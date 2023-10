電影世界／過往人生 重逢終仍離散

飾演諾拉的韓裔席琳宋(中)和兩名男主角。(路透)

夏天看了電影《過往人生》(Past Lives),它是一部小品,得到「年度最佳」的評價。它類似另一部電影《夢想之地》(Minari,2021,另譯《水芹菜》),兩片都細寫韓國人移民 美國,說韓語和英語,製作與商推的手法高明,票房也不低。

A24新片談「緣分」

許多人提到如何提升華語電影,把它們打入西方國家?《過往人生》是很好的借鏡,先提推廣它的公司--A24。A24的標記在《媽的全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)還有《夢想之地》裡都異常醒目。這家公司的主管年輕,點子又多。幾年前《夢想之地》的導演和演員,出現在A24出版的雜誌裡頭,當時很博人好感。打片必須出奇制勝,當然也得承擔賣座的風險。

它的主題談「緣分」,對西方人是很稀奇的、前世的概念。照韓國人的想法,人與人結緣,有八千層,翻翻轉轉,還不止發生在男女之間,對咱們老中來說,是老生常談,重要的是怎麼鋪陳?

網站採訪此片的參與人物,加拿大 籍的韓裔席琳宋(Celine Song,編/導),把框架打得很樸實。劇情靠女主角諾拉(Greta Lee飾)與髮小短暫結緣。她知性美的行止練達,內在自信。

鋼琴獨奏羅曼蒂克:一齣李白《長干行》的背景「妾髮初覆額,折花門前劇。郎騎竹馬來,遶床弄青梅。同居長干里,兩小無嫌猜。」現代就是韓國孩子諾拉(Nora)和海盛(Hae Sung)的情竇初開。

24年前,他們住在倚山的小鎮裡,每日走石梯上下學,打鬧鬥氣誰拿了第一名。諾拉頭一次排名第二,海盛還得賠不是。直到兩人得知將分手了:諾拉要移民加拿大了。於是一塊平台上,女孩拾階回家,男孩站在底下,傻愣愣地目送,滿心惆悵。

男女主角兒時住在倚山的小鎮裡,每日走石梯上下學。(取自IMDb)

席琳宋拿捏劇本,以12年為一條軌跡。它的「序」先全暗再亮燈:只見吧枱一女坐在二男中間,觀眾面對他們,覺得在看默劇。旁白插問他們存在何種關係?在談論什麼?這段片尾再次出現,讓人恍然大悟。謎面回頭演諾拉離開童年故鄉,跟父母和妹妹移民加拿大。

青梅竹馬紐約再見

12年後,諾拉在網站人海茫茫中,發現海盛(劉台午飾)在尋找她,於是回覆,兩個成年人初次在電腦雲端見面。之後閒談成日常,試圖把過去與現狀連接起來。海盛問她,從前她說過,就為著韓國人得不到諾貝爾獎才移民。現在她的夢想是什麼?諾拉回答:「普立茲獎。」

試著連綴過往,但是各有各的現況:海盛當完了兵,下班在小吃店跟三個損友瞎掰。同伴都曉得他還在暗戀舊小女友。他循規蹈矩,走工程師的路。諾拉此時不想分神,於是提出暫不聯絡的要求,從此電腦頁面不再大頭對大頭。諾拉繼續追求理想,去了藝術家村落,遇見心上人亞瑟。結婚後得到美國綠卡,住在紐約公寓裡頭。

兩個老友12年後重新聯絡,海盛告知將去紐約拜訪。鏡頭出現幽微的心情起伏。亞瑟作家夢小有成就,已經出書。John Magaro演這個內斂的男人,微生醋意;但是他落落大方,歡迎太太的朋友來,願意認識海盛。諾拉如今的寫作範圍是戲劇,希望將來拿個東尼獎。

舞台劇 式的兩兩對白

席琳宋編寫自己的經歷。我最欣賞的是她舞台劇式的對白:不同的場景,兩兩對話;第三者作壁上觀時,也饒有興味。

海盛到達紐約。劉台午演得害羞靦腆,溫柔感人。兒時共遊雕塑公園的影像浮現眼前。諾拉忍不住問:「你為什麼來?」「因為想你。你突然消失,我一直很生氣。」

諾拉回家,丈夫兩手倒冰水等待的那幕戲:「你說得對,他真的瘋了!他就是為了我來的……,他太像傳統韓國男人了,現在還跟父母住在一起。可是我已經不一樣了。」「你覺得他很吸引你嗎?」「是的,他很有男子氣概。」鏡頭換了房間。「我告訴過你,一個人坐13個鐘頭的飛機,絕不單純。」對話再繼續:「我很害怕,你會不會就跟他舊情復燃私奔了……,你說的夢話全是韓語,我進不了你的過去。」在床上:「你不相信我愛你嗎?」「我相信。」

海盛臨走前,亞瑟請他吃飯。現在謎底揭曉了:諾拉坐在海盛和亞瑟中間,默劇發聲了。死心眼的海盛終於向諾拉用韓語表白:「你雄心壯志,堅持自我,所以必須離開……,我想念你;我先前有很多想法,如果12年前我來紐約,我們會結婚,生孩子嗎?謝謝你介紹丈夫讓我認識,看得出來他很愛你。」諾拉轉頭看亞瑟。略在一邊尷尬的丈夫,一直試圖理解他們在說什麼?「你愛的是12歲,虛幻的我,不是現在的諾拉。」