樣買單。

本書更獨家披露：巴菲特為何在1972年買「時思糖果」、1976年買「蓋可保險」、2001年買蕭氏工業集團、2006年買運動品牌Brooks Sports……。在他大買股票的20年裡，他看到什麼、聽到什麼，讓他做出投資決策？

還有，股神也會犯錯，他曾錯過或買錯哪些股票造成重大虧損？

作者帶學生拜訪巴菲特後問大家，學到什麼？學生們的回答，不是他的財富，而是價值觀：

．給子女的遺產要：足以讓他們覺得想做什麼都行，但又不能多到可以啥都不做。

．替仰慕的人工作，他的存在，就會鼓舞你努力超越自己過去的成就。

．成功是讓你得到心裡想要的東西，而快樂是想到你已擁有的東西。

．人生中最重要的決定，不是上哪一所學校，或選哪一種職業，而是跟誰結婚。

 當然，我們還能學到：巴菲特曾看對哪些股票、看錯哪些投資……。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

巴菲特 投資 股票

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