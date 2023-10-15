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封面故事／佛斯作品 透過留白、停頓產生莫大衝擊

中央社／邱祖胤
佛斯的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。(Getty Images)
佛斯的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。(Getty Images)

今年諾貝爾文學獎得主、挪威劇作家佛斯(Jon Fosse)的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊，在千禧年過後的歐洲文壇及戲劇界產生極大影響。

台北藝術策展人謝佩霓表示，佛斯的作品在法國非常紅，而且叫好叫座，是繼易卜生之後，挪威被關注最多的作家，如果易卜生是挪威文學的天花板，佛斯就是去碰觸那個天花板的人。

戲劇風格極簡

謝佩霓表示，佛斯寫小說起家，不過真正讓佛斯大紅的還是劇作，佛斯的戲劇走一種極簡風，而且是「超級」極簡風，故事主題不外生命、愛情及死亡，但人物幾乎沒有名字，可能是路人甲、隔壁的阿嬤或公車站每日相遇的人。

謝佩霓說，停頓和沉默是佛斯的拿手好戲，佛斯的戲劇迷人之處就是能反覆使用沉默的力量。

謝佩霓指出，佛斯的文章沒有太多形容詞及副詞，連標點符號都用得精簡，沒有驚嘆號及問號，不用過多言詞去影響讀者或觀眾的情緒，劇情經常在面對一個情境忽然說不出話來，用停頓、空白去描述不可名狀的情緒，但這個瞬間往往是情緒最飽滿的時刻。

佛斯的作品另一項特色是對語言的懷疑及寄託希望，故事人物常因人物彼此的代溝而陷入無法思考，最後留下愧疚，比如遺憾對方無法說自己的語言，遺憾自己不會說年輕人的語言，或是因對方無法說自己的語言而感到失望，但佛斯同時透過戲劇傳達，語言不通或充滿代溝，並不表示無法溝通。

幾乎沒有劇情

謝佩霓說，佛斯在劇場界造成最大的衝擊是他的戲幾乎沒劇情，顛覆人們進劇場期待一定要有戲劇性、有情感、有高潮，但實際上人生就是一直不斷進行且看來平淡的生活，他不多做解釋，也不過度介入節奏，一切交給演員。

佛斯擅長透過平庸性、普遍性來重新看待生活，這些看似平淡的人與事，每天不斷發生，卻容易被人忽視或遺忘，他的戲劇期盼能重新建構現實，在反覆中建構出人與人之間的情感。

謝佩霓特別提到，佛斯在法國大受歡迎，並獲得法國國家功績勳章，關鍵在於辛丁(Terje Sinding)這名譯者，透過他的譯筆使得佛斯的作品在法國及歐陸廣泛傳播。

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