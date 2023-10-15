電影世界／過往人生 重逢終仍離散

飾演諾拉的韓裔席琳宋(中)和兩名男主角。（路透）

夏天看了電影《過往人生》(Past Lives)，它是一部小品，得到「年度最佳」的評價。它類似另一部電影《夢想之地》(Minari，2021，另譯《水芹菜》)，兩片都細寫韓國人移民 美國，說韓語和英語，製作與商推的手法高明，票房也不低。

A24新片談「緣分」

許多人提到如何提升華語電影，把它們打入西方國家？《過往人生》是很好的借鏡，先提推廣它的公司--A24。A24的標記在《媽的全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)還有《夢想之地》裡都異常醒目。這家公司的主管年輕，點子又多。幾年前《夢想之地》的導演和演員，出現在A24出版的雜誌裡頭，當時很博人好感。打片必須出奇制勝，當然也得承擔賣座的風險。

它的主題談「緣分」，對西方人是很稀奇的、前世的概念。照韓國人的想法，人與人結緣，有八千層，翻翻轉轉，還不止發生在男女之間，對咱們老中來說，是老生常談，重要的是怎麼鋪陳？

網站採訪此片的參與人物，加拿大 籍的韓裔席琳宋(Celine Song，編/導)，把框架打得很樸實。劇情靠女主角諾拉(Greta Lee飾)與髮小短暫結緣。她知性美的行止練達，內在自信。

鋼琴獨奏羅曼蒂克：一齣李白《長干行》的背景「妾髮初覆額，折花門前劇。郎騎竹馬來，遶床弄青梅。同居長干里，兩小無嫌猜。」現代就是韓國孩子諾拉(Nora)和海盛(Hae Sung)的情竇初開。

24年前，他們住在倚山的小鎮裡，每日走石梯上下學，打鬧鬥氣誰拿了第一名。諾拉頭一次排名第二，海盛還得賠不是。直到兩人得知將分手了：諾拉要移民加拿大了。於是一塊平台上，女孩拾階回家，男孩站在底下，傻愣愣地目送，滿心惆悵。

男女主角兒時住在倚山的小鎮裡，每日走石梯上下學。（取自IMDb）

席琳宋拿捏劇本，以12年為一條軌跡。它的「序」先全暗再亮燈：只見吧枱一女坐在二男中間，觀眾面對他們，覺得在看默劇。旁白插問他們存在何種關係？在談論什麼？這段片尾再次出現，讓人恍然大悟。謎面回頭演諾拉離開童年故鄉，跟父母和妹妹移民加拿大。

青梅竹馬紐約再見

12年後，諾拉在網站人海茫茫中，發現海盛(劉台午飾)在尋找她，於是回覆，兩個成年人初次在電腦雲端見面。之後閒談成日常，試圖把過去與現狀連接起來。海盛問她，從前她說過，就為著韓國人得不到諾貝爾獎才移民。現在她的夢想是什麼？諾拉回答：「普立茲獎。」

試著連綴過往，但是各有各的現況：海盛當完了兵，下班在小吃店跟三個損友瞎掰。同伴都曉得他還在暗戀舊小女友。他循規蹈矩，走工程師的路。諾拉此時不想分神，於是提出暫不聯絡的要求，從此電腦頁面不再大頭對大頭。諾拉繼續追求理想，去了藝術家村落，遇見心上人亞瑟。結婚後得到美國綠卡，住在紐約公寓裡頭。

兩個老友12年後重新聯絡，海盛告知將去紐約拜訪。鏡頭出現幽微的心情起伏。亞瑟作家夢小有成就，已經出書。John Magaro演這個內斂的男人，微生醋意；但是他落落大方，歡迎太太的朋友來，願意認識海盛。諾拉如今的寫作範圍是戲劇，希望將來拿個東尼獎。

舞台劇 式的兩兩對白

席琳宋編寫自己的經歷。我最欣賞的是她舞台劇式的對白：不同的場景，兩兩對話；第三者作壁上觀時，也饒有興味。

海盛到達紐約。劉台午演得害羞靦腆，溫柔感人。兒時共遊雕塑公園的影像浮現眼前。諾拉忍不住問：「你為什麼來？」「因為想你。你突然消失，我一直很生氣。」

諾拉回家，丈夫兩手倒冰水等待的那幕戲：「你說得對，他真的瘋了！他就是為了我來的……，他太像傳統韓國男人了，現在還跟父母住在一起。可是我已經不一樣了。」「你覺得他很吸引你嗎？」「是的，他很有男子氣概。」鏡頭換了房間。「我告訴過你，一個人坐13個鐘頭的飛機，絕不單純。」對話再繼續：「我很害怕，你會不會就跟他舊情復燃私奔了……，你說的夢話全是韓語，我進不了你的過去。」在床上：「你不相信我愛你嗎？」「我相信。」

海盛臨走前，亞瑟請他吃飯。現在謎底揭曉了：諾拉坐在海盛和亞瑟中間，默劇發聲了。死心眼的海盛終於向諾拉用韓語表白：「你雄心壯志，堅持自我，所以必須離開……，我想念你；我先前有很多想法，如果12年前我來紐約，我們會結婚，生孩子嗎？謝謝你介紹丈夫讓我認識，看得出來他很愛你。」諾拉轉頭看亞瑟。略在一邊尷尬的丈夫，一直試圖理解他們在說什麼？「你愛的是12歲，虛幻的我，不是現在的諾拉。」