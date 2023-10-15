移民專頁／追蹤案件處理進度 有網站可查

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

我已打完I-485的指紋三個月了。我的申請號碼是MSC239019字段。打完指紋到現在已經四個多月了，網上案例狀態仍顯示案子已更新。請問我這個時候需要去騷擾EMMA（移民局 網站虛擬助理）催進度嗎？

答﹕

I-485處理時間會根據你提交的I-485類別而有所不同，如職業類別、親屬類別、庇護 類別等以及哪個地方辦事處正在審理你的I-485申請案。審理你的申請的辦公室通常是你所在地理位置的美國公民 及移民服務局的地方辦公室。你可以查看移民局網站的處理時間表(https://egov.uscis.gov/processing-times/)，要輸入你的案件類別（如I-485及指定類型）、你的地方辦事處，然後網站將告知你I-485申請類別的正常處理時間。你也可以在此頁面的底部輸入你提交I-485的申請日期。

輸入後，網頁將告訴你﹐你的案件是否正在正常處理中或是否超出了正常的處理時間。如果超出正常處理時間，你可以提交電子請求或與EMMA聊天以提出服務請求來查詢你的案件狀態。