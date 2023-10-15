365行／無人接班 百年中餐館熄燈

何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡／攝影）

開業於1906年舊金山 大地震復甦期間的華埠 百年老字號中餐館「三和粥粉麵」，因現任老闆想退休，子女又無意接手，計畫將店面轉讓。據記者了解，華埠多家家庭生意都面臨相同的境遇，也引發了華裔 社區對於「百年老字號」店面何去何從的思考與憂慮。

根據現任店主何繼彤(David Ho)表示，「三和」是中國文化中「天時、地利、人和」的寓意。他從20多歲開始把這家店經營到自己68歲，40多年來，為了給顧客吃到道地的廣州家鄉味，每一盤菜都是親手為顧客準備。多年下來，累積了一大批忠實有感情的老顧客，甚至有些客人到店內一個眼神交互，他就知道要為他們準備什麼菜，且記得老顧客們的忌口。

子女無意接手 面臨轉讓

他說：「我已經到了退休的年齡，子女又都有自己的事業追求和興趣愛好，無意接手店內生意，我也不想強迫他們。但是為了對店內的股東們負責，希望在2025年店面租約到期之前，能找到一位合適的承接人、股份轉讓或是被收購，都應該會是三和比較理想的歸宿。」

何繼彤（右）與何雲龍（左）父子在三和店內。（記者李怡／攝影）

何繼彤之子何雲龍（Jason Ho）表示：「平時會在店內幫忙，因我的夢想是當一名警察，上了警察學院，雖然沒有通過，現在還不是一名正式的警察，但不會放棄，還會繼續積極準備。」他說，感謝父親多年來對店面的經營，並養育了他和姊姊，他和姊姊長大後都有自己的人生規畫，姊姊的個性很外向，常常來店內幫忙，和店內的客人打成一片，她是位很優秀的護士，且熱愛她的工作。姊姊也無意接手餐廳，她支持父親轉讓店面。

何雲龍感念父親的辛勞：「父親每天工作十幾個小時，幾十年不變，每天的生活都是一樣的。」不過他不想再像父親一樣，很期待追求屬於自己的理想生活。

老味道恐消失 最感無奈

訪談當中，對於店面的轉讓，何老闆有他的不捨和無奈。他說，也曾多方嘗試招募廚師和管理者經營店面，但是他發現，能按部就班照著他的食譜去做的廚師很少，僱員會按照自己的理解發揮，這樣會破壞掉食物的傳承和道地口味，這讓他很苦惱。

疫情後，何老闆覺得自己身上的擔子更重，壓力更大，因為近來的物價上漲，一箱雞蛋就要100元。他說，菜價上漲的成本，又沒辦法一下子反映在菜單上。再就是，疫情後大家的生活方式改變了，到了晚上華埠基本上是空的，因為喜歡點外賣的人多了，但自己對於網上支付和網路接單等操作都不會，只能依靠來幫忙的兒子和女兒，這一系列的改變，都讓他對於這間百年老店的經營力不從心，只好無奈轉讓。

從新墨西哥州來舊金山遊玩，特別來品嘗地道中餐的Carl夫婦。（記者李怡／攝影）

老店相繼熄燈 共同困境

像三和老店的境遇，在舊金山華埠並不是個例，未來應該會成為老一代華裔要面臨的一個挑戰。據中華總會館元老李殿邦表示，現在會館和公所也都面臨培養年輕接班人的工作挑戰。他說，因為現在在美的華裔年輕人，不管是新舊移民，大多受過高等教育，學有所長，都想去追求他們理想中的事業和追求，闖出一片新天地，沒有意願再繼承老一輩在華埠的傳統生意。

據了解，華埠老字號百年餐廳康年酒家，也面臨因子女無意接班而轉讓的情況，其店主原本經營著兩家中餐廳，因子女無意接管，已經賣掉了一家，只剩下現有的康年。

何老闆在店內看著牆上掛著的相框回憶：「三和是舊金山最古老的餐廳之一，多數食客是白人群體，也有不少老鄉，來這裡找星洲炒麵和熱呼呼道地的粥食。因為這家店曾出現在美國著名脫口秀主持人康納歐布萊恩(Conan O’Brien)的素描像裡，也因為有「『全世界最粗魯服務員』Edsel Ford Fong在此做過服務生，讓三和在全世界出名。三和自從開業以來，一直秉承價格實惠，食物道地的經營理念，如有年輕人以新穎的方式接管或是合作，也許對三和的未來更好。」