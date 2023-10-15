移民專頁／追蹤案件處理進度 有網站可查
李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答
讀者問：
我已打完I-485的指紋三個月了。我的申請號碼是MSC239019字段。打完指紋到現在已經四個多月了，網上案例狀態仍顯示案子已更新。請問我這個時候需要去騷擾EMMA（移民局網站虛擬助理）催進度嗎？
答﹕
I-485處理時間會根據你提交的I-485類別而有所不同，如職業類別、親屬類別、庇護類別等以及哪個地方辦事處正在審理你的I-485申請案。審理你的申請的辦公室通常是你所在地理位置的美國公民及移民服務局的地方辦公室。你可以查看移民局網站的處理時間表(https://egov.uscis.gov/processing-times/)，要輸入你的案件類別（如I-485及指定類型）、你的地方辦事處，然後網站將告知你I-485申請類別的正常處理時間。你也可以在此頁面的底部輸入你提交I-485的申請日期。
輸入後，網頁將告訴你﹐你的案件是否正在正常處理中或是否超出了正常的處理時間。如果超出正常處理時間，你可以提交電子請求或與EMMA聊天以提出服務請求來查詢你的案件狀態。
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