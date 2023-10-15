料理功夫／鹽焗五香花生米

鹽焗五香花生米

乾香酥脆的鹽焗五香花生米風味豐富，利於開胃醒脾。鹽焗雖然大量使用食鹽及多種調味料、香料，但花生米味道卻是十分清雅鬆脆，乾而不燥，在食欲不佳的時候，順手抓起幾粒送進嘴裡，頓感寡淡的口中唇齒生香。

主料：

花生米250公克、食鹽50公克。

輔料：

大蒜5～6瓣、香葉3～4片、八角2～3枚、鮮薑1～2片、肉桂1小段、乾辣椒2～3枚、胡椒20粒。

鹽焗五香花生米所用的香料

作法：

1.大蒜切片，鮮薑切絲，乾辣椒剪成小段，桂皮和胡椒搗碎，香葉及八角揉爛。

2.先將食鹽入鍋加熱，再轉成小火，倒入花生米及處理後的香料，翻炒攪拌。

3.用慢火翻炒攪拌約30分鐘，可看到鍋中的蒜片焦酥泛黃，食鹽則變成像沙子般的黃褐色時，即可關火，蓋好鍋蓋燜約5分鐘後就可出鍋。

4.將炒好的花生米放涼後，用篩子過濾出鹽粒及香料末。

5.剛出鍋的花生米吃起來比較皮實，要放個兩、三小時，等徹底涼透後，就可吃出乾香酥脆的口感來。

6.用過的食鹽，經過濾後去除其中香料末，放入密封代中保存，下次做鹽焗五香花生米時可重複使用。

小叮嚀：

1.「早起做得，晚上食用」是鹽焗五香花生米最佳的吃法。

2.不必擔心放的食鹽過多導致成品過鹹，因為翻炒過程中，食鹽主要功能是作為導熱媒介，不會增加成品鹹度。

3.翻炒初期最好讓食鹽包裹住花生米粒，這樣可更好入味。

4.鹽焗五香花生米可久放，一次做出兩、三公斤來，吃上十天半個月沒問題。

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