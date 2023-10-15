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料理功夫／肉桂蘋果紅茶

巴爾虎蜜兒
蜜蘋果片
蜜蘋果片

我特別愛吃蘋果，常以蘋果當減肥餐。蘋果富含果膠，也是一種很好搭配的水果。套句外國人說的：「一天一蘋果，醫生遠離我」（An apple a day keeps doctor away），多吃蘋果，泡杯蘋果茶，讓喝茶有儀式感。

肉桂蜜蘋果片

材料：

愛妃蘋果1顆、冰糖5克（減糖版或不加）、檸檬汁適量（可加可不加）、肉桂棒適量、水250毫升。

作法：

1.蘋果洗乾淨，切成薄片，倒入水，置入鍋中，加些許檸檬汁、冰糖，最後加入適量肉桂棒。

2.小火把蘋果片煮軟約20分鐘，即可關火，濾乾蘋果片，蘋果水備用。

小叮嚀：喜食甜者，可多加冰糖。

蜜蘋果片
蜜蘋果片

玫瑰蘋果紅茶
玫瑰蘋果紅茶

玫瑰蘋果紅茶

材料（1人份量）：

蘋果片約10～11片（杯口大小）、紅茶包1包（紅茶葉約8克）、蘋果水適量、熱開水、玻璃杯。

作法：

1.把蘋果片捲成一朵玫瑰花（花型視杯口大小，以塞入杯口為主）備用。

2.小鍋中加水，水滾放入紅茶包或紅茶葉煮3分鐘；茶湯出色後再加入蘋果水煮2分鐘關火，濾掉茶渣或茶包，倒入玻璃杯。

3.把預先捲好的玫瑰花卷放入杯口，一杯暖人心房、又美麗的玫瑰花紅茶就完成。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

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